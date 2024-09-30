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Расшифровываем намеки — любовный гороскоп на 1 октября

30 сентября 2024ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам стоит ловить и разгадывать намеки.

Расшифровываем намеки — любовный гороскоп на 1 октября
Фото: Image by freepik

Наш гороскоп предлагает советы, как лучше подготовиться к событиям и использовать энергетические потоки дня для достижения гармонии и успеха.

Овен

Сегодня Овнам стоит учитывать общую атмосферу этого дня, которая не располагает к излишне бурным страстям и «крышесносной» романтике. Не стоит рассчитывать на активное обсуждение волнующей темы: партнер вплоть до ночи может не отвечать на сообщения или оставаться не готовым к важному разговору.

Телец

Сегодня Тельцам звезды советуют наслаждаться текущей ситуацией в своей личной жизни, ценя гармонию момента и не ускоряя события искусственно. Если назрел разговор, его лучше отложить на завтра, а сегодня лишь сформировать для него настрой (не забудьте о мелочах, они вам в этом очень помогут).

Близнецы

Сегодня Близнецам лучше выдержать в личной жизни паузу. Это день, когда многое не ладится: нет настроения, срываются планы, не оправдываются ожидания. Некоторые Близнецы начнут сомневаться в себе или партнере. Не стоит назначать в эти сутки свидание, налаживать контакт и отправлять важные письма.

Рак

Сегодня Ракам звезды подсказывают, что им лучше идти проторенным знакомым путем, не форсируя события. Не стоит инициировать в эти сутки важную беседу с близким человеком на волнующую тему: скорее всего, она не состоится (но и расслабляться не стоит, так как она вполне возможна завтра).

Лев

Сегодня Львам звезды подсказывают, что лучше повременить с отправкой романтического послания, попыткой знакомства, размещением своей анкеты, фото или личной истории. День создает почву для заминок, задержек и странностей. Не стоит ни отправляться на свидание, ни окончательно договариваться о нем.

Дева

Сегодня за Девами остается первое и последнее слово в любой сомнительной ситуации. Голос собственной интуиции для них важнее мнения партнера (хотя и его им следует принять во внимание). Наилучшей тактикой для многих Дев сегодня станет молчание и выжидание с целью продлить интригу до завтра.

Весы

Сегодня Весам лучше сохранять молчание или поддерживать нейтральный диалог с ноткой неясности, который будет подпитывать интерес партнера до завтра. Напрямую говорить о самом важном (и самом болезненном для себя) сегодня не стоит: может подвести внешняя обстановка или собственное красноречие.

Скорпион

Сегодня Скорпионы вынуждены полагаться на свой здравый смысл и на свое чутье одновременно. С партнером их будет связывать больше духовный и «телепатический», чем обычный вербальный контакт, а вокруг любовной истории вплоть до ночи может витать ореол предчувствий и недоговоренности.

Стрелец

Сегодня Стрельцам стоит помнить, что они легко повторяют старые ошибки и впадают в знакомые иллюзии, которые вредят их личным отношениям. Будучи правыми в мелочах, они способны заблуждаться в главном. Лучше воздержаться в этот день от письма, ответа, предложения, объяснения, оправдания.

Козерог

Сегодня Козерогов от лишних стрессов оберегают интуиция и прежний опыт любовных отношений, но им стоит помнить, что завтра ситуация может измениться и «заостриться». Если на протяжении дня вас одолевают предчувствия, не отмахивайтесь от них: любые ощущения этих суток — своего рода знаки и намеки.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды подсказывают, что все свои предметные контакты с любимым человеком им лучше перенести на завтра. Сейчас же стоит подумать о возможных скрытых погрешностях и помехах, которые могут усложнить приятное общение: это могут быть и технические детали, и причины психологического свойства.

Рыбы

Сегодня Рыбам не стоит сбрасывать со счетов свои ощущения и получаемые от ситуации знаки. В отношениях велика вероятность некой недоговоренности. Возможно, любимый человек сегодня так и не решится о многом сказать напрямую и будет говорить о самом важном намеками, продлевая интригу.
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