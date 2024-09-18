Не реагируем остро – любовный гороскоп на 19 сентября

Наш гороскоп рассматривает основные аспекты, влияющие на события, настроение и эмоциональное состояние, а также дает рекомендации по взаимодействию с окружающими и планированию дня.
Овен
Сегодня у Овнов любовные отношения подвергаются испытанию. Возможны малоприятные двойственные ситуации. Многие пары рискуют пережить повторный кризис доверия и утратить ключ к былой гармонии. Звезды не советуют допускать вмешательства в свою личную жизнь родственников и бывших коллег по работе.
Телец
Сегодня Тельцов, при взаимодействии с представителями другого пола, ждут не только забавные, но и проблемные ситуации с элементами двойственности, ненадежности и коварства. Это не лучший момент для знакомств, а также для попытки возобновить романтические отношения, в любой форме и по любому поводу.
Близнецы
Сегодня у Близнецов все затруднительные ситуации имеют шанс разрешиться благополучно. И сами Близнецы, и их пассии могут проявить склонность к двойственным маневрам и не всегда безобидным манипуляциям, но, даже оказавшись «на грани», получат возможность удержаться на краю пропасти.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют вести себя в личных отношениях как можно осмотрительнее, иначе именно их поведение, прямо или косвенно, вызовет неловкость и запустит цепную реакцию негатива. Сегодня легко выпустить на волю джинна деструктивных страстей: ревности, измен, обид, соперничества.
Лев
Сегодня Львам стоит помнить, что любой план в личной жизни может иметь свой изъян, любая ситуация способна оставить неприятный эмоциональный осадок. Чтобы не усугубить душевные муки, звезды советуют не поддаваться негативным эмоциям по пустякам (в том числе, не зацикливаться на деталях прошлого).
Дева
Сегодня Девам не стоит играть с огнем любовных соблазнов, страстей и интриг. Особенно опасно заигрывать с тенями прошлого: есть риск обратить время вспять и вновь втянуться в приключение, чреватое лишними хлопотами, тратой ресурсов или болезненными эмоциями, а то и повторным душевным кризисом.
Весы
Сегодня у Весов не все гладко. Напоминают о себе сложные, критичные стороны отношений. Согласию на уровне идей может мешать разница привычек в быту. День способен породить недоверие, побудить к двойственному поведению, оживить ревность, обиду или какой-то психологический комплекс.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды подсказывают, что не стоит планировать свидание в лирическом спокойном духе и общение в доверительном тоне. Обстановка вряд ли позволит надолго остаться наедине и полноценно выразить глубокие чувства. Возможна нехватка деликатности, терпения и подлинной откровенности.
Стрелец
Сегодня Стрельцам стоит готовиться к неоднозначной отдаче от своих любовных маневров. Сделав тот или иной шаг, они рискуют получить не только ожидаемый ответ, но и некий добавочный эффект, например, бурную эмоциональную реакцию. Чтобы избежать момента неловкости, им придется быть деликатнее.
Козерог
Сегодня Козероги склонны воспринимать многие моменты своего взаимодействия с лицами другого пола болезненно, и порой у них есть на то уважительные причины. Возможно, судьба вновь напомнит им о прошлом. Партнер может повести себя провокационно, задевая их слабые места или манипулируя их чувствами.
Водолей
Сегодня Водолеев ситуации могут сопровождаться некими досадными или забавными недоразумениями. Наиболее драматичны столкновения с прошлым: в этом случае даже невинные мелочи могут вызывать несоразмерно сильное раздражение. Звезды советуют не реагировать на них чересчур остро.
Рыбы
Сегодня Рыбам стоит помнить, что многие ситуации в личных отношениях несут неоднозначный двойственный подтекст и в любой момент могут развернуться с точностью до наоборот. Страховкой от недоразумений будет базовое согласие в эротической и этической сферах, а также (иногда) в материальных вопросах.