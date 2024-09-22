Отказываемся от прошлого — гороскоп на 23 сентября

Гороскоп на сегодня говорит, что день способен принести новости, обогатить знания, дать поводы для общения и пищу для ума, но и создать почву для путаницы, недопонимания, искажения истины. Могут появляться помехи, задержки, ограничения, ситуации проверок и контроля. Возможны поверхностность взглядов, некомпетентность, многословие и излишнее увлечение деталями. Этот день может стать значимым для лекторов, посредников, репетиторов, консультантов, менеджеров по контенту, переводчиков, путешественников.
Овен
Сегодня Овнов день приглашает отвлечься от хозяйственных и семейных нужд, выйти за рамки частной жизни и уделить больше времени общению с внешним миром. Контакты и поездки этих суток будут успешнее, если принять во внимание вероятность некоторых ограничений, заранее иметь представление о возможных тупиках и ловушках. Но и в случае неудач огорчаться не стоит: приключения дадут много пищи для ума.
Телец
Сегодня Тельцам стоит стать более чуткими к чужим настроениям и вкусам. Возрастает эмоциональная, материальная и иная зависимость от тех, с кем связывают узы кровного родства, давние личные или профессиональные отношения: появляется возможность еще раз прибегнуть к помощи этих людей или снова поладить с ними. Звезды рекомендуют быть дальновиднее, распоряжаясь деньгами и оформляя финансовые документы.
Близнецы
Сегодня Близнецам важно оценить свои слабые и сильные стороны, расставить приоритеты и уточнить границы возможностей, иначе велик риск взять неверный курс и потратить время зря. Дав свободу в личной жизни или в творчестве, этот день может одновременно напомнить о семейном или профессиональном долге, дисциплине, контроле или бюрократических рамках, о сложностях общения с начальством и старшими.
Рак
Сегодня Ракам информативный и познавательный фон способен подарить много полезной пищи для размышлений, но он также может отвлечь их от конкретных действий в тех сферах, где они могут и должны что-то предпринять. Духовные и ментальные вопросы могут оказаться для них важнее бытовых и материальных. Их внимание вплоть до ночи может быть поглощено интересным общением, учебой или поиском истины.
Лев
Сегодня для Львов будет естественной потребность заглянуть в будущее, а также пообщаться со своими покровителями, наставниками, учителями или единомышленниками. Звезды советуют не уклоняться от подобных встреч: это способ снять часть ложных подозрений и уточнить перспективу в целом. Однако на полную ясность рассчитывать не стоит, как и на совершенство планов: в них очень возможны скрытые изъяны.
Дева
Сегодня для Дев важны контакты со старшими людьми и авторитетными инстанциями. Звезды советуют подойти серьезнее к собеседованию, экзамену, консультации, общению с наставником, начальником, эйчаром, юристом или административным лицом. Лучше отложить такой контакт, если вы к нему не готовы или есть объективные очевидные помехи к успеху. Не исключена отмена запланированной встречи не по вашей вине.
Весы
Сегодня Весам звезды подсказывают, что день для них удачен, несмотря на вероятные системные помехи. Можно надеяться на момент везения, на личный талант или на покровительство. Могут помочь знания или зарубежные связи. Среди факторов, снижающих возможности — проблемы со здоровьем или трудоустройством, ненадежный сервис, сложности в бюрократической части взаимоотношений с различными организациями.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют отнестись с долей скепсиса к «счастливым» поворотам обстоятельств и щедрым посулам. Велика вероятность, что в них есть второе дно, например, удача непрочна или непродолжительна, а обещанный профит невелик. Ситуации дня лучше рассматривать как общеобразовательные (особенно, если речь о деньгах, учебе, правах, будущих путешествиях или контактах с иностранцами).
Стрелец
Сегодня Стрельцам день дает надежду на расширение круга контактов, рост популярности и интересное общение с аудиторией. Он особенно важен для Стрельцов, планирующих переезд и работающих с иностранцами, для учителей, лекторов, студентов. Звезды советуют учесть существующие правила общения и его «подводные камни». Успех возможен, но не гарантирован. Не самым простым будет собеседование, урок, консультация.
Козерог
Сегодня Козерогам предстоит быть более любознательными и (или) контактными, если они хотят поддерживать отношения с нужными людьми и продвигаться по служебной лестнице, а также если им хочется получить хорошее лечение или образование, досконально разобраться в каком-то запутанном вопросе. Набираясь знаний, стоит заранее приготовиться к тому, что часть полученной информации придется отсеять.
Водолей
Сегодня у Водолеев есть ориентир или канал вдохновения, который помогает им не сбиться с пути и не изменить своим убеждениям. Многие представители знака благодаря ему без труда разберутся в запутанной ситуации и даже смогут извлечь из нее некую выгоду — правда, скорее моральную, чем материальную. Этот день может помочь безболезненно избавиться от части иллюзий, например, любовных или финансовых.
Рыбы
Сегодня Рыбам придется смириться с ограничениями, которые мешают им с легкостью пользоваться моментом удачи и получать желаемое. Помеха может быть внешней (строгие правила, нехватка средств или прав, другие планы, болезнь) или внутренней, психологической. Возможны системные фундаментальные разногласия с домочадцами или гостями, с учителями, коллегами или начальством, с нужными инстанциями.