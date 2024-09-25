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Карьера двинется с места – финансовый гороскоп на 26 сентября

25 сентября 2024ГороскопыМарианна Басс

Сегодня на работе произойдут невероятные перемены.

Карьера двинется с места – финансовый гороскоп на 26 сентября
Фото: Image by Drazen Zigic on Freepik

Наш гороскоп станет полезным руководством для тех, кто стремится провести день продуктивно и в гармонии с собой и окружающими.

Овен

Сегодня Овнам звезды советуют развивать активность при взаимодействии с деловыми партнерами по бизнесу. Особенно это касается бизнеса с другими городами, регионами и странами. Грузы через границу могут пройти без длительных задержек на постах таможенного досмотра. Можно заниматься устроительством конференций, выставок, аукционов, семинаров, спортивных мероприятий и конкурсов.

Телец

Сегодня Тельцы имеют неплохие шансы для успешного продвижения своего бизнеса. Особенно это касается тех, кто имеет отношение к строительству и сделкам с недвижимостью. Можно покупать или продавать объекты жилье, офисы, оформлять договора на аренду, заниматься благоустройством помещений, вкладывать деньги в капитальный ремонт. Строители могут передавать готовый объект заказчику.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды советуют прилагать усилия для укрепления деловых связей. Это та деятельность, в которой вы будете наиболее успешны. В течение дня вам может поступить обнадеживающая информация. Вы можете совершить деловую поездку, которая многое прояснит. Хорошо идут дела у тех, кто причастен к торговле, транспорту, сетевому маркетингу и общению с клиентурой.

Рак

Сегодня у Раков может сложиться удачное время для успешной работы практически в любой сфере деятельности. Чтобы успеть сделать больше, звезды советуют с самого утра спланировать порядок проведения работ. Очень важно вписаться в те временные рамки, которые вы для себя отмерите. Вы сумеете получить выгодную работу, заказы, и повысить уровень своих доходов. Текущие дела идут легко.

Лев

Сегодня у Львов, возможно, будет много идей и достаточное количество энергии, для того, чтобы реализовать их на практике. Оцените трудозатраты и отдавайте предпочтение той работе, в которой можете успеть все завершить до конца текущего дня. Устроители презентаций, выставок, конкурсов, спортивных состязаний получат удовлетворение от проделанной работы. Работа по свободному графику может оказаться более продуктивной.

Дева

Сегодня у Дев может сложиться удачный день для урегулирования любых вопросов методами тайной дипломатии. При необходимости вы можете получить поддержку у влиятельного покровителя, предпочитающего держаться в тени. Могут вырасти дополнительные доходы у работников гостиниц, ресторанов, баз отдыха, пансионатов, а также центров санаторно-курортного лечения.

Весы

Сегодня у Весов, занятых организацией нового бизнеса, может быть благоприятное время для оформления основных договоренностей и проведения собраний. Можете рассчитывать на помощь со стороны дружеского окружения. Могут появиться инвесторы, готовые вложить свои деньги в ваши проекты. Отличное время для проектных работ и для долгосрочного планирования бизнеса.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут быть способны значительно укрепить свои позиции на основной работе. Если вы были неудовлетворенны своей прежней работой и искали новую работу, то вам может улыбнуться удача. Также и на основной работе могут пересмотреть прежнее к вам отношение и предложить повышение в должности с соответствующим увеличением оклада.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды советуют уделить максимум внимания раскрутке бизнеса. Деньги, вложенные в проведение рекламной компании в средствах массовой информации, могут быстро окупиться. Расширяйте географию рынков поставщиков товаров и услуг. Торговцы и водители транспорта могут найти новые, более выгодные логистические маршруты доставки товара.

Козерог

Сегодня Козерогов, имеющих свой бизнес, может ожидать увеличение доходов. Разумеется, сами собой деньги с неба не упадут, и потребуется приложить усилия. Но обстоятельства для роста доходов могут складываться благоприятно. Главное – уметь правильно распознать удачную конъюнктуру и своевременно ею воспользоваться в своих интересах. Хорошее время для проведения финансовых расчетов.

Водолей

Сегодня Водолеи могут вести успешные переговоры с деловыми партнерами о предстоящем перспективном сотрудничестве. Удачно проходит обсуждение любых деловых вопросов в неформальной обстановке. Вам удастся значительно сблизить дистанцию и добиться перспективных соглашений на будущее. Также вам удастся прекрасно работать в составе группы над перспективным проектом.

Рыбы

Сегодня у Рыб может сложиться прекрасная возможность для положительных сдвигов в текущей работе и в карьерном продвижении. Если вы подумываете о смене работы, то сегодня у вас может все замечательно сложиться. Можно в середине дня подписывать трудовой договор с работодателем. Также хороший шанс реализовать свои идеи по улучшению условий труда и упорядочению графика работы.
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