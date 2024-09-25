Признаемся в чувствах – гороскоп на 26 сентября

25 сентября 2024 Гороскопы Марианна Басс

24-25 лунные сутки. Сегодня Луна в Раке усиливает потребность в доме и в пище для эмоций.

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Гороскоп на сегодня говорит, что во второй половине дня желательно поставить все работы на паузу или перевести их в автономный режим, чтобы посвятить вечер отдыху и эмоциональной разгрузке. Хорошо послушать в конце дня музыку, вспомнить о нематериальных ценностях и отдать дань духовной жизни. Возможна тяга к ретро-стилю, заброшенным закрытым местам, памятным вещам, старинным строениям и другому наследию прошлого. Подходящий момент для прощания с иллюзиями. Не стоит форсировать в эти сутки новые диалоги, торопиться с ответами на сообщения и предложения. Овен Сегодня Овнам звезды советуют побыть дома или воздержаться от чрезмерной активности, включая интенсивные контакты с внешним миром. Лучше перенести на завтра встречи и ответы на новые сообщения. В кругу семьи и доверенных лиц нежелательно затрагивать важные темы. Необходимыми делами стоит заниматься с утра. Вечер больше подходит для отдыха, для удовлетворения эмоциональных и духовных потребностей. Телец Сегодня Тельцам звезды советуют отказаться от лишней суеты, а обязательные дела стараться не откладывать на слишком поздний час. Если утром ситуация неоднозначна, к концу дня вряд ли добавится ясности. Не стоит медлить с короткими командировками и целевыми контактами: чем ближе вечер, тем выше вероятность загадок, проволочек и рассеянности. Этот день может принести новости о работе или услугах. Близнецы Сегодня Близнецам день может принести свежие удачные идеи, а также весьма интересные новости от нужных людей. Возможно, напомнит о себе любимый человек, выступит с оригинальным предложением клиент или деловой партнер. Несмотря на хороший потенциал такого общения, звезды не рекомендуют мгновенно давать ответ и активно развивать беседу. Встречу, поездку, отправку письма есть смысл отложить на завтра. Рак Сегодня Ракам стоит помнить о риске постепенного снижения своей активности. В течение дня уровень энергии может падать, сменяясь усталостью, ленью или мечтательностью. Грамотно поставленные дела пойдут по инерции, но с потерей вчерашнего темпа. Возможны колебания. Чем важнее дело, тем больше оснований взяться за него ранним утром. Вечером даже Ракам-энтузиастам будут полезны расслабление и отдых. Лев Сегодня у Львов день может усилить внимание к новостям в близком окружении. Не исключено, что такие новости поступят, дав им много пищи для размышлений, разбудив их эпистолярное вдохновение и усилив потребность в общении. Но поддаваться порыву звезды не советуют – тот случай, когда утро вечера мудренее. Лучше отложить контакты на завтра, а сегодня довести до конца нужные дела и отдохнуть в уединении. Дева Сегодня Девам звезды советуют не брать в работу новые трудоемкие задачи и сложные цели. Достаточно завершить вчерашние дела, а затем позволить себе расслабиться. В течение дня у многих Дев будет происходить перенастройка стиля общения или смена акцентов в мышлении. Нередко для этого у них будет внешний повод, например, новые нюансы могут наметиться в финансовых делах или партнерских контактах. Весы Сегодня Весам звезды советуют следить за чужими действиями и контролировать свои реакции на них. Если отношения накалятся, может пострадать карьера, обостриться семейная проблема или усложниться партнерство. Если родилась новая мысль, лучше до завтра дать себе время обдумать ее. Нежелательно форсировать переговоры, обнародовать свое мнение, отвечать на критику, публиковать свою статью или фото. Скорпион Сегодня Скорпионам звезды рекомендуют не менять взятый накануне курс, сохранять верность своим духовным и житейским ориентирам. Даже устав и свернув активные действия, можно мысленно продолжать движение к своей цели. В какой момент пора сбавить темп и взять паузу, подскажет обстановка либо собственное чутье. Возможно, придут неоднозначные новости, заставляющие взять перерыв и над чем-то подумать. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды подсказывают, что им лучше избегать новых стартов, но желательно доводить до логического конца текущие дела. Особенно важно проявить последовательность в критичной застарелой ситуации, иначе зло не будет вырвано с корнем и останутся предпосылки для рецидива неприятностей. Стоит избегать излишней мнительности. Добавить позитива и надежд могут вести от друга или партнера. Козерог Сегодня Козерогам предстоит ориентироваться на эмоциональную атмосферу вокруг себя и подстраиваться. Многим Козерогам (особенно рожденным в середине января) эта задача покажется психологически неподъемной, но звезды уверяют, что она им по плечу – при условии, что они готовы что-то простить или на что-то закрыть глаза. По возможности, не стоит отвечать на сообщения от начальника или партнера. Водолей Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что день может оказаться не слишком продуктивным. Чем ближе вечер, тем чаще конкретные полезные действия будут сменяться эмоционированием или рассеянностью. В силу разных обстоятельств могут оставаться без внимания добрые вести и перспективные идеи, наблюдаться заминки в общении и мышлении. В течение дня возможны минуты мнительности и слабости, фантомные боли. Рыбы Сегодня Рыбам день позволяет никуда не спешить. Выполнив с утра наиболее срочные дела, всю оставшуюся часть суток они могут посвятить отдыху или своим любимым занятиям. Даже мега-ответственным Рыбам к концу дня не помешает расслабиться, дать волю своим эмоциям, мечтам или воспоминаниям. Не стоит без особой необходимости мониторить почту и новости, чтобы ненароком не подпортить себе настроение.