Смотрим на проблемы легко и с юмором – любовный гороскоп на 20 сентября

Гороскоп помогает лучше понять, какие события могут ожидать в течение дня, и как лучше всего использовать благоприятные моменты для достижения успеха.
Овен
Сегодня для Овнов день может начаться не очень гармонично – особенно, если вчера уже имели место ссоры или обиды. Звезды намекают, что подлинную причину «пасмурной погоды» в отношениях сейчас стоит поискать в себе. Вечером острота проблемы смягчится, настроение станет более нейтральным.
Телец
Сегодня Тельцам стоит воздержаться от активности в своей личной жизни: эффект от порыва наверняка окажется обратным ожидаемому. Велика вероятность зря потратить время, оказаться в неловкой или сомнительной ситуации. И собственную инициативу, и ответ на чужие действия лучше отложить на вечер.
Близнецы
Сегодня Близнецам первая половина этого дня покажет, насколько им удалось сбалансировать ситуацию в своей личной жизни и сделать ее комфортной для себя. Если романтические отношения зашли в тупик или замерли на пике некой неприятной неопределенности, они могут «зависнуть» в этой стадии на какое-то время.
Рак
Сегодня для Раков критична первая половина дня. В это время их темперамент и стремление получить желаемое могут оказать им плохую услугу. Ослепленные страстями, они рискуют поддаться манипуляциям и не заметить подвоха, и чем сильнее их чувства, тем выше вероятность подобных моментов.
Лев
Сегодня Львам звезды не готовы обещать ни однозначно «хороших», ни однозначно «плохих» исходов в личной жизни. Острый кризис в любовной истории маловероятен, но проблемы могут напомнить о себе в фоновом режиме. Если есть настрой на романтику и продолжение приключений, лучше выбирать утренние часы.
Дева
Сегодня Девы могут проверить, насколько свободны они от соблазнов и ловушек в личных отношениях, а также от теней своего любовного прошлого. Девам, не желающим попадать в подобные ситуации, лучше проявлять романтическую инициативу и налаживать связи с любимым человеком ближе к вечеру.
Весы
Сегодня Весы будут недовольны положением дел в своих личных отношениях, при этом нередко будут винить во всем партнера, его неоднозначное поведение или тяжелый характер. Звезды намекают, что «танго танцуют двое» и собственная позиция тоже играет роль. Возможна нехватка сексуальной гармонии.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов энергия бьет ключом, но нередко уходит на мелочи и связанную с ними суету. Также в это время высока вероятность досадных неувязок. Скорпионам, планирующим в своей личной жизни серьезный основательный шаг, звезды советуют дождаться второй половины дня.
Стрелец
Сегодня Стрельцы будут разочарованы, если ждали от любовного приключения однозначного результата и рассчитывали в романтических отношениях на полную идиллию. Стрельцы, ранее ловко балансировавшие между разными любовными сюжетами, рискуют запутаться. Возможно, им придется включить чувство юмора.
Козерог
Сегодня Козерогам важно без эмоциональных потерь пережить первую половину суток. Вдвойне осторожными следует быть Козерогам, все еще живущим прошлым: если сердечные раны болят, не стоит лишний раз их тревожить. Если утром случится кризис, вечером «отпустит».
Водолей
Сегодня у Водолеев любовные истории сопровождаются приключениями или психологическими трудностями, но отношение к ним утром и вечером может оказаться неодинаковым. В первой половине дня они чаще будут смотреть на них легко и с юмором, а во второй больше рискуют впасть в раздражение или упрямство.
Рыбы
Сегодня у Рыб первая половина этого дня способна внести в отношения с представителями другого пола дополнительную путаницу. Еще проблематичнее может оказаться попытка начать роман с нуля, инициировать знакомство, разговор или сближение. Чтобы избежать осечек, звезды советуют дождаться второй половины дня.