Включаем дружелюбие на полную катушку – гороскоп на 21 сентября

Гороскоп на сегодня говорит, что аспект Луны и Меркурия поможет поддерживать полезные связи, искать финансовую, медицинскую и другую информацию. Подходящий момент для деловых и домашних совещаний, обращения в сервисы и службы поддержки, работы с инструкциями, рецептами и техническими текстами. Актуальны темы, связанные с деньгами, питанием, здоровьем, гигиеной, ведением мелкого бизнеса и хозяйства, содержанием питомцев, использованием старых вещей, инспекцией резервов и остатков. Погружение в рутину поможет отвлечься от неприятных переживаний или прояснить сложные детали ситуации.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют держать в поле зрения финансовые вопросы, хозяйственные и другие повседневные мелочи, а также детали, связанные с поддержкой здоровья, диетой и соблюдением гигиены. День подходит для рутинных покупок, инспекции запасов, обсуждения кулинарных и медицинских рецептов, работы со служебной корреспонденцией, коммунальных и других рутинных платежей, заказа бытовых услуг.
Телец
Сегодня у Тельцов в числе сильных сторон – практичность, дотошность, коммуникабельность и природный здравый смысл. Многие Тельцы будут охотно обсуждать интересующие их темы и делиться информацией. Там, где текущие дела зашли в тупик (странным образом портятся вещи, не решаются проблемы, не поддаются лечению симптомы недугов), звезды советуют оставить ситуацию в «подвешенном» состоянии на пару дней.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют держать фокус на практических темах. Хорошо общаться с домочадцами и коллегами, изучать нюансы ведения хозяйства и бизнеса, тонкости кулинарии, гигиены, медицины и фармации. Такой настрой отлично отвечает духу дня, а в случае заминок и неприятностей в важных делах он дополнительно поможет отвлечься, переключить внимание и не стучаться во временно закрытые двери.
Рак
Сегодня Ракам не стоит бездействовать и закрываться от мира. Этот день может не дать резких подвижек в глобальных стратегических вопросах, но он содействует получению результатов в текущих делах, помогает поддерживать нужные связи, искать медицинскую и другую полезную информацию, совершать целевые короткие прогулки и поездки, обмениваться новостями и советами, уточнять детали планов на будущее.
Лев
Сегодня Львам стоит уделить время общению на хозяйственные и другие практические темы. День подходит для рабочих и домашних совещаний, для взаимодействия с банками, сервисами, лечебными учреждениями, проверяющими инстанциями, для прояснения деталей, связанных с налогами, кредитами, долгами, взаимозачетами. Целевой шопинг в этот день под вопросом: возможны и полезные находки, и неудачи, осечки.
Дева
Сегодня Девы могут рассчитывать на приток полезной информации и новостей в интересных им сферах - в том числе, на вести издалека, связанные с их профессией или хобби. Также у них будут хорошие условия для общения. Не стоит терять время Девам, которые стремятся обойти барьер вербального или идейного непонимания, надеются успеть высказать свое личное мнение или продемонстрировать свои знания.
Весы
Сегодня Весам стоит обратить внимание на материальную сторону событий, порой с акцентом на каких-то неприятных нюансах. Темой дня могут стать новости из банка, налоговой инспекции или страховой организации, от кредитора, спонсора, поручителя или заемщика. В поле зрения могут попасть темы жилья, аренды, наследства или недвижимости, детали оплаты учебы, путешествия или медицинских услуг.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут использовать этот день для мелких деловых переговоров, собеседований и сотрудничества, но с оглядкой: не исключено, что приходится иметь дело с людьми, у которых есть секреты или критичные недостатки. Возможно, кто-то скрывает неприязнь и действует «за кулисами». По возможности, стоит обсуждать свои нужды и вести дела со старыми друзьями, от которых не приходится ждать подвоха.
Стрелец
Сегодня Стрельцам не стоит пропускать этот день, если им нужно поговорить со своими помощниками, обратиться в сервис, получить справку или полезную информацию, провести совещание с подчиненными или обратиться к врачу. Лучше не отменять назначенное совещание или визит: контакты этого дня не решат всех проблем, но помогут прояснить важные детали, связанные с работой, здоровьем или финансовыми вопросами.
Козерог
Сегодня с Козерогов день вряд ли снимет полностью груз эмоциональных или других проблем, но он поможет им, дав точку опоры. Возможно, он принесет им новости, которые подтвердят их расчеты или укрепят веру в прежние ценности. Подходящий момент для переговоров, общения с коллегами и друзьями издалека, работы с документами и текстами. Будет оправдан интерес к правовой, научной и медицинской тематике.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют найти время для общения с домочадцами, для решения хозяйственных и жилищных вопросов. Этот день подходит для инспекции запасов, погружения в детали кулинарии, гигиены, строительства, занятий домашними работами и заказа различных бытовых услуг. Он может подпитывать интерес к темам, связанным с арендой, коворкингом, нюансами общежития, медицинским уходом на дому.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют не отказываться от переговоров, выслушать предложение или признание. Но лучше не спешить с выводами: не исключено, что позиция собеседника вскоре изменится или в договоре найдутся детали, о которых он умолчал. Если нет зависимости от помощи других людей и их ресурсов, это неплохой день для текущих дел, он благоприятен для коротких поездок и работы с информацией.