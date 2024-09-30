Вспоминаем хорошее — гороскоп на 1 октября

Гороскоп на сегодня говорит, что в канун Затмения мало энергии, либо она уходит не в самом продуктивном направлении. Возможны сомнения, проблемы с общением, задержки вестей. Лучше отложить новые старты, целевые поездки и встречи. В текущих рутинных делах желательно избегать суеты, выхода за пределы компетенций и рамки должностной инструкции. Луна в Деве советует поберечь здоровье, снизить нагрузки на пищеварительную и нервную системы, заняться детоксом организма, уборкой помещений или чисткой мыслей. Не помешает отдых, если завтра планируется встреча, консультация, заявление.
Овен
Сегодня Овнам звезды подсказывают, что лучше не приступать к новым делам и не повышать нагрузки в текущих обязательных занятиях. Не стоит планировать на этот день ответственные рабочие совещания и собеседования, важные личные разговоры. Это подходящий момент для того, чтобы избавиться от лишнего хлама дома и на рабочем месте. Желательно заботиться о своем здоровье и быть чуть умереннее в питании.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют отдыхать. Не стоит планировать на этот день обращение в сервис, персональный визит к врачу, парикмахеру, юристу или другому специалисту. Целевым контактам лучше предпочесть неформальное общение, а деловым хлопотам — занятия любимым хобби в свободном режиме или уход в личную жизнь. Еще одно подходящее решение - провести весь этот день в кругу своих старых друзей.
Близнецы
Сегодня Близнецам стоит учитывать, что они могут столкнуться с нехваткой энергии, удачи и вдохновения. Возрастает вероятность недомоганий, уныния, заминок, сомнений, пребывания дома или погружения в бытовую рутину. Может снизиться общительность или живость мысли. Это не лучший день для важной встречи, для публикации статьи. Звезды советуют отдохнуть, чтобы завтра с успехом наверстать упущенное.
Рак
Сегодня Ракам не стоит рассчитывать на новые крупные подвижки в своих делах. Налаженные процессы пойдут по инерции и звезды советуют удовольствоваться этим. Попытка зарядить своей энергией окружающих или взбодриться самому может дать слабый результат. Если завтра предстоит важное совещание, визит или встреча, можно спокойно доработать все необходимые детали, но лучше не устраивать мозговой штурм.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют свести к минимуму текущие расходы. Есть резон воздержаться даже от полезных привычных трат, если они не являются срочными: высока вероятность ошибок и помех в процессе покупки или оплаты, сводящих выгоду к нулю. Может возникнуть загадочная пауза, помешать рассеянность, разочаровать качество. Также в эти сутки лучше отложить поездку, переписку, встречу, публикацию.
Дева
Сегодня Девы в числе тех, кто рискует совершить стратегическую ошибку в житейской области или в духовной сфере. Чтобы ее избежать, звезды советуют присматриваться к знакам извне и прислушиваться к своему чутью, а также избегать новых начинаний (особенно с честолюбивой целью или благими намерениями). Стоит повременить с письмом, встречей, покупкой, сделкой, выбором, договором, финансовым решением.
Весы
Сегодня для Весов наиболее разумная линия поведения — оставаться в тени. Как бы ни хотелось высказаться, лучше повременить: слово, сказанное слишком рано, может быть не услышано. Не исключены заминки технического характера, от скрытых недомоганий до отсутствия нужной аудитории. Лучше использовать этот день для отдыха и дополнительной подготовки, чтобы завтра не столкнуться с коварной ловушкой.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют прислушаться к собственному чутью, своему прежнему профессиональному или житейскому опыту, а также к мнению проверенных друзей, коллег и деловых партнеров. Этот день помогает подключить интуицию там, где недостаточно точных данных и инструментов логического мышления — что может оказаться особенно важным, если впереди важная беседа, консультация или поездка.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов не в интересах приступать к новым делам и проявлять инициативу, а также быть чересчур общительными и откровенными. Лучше отложить важные целевые совещания и визиты, контакты с друзьями и партнерами, выступления перед аудиторией. Поскольку этот день склоняет к ошибкам и иллюзиям, желательно избегать утверждения планов, официального оформления любых новых документов и договоров.
Козерог
Сегодня Козероги могут не бояться осложнений, если следуют знакомым путем и во всем осмотрительны. Но впереди их ждет важный момент в деловой или частной жизни, чреватый напряженностью или ответственностью. Чтобы не быть застигнутыми врасплох завтра, сегодня им полезно еще раз проверить имеющуюся информацию, избавиться от остаточных сомнений, запастись психологическими и духовными опорами.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют придерживаться правил безопасности, даже если ничто не предвещает проблем. Желательно вплоть до ночи не отключать системы контроля и быть аккуратнее в мелочах. Стоит воздержаться от лишних расходов и сделок. Если завтра предстоит поездка или важная встреча, есть смысл еще раз все проверить на предмет скрытых неполадок и убедиться в наличии технической поддержки.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют не ставить точку в общении с людьми и в своих выводах относительно обстановки (особенно, если к этому упорно подталкивают собственные смутные предчувствия и сомнения). Не исключено, что завтра всплывут критически важные детали. Это может быть неоднозначное дополнение к договору, комментарий, заявление, новость, ценная подсказка или сигнал, предупреждающий о ловушке.