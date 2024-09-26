Мелочи имеют значение – любовный гороскоп на 27 сентября

Гороскоп обещает как встречи с кармическими совпадениями, так и мелкие неудачи (ну а куда без них?).
Овен
Сегодня Овны не останутся без связи с любимым человеком или потенциальным партнером. Не исключено, что он сам выйдет на контакт и возьмет на себя роль ведущего в диалоге, а в его речах порой будут звучать провокационные нотки. Для переписки, свидания или флирта больше подходит первая половина дня.
Телец
Сегодня Тельцов может огорчить неполная гармония в их любовных отношениях. Один из способов избежать недоразумений – уточнение «особых» деталей (например, эстетических), имеющих важность для одного или для обоих. Подсказки такого рода лучше получать от самого партнера, а не от других людей.
Близнецы
Сегодня Близнецы восстановят контакт с любимым человеком. В зависимости от ситуации, они смогут напомнить ему о себе, получить от него известие, о чем-то с ним условиться или узнать о нем новости. Возможно, это случится уже утром. Несмотря на отдельные смущающие детали, общение будет приятным.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют не бояться любовных недоразумений, но и не подчеркивать их специально. Для их нейтрализации стоит использовать обходные пути. О том, что смущает и раздражает, лучше сказать дипломатично и в шутку. Ничего страшного, если случится ошибка с выбором подарка, сюрприза.
Лев
Сегодня Львам звезды подсказывают, что их наиболее привлекательные стороны – красноречие и коммуникабельность. Детали их внешности и некоторые личные вкусы способны ослабить произведенное гармоничное впечатление. Заочный флирт-переписка может оказаться для них более выигрышным, чем личная встреча.
Дева
Сегодня Девам звезды не рекомендуют затрагивать в разговоре с пассией слишком сложные и тяжелые темы, даже если обстановка упорно на них провоцирует. Если приходится это делать, лучше касаться их вскользь или аккуратно переводить в шутку. Неоднозначной темой сегодня могут оказаться подарки.
Весы
Сегодня у Весов главным талантом большинства будет их красноречие. Именно оно придет им на помощь в затруднительной любовной ситуации, чреватой материальными, сексуальными или эстетическими неувязками. Это день, когда может не понравиться подарок, сюрприз. Не очень удачным будет старт нового романа.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды подсказывают, что это не лучший день для выражения их чувств. Не стоит выбирать его для свидания, интимного признания, начала романа, вручения подарка. Стоит опасаться нечестных игр, неискренности, любопытных глаз, насмешек, злых сплетен за спиной и огласки интимных подробностей.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов эмоции, связанные с любовью, сложны и интимны. Позитивные моменты, над которыми можно легкомысленно пошутить, нередко соседствуют с минутами дискомфорта и тайного страдания. Настоящее может переплетаться с прошлым, а прошлое отбрасывать тень на будущее. Может помочь совет друга.
Козерог
Сегодня Козерогам придется делать хорошую мину при плохой игре и улыбаться, даже если на душе неспокойно. Некоторые Козероги сочтут это своим долгом даже тогда, когда это не обязательно, например, когда сталкиваются с бывшей любовью, к которой остыли. Не лучший момент для начала романа.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что оптимальной формой личного общения будет легкий флирт или нейтральный диалог. Обсуждая разные темы, можно узнать мнение партнера по весьма специфическим вопросам. Волю сильным чувствам давать не стоит, если только вы не в идеально гармоничных отношениях.
Рыбы
Сегодня Рыбам стоит помнить, что в любовных отношениях имеют значение мелочи. Не всегда будет легко поддерживать гармонию, иногда для этого будут нужны нестандартные рецепты и ключи. Если у партнера есть особые вкусы, придется с ними считаться, желательно отнестись к этому дипломатично и с юмором.