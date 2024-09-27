Ошибка отпечатается на карьере – финансовый гороскоп на 28 сентября

Гороскоп помогает настроиться на позитивный лад и подготовиться к предстоящим событиям, предлагая советы по управлению эмоциями и поиску баланса.
Овен
Сегодня Овнам, имеющим свой бизнес, следует проверить, все ли у вас правильно с делопроизводством. Есть вероятность того, что к вам с проверкой пожалуют представители фискальных властей. Вместе с тем звезды благоприятствуют вам в укреплении деловых партнерских отношений. Пригласите партнера для обсуждения планов на будущее в неформальной обстановке и не обязательно в рабочее время. Хорошее время для подписания договоров.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют не смешивать дружеские и деловые отношения. Дружеская услуга может обернуться финансовым ущербом для вашего делового партнера и привести к напряжению отношений с ним. С другой стороны, при выполнении партнерских обязательств могут пострадать дружеские отношения. У безработных хорошее время для поисков работы, можно оформлять трудовой договор.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют, по мере возможности, не попадать в поле зрения начальству. Иначе вы рискуете попасть под дурное настроение начальства. Руководителям фирм следует проверить, как подчиненные исполняют ваши распоряжения. Плановые текущие работы по графику могут быть нарушены. Рекомендуется заниматься устроительством конференций, выставок, аукционов, семинаров.
Рак
Сегодня у Раков, занимающихся устроительством презентаций, выставок, рекламного и туристического бизнеса, могут быть осложнения или срывы прежних договоренностей. Проверьте, правильно ли оформлены юридические документы. Вместе с тем, звезды советуют сосредоточиться на урегулировании любых вопросов, связанных с недвижимостью. Можно сдавать помещения в аренду.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют обратить внимание на то, в каком состоянии находится ваше недвижимое имущество. Проверьте еще раз работу охранной сигнализации. Возрастает вероятность нанесения ущерба вашему имуществу. Проявите предельную внимательность при финансовых безналичных расчетах. Хорошее время для работы с информацией, для деловых поездок, встреч и знакомств, проведения переговоров.
Дева
Сегодня у Дев наиболее проблемной сферой могут стать деловые контакты и переговоры с партнерами. Запланированные ранее встречи внезапно могут сорваться по независящим от вас причинам. Если есть возможность, отложите переговоры на вторую половину дня, либо вовсе откажитесь от них. Вместе с тем это отличное время для успешной работы в контакте с коллегами. Вы можете получить выгодные заказы.
Весы
Сегодня у Весов в первой половине дня могут возникнуть напряжения с кем-то из коллег в трудовом коллективе. Возможно, на вас попытаются взвалить самую трудную и невыгодную работу. Либо условия труда будут не вполне комфортными. Вместе с тем, звезды советуют вам в любом деле стараться проявлять инициативу. Это хорошее время для тех, кто работает по свободному графику.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют воздерживаться от личных инициатив в работе. Это может быть расценено начальством как самоуправство и может негативно отразится на вашей деловой репутации. Вместе с тем это хорошее время для урегулирования спорных вопросов по оформлению наследства. Также можно урегулировать вопросы, связанные с разделом имущества при разводе супругов.
Стрелец
Сегодня Стрельцам, имеющим в своем распоряжении недвижимое имущество, звезды советуют обратить внимание, всё ли в порядке с оформлением документов. Дело в том, что повышается вероятность проверок со стороны контролирующих инстанций. Вместе с тем это прекрасное время для творческой работы в составе группы единомышленников. Успешно продвигаются проектно-конструкторские работы.
Козерог
Сегодня Козерогам в первой половине дня, возможно, придется в оперативном порядке корректировать свои планы. Внешние обстоятельства могут неожиданно поменяться, и ваши прежние приоритеты могут отойти на второй план. Проявите максимум внимания к точному выполнению обязательств – иначе деловые связи могут быть разорваны. Информационный фон крайне нестабилен, и вам могут поступать взаимоисключающие сведения.
Водолей
Сегодня у Водолеев может сложиться неблагоприятный день для карьеры и денег. Бизнесменам лучше обходить стороной представителей власти. Вы можете потерять деньги или допустить ошибку. При расчетах наличными деньгами проявите максимум внимания и осмотрительности. Возможно, какую-то часть доходов вы потеряете из-за повышенной активности конкурентов. Используйте этот день для учебы.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды не советуют в первой половине дня заниматься урегулированием юридических вопросов. Менеджеры могут допустить ошибку, что негативно отразится на их деловой репутации. Это не лучшее время для тех, кто работает в туристическом и рекламном бизнесе. Чтобы вторая половина дня прошла удачно, старайтесь не раскрывать свои намерения на публике и вообще держаться в тени.