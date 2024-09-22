Отказываемся от прошлого — гороскоп на 23 сентября

22 сентября 2024 Гороскопы Марианна Басс

21-22 лунные сутки. Сегодня сближение Луны и Юпитера обещает моменты удачи, но положительные стороны дня могут соседствовать с отрицательными.

Фото: rambler