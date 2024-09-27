Остроумно беседуем – любовный гороскоп на 28 сентября

Наш гороскоп поможет подготовиться к предстоящему дню и лучше понять, как справляться с возникающими вызовами.
Овен
Сегодня Овны могут использовать день для интенсивных контактов с любимым человеком, но им не стоит рассчитывать на лидерство в диалоге. Разговорчивость «половинки» может превзойти все пределы, первое или последнее слово будет за ней. Возможна манипулятивная дипломатия или одержимость какой-то темой.
Телец
Сегодня Тельцам выгоднее оставаться в присутствии любимого человека дипломатичными, позитивными, открытыми к диалогу и в меру остроумными. Готовность поддерживать легкие беседы на разные темы не решит всех проблем, но будет способствовать нейтрализации плохого настроения и шероховатостей общения.
Близнецы
Сегодня Близнецам не стоит терять время, если они заинтересованы в восстановлении тесного контакта с объектом симпатий или в новых личных знакомствах. Легко завязать разговор на любую тему: будет несложно подчеркнуть сходство взглядов во многих сферах и при этом обойти эмоциональные болевые точки.
Рак
Сегодня Ракам не стоит подчеркивать свой темперамент, даже если их переполняют страсти и им хочется действовать. Не тот день, когда стоит активно навязывать пассии свои услуги, нарушая во имя любви правила этикета. Хороший выбор - остроумная беседа или подарок с волнующим эмоциональным подтекстом.
Лев
Сегодня Львы легко привлекают к себе внимание другого пола остроумием, общительностью и эрудицией, но это не означает, что завязавшийся контакт обязательно получит гармоничное романтическое продолжение. В постоянных отношениях занимательные беседы будут хорошим способом отвлечься от проблем.
Дева
Сегодня Девам обстоятельства позволяют поддерживать общение с любимым человеком (или с людьми, которые готовы что-то о нем рассказать). В то же время, этот день может сделать невозможной доверительную беседу с ярко выраженной эмоциональной окраской и заставить выслушать не только приятные вещи.
Весы
Сегодня Весам не стоит молчать, если им есть что сказать любимому человеку: он не сможет пропустить их слова мимо ушей и со многими утверждениями будет вынужден согласиться. Многие Весы будут говорить о своих чувствах и высказывать свое мнение, отводя партнеру роль заинтересованного слушателя.
Скорпион
Сегодня Скорпионам нелегко разговаривать с любимым человеком на языке своих эмоций. Придется пустить в ход вербальные навыки, поддерживать легкий тон и иногда шутить над тем, что кажется серьезным. Не исключена зависимость от мнений третьих лиц и их сомнительных советов насчет личных отношений.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов ключом к гармонии в личных отношениях станет общительность – в которой, скорее всего, у них и их партнеров не будет недостатка. Если оставит желать лучшего эмоциональная часть общения, в виде компенсации влюбленные найдут дополнительные интеллектуальные точки соприкосновения.
Козерог
Сегодня Козерогам помогает завязывать и поддерживать романтические отношения искусство легкого флирта, а также общий позитивный и креативный настрой. Козерогам, настроенным на серьезное общение и пребывающим во власти негативных эмоций, воспользоваться удачными моментами этого дня будет сложнее.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют активнее использовать преимущества вербального очного общения. Если живой контакт затруднен или недоступен, можно прибегнуть к возможностям эпистолярного жанра: у него не меньше бонусов. Сложные эмоциональные нюансы отношений на фоне интересного диалога поблекнут.
Рыбы
Сегодня от Рыб любовные отношения и связанные с ними ситуации требуют определенной подстройки. Не тот момент, когда можно диктовать свои условия, в точности следовать своим планам и принципам. Негибкость может вести к потере шансов, но не настолько значительных, чтобы стоило о них жалеть.