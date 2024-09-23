Романтика склеит отношения – любовный гороскоп на 24 сентября

Сегодня нам стоит устроить маленький праздник любви.

В этот день гороскоп подскажет, как лучше действовать, на что обратить внимание и каких ситуаций следует избегать.

Овен

Сегодня для Овнов основная часть дня может пройти в режиме свободного общения с элементами неопределенности (например, недоразумений в ходе переписки). В это время не стоит ждать в отношениях полной эмоциональной близости. Если хочется уюта, душевного тепла и интимности, лучше дождаться вечера.

Телец

Сегодня Тельцам нет смысла торопить события: все сложится замечательно, но придется подождать вечера. В утренние и дневные часы велика вероятность заминок, иллюзий, пересмотра планов или их отмены. Вечером эмоциональная близость снимет многие вопросы и сделает свидание очень приятным.

Близнецы

Сегодня Близнецам непросто найти компромисс между романтическими планами и насущными нуждами. Пока не настал вечер, возможны проблемы с взаимопониманием и коммуникациями. Чтобы прошел приятно вечер, придется отложить другие дела, или, если они важнее, заняться ими, но в ущерб своей личной жизни.

Рак

Сегодня у Раков активности вплоть до вечера могут мешать внешние факторы или тайные колебания. В конце дня им станет сложнее сопротивляться чувствам, даст знать о себе сила желаний и природный темперамент. Партнер пойдет им навстречу, а если нет, ради любви они сами станут искусными дипломатами.

Лев

Сегодня у Львов настроения претерпят изменения. В утренние и дневные часы многим Львам будет важнее общение на свободные темы, часто с неформальным уклоном или с элементом таинственности. С наступлением вечера на первый план могут выйти мотивы сексуальной гармонии или доверия.

Дева

Сегодня у Дев звезды могут испытывать терпение или проверять их готовность к смирению перед обстоятельствами. Не исключено, что вплоть до вечера им придется ждать, принимать навязанные ограничения и гадать о чужих мотивах. К счастью, в конце дня ситуация изменится в лучшую сторону.

Весы

Сегодня Весов до наступления вечера ситуация будет обнадеживать и подпитывать их лучшие чувства. Недоразумения (например, задержки сообщений) могут совершенно их не беспокоить. Вечер способен усилить и взаимное влечение, и раздоры, в это время важно не усложнять ситуацию собственным поведением.

Скорпион

Сегодня Скорпионов с наступлением вечера ожидает любовная удача. Свидание, назначенное на вечерний час, подарит им положительные эмоции и может дать много надежд на близкое будущее. За приятными моментами они могут не заметить третье лицо, которое недовольно их счастьем и любовными перспективами.

Стрелец

Сегодня Стрельцам стоит аккуратнее вести диалог с любимым человеком, стараясь не говорить того, о чем можно пожалеть. Это день, когда может быть трудно понять друг друга. Вечером глубокие переживания, связанные с близкими отношениями или с любовным прошлым, могут побудить к каким-то действиям.

Козерог

Сегодня у Козерогов для личных отношений очень важны события вечера. Именно в конце дня они смогут понять, как относится к ним партнер, а также счастливы ли с ним они сами. Есть вероятность столкнуться с излишней настойчивостью, раздражительностью, злопамятностью или обидчивостью с его стороны.

Водолей

Сегодня Водолеи способны оставаться возвышенными романтиками. Они могут быть таковыми благодаря обстоятельствам или вопреки им. Отдельные разочарования не заставят их изменить идеалу. В конце дня любовь может потребовать от них конкретных услуг, жестов помощи, сочувствия или заботы.

Рыбы