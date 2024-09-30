Налаживаем отношения с коллегами — финансовый гороскоп на 1 октября

Наш гороскоп дает рекомендации по тому, как лучше справляться с возможными вызовами и использовать положительные моменты.
Овен
Сегодня Овнам рекомендуется первостепенное значение уделять тому, что ваша деятельность не отклонялась от норм закона. Также Вы можете иметь возможность успешно урегулировать юридические споры. Звезды советуют подавать исковые заявления, делать публичные заявления, вести переговоры с иностранцами, отправляться в дальние командировки. Берегите свою деловую репутацию.
Телец
Сегодня Тельцам, возможно, потребуется сосредоточиться на урегулировании текущих вопросов. Наибольших результатов могут добиться те из вас, кто работает в офисе, магазине, ремонтной мастерской. Бизнесменам рекомендуется предпринимать решительные действия по обновлению производственных мощностей и ротации кадрового состава. Вместе с тем в конце рабочего дня вероятны срывы прежних договоренностей.
Близнецы
Сегодня для Близнецов, имеющих творческие профессии, благоприятно может сложиться этот день. Художники, дизайнеры, актеры, визажисты, музыканты и прочие творческие работники смогут не только хорошо поработать, но и получат положительные отзывы при демонстрации своих творений на публике. Хорошее время у консультантов сетевого маркетинга и тех, чья работа связана со сферой услуг.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют уделить внимание благоустройству рабочего места. Если вы владеете бизнесом, то настало время поинтересоваться условиями труда ваших сотрудников и сделать что-то для улучшения их положения. Возможно, потребуется приобрести офисную технику и мебель, сделать перестановку, перепланировку или ремонт помещений. Удачное время для подготовки отчетов.
Лев
Сегодня для Львов, чья работа связана с торговлей, консультациями, контактами с большим количеством людей, короткими поездками, индустрией развлечений и шоу-бизнеса, организацией курсов, лекций, выставок, день может сложиться благоприятно. Используйте это время для расширения и укрепления деловых связей. Бизнесмены смогут усовершенствовать логистику и найти более выгодные маршруты.
Дева
Сегодня у Дев может сложиться благоприятный день для принятия финансовых решений, связанных с крупными покупками. Также может вырасти Ваш доход. Во многом это станет возможным благодаря повышению уровня профессионального мастерства. Наибольший доход можете получить благодаря сделкам с недвижимостью. Хорошо пойдут дела у владельцев магазинов, гаражей, складов, офисов.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют активнее проявлять личные инициативы при взаимодействии в деловых контактах. Многое будет зависеть от ваших пробивных способностей. Благодаря возросшей коммуникабельности вы в любом вопросе найдете человека, который готов будет пойти вам навстречу. Особенно это касается поиска необходимой информации. Удачно проходят короткие поездки и консультации.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют держаться в тени и действовать методами тайной дипломатии. Такая тактика может оказаться наиболее успешной. Вы можете рассчитывать на помощь и содействие в делах некоего тайного покровителя. Могут вырасти доходы у тех, кто связан с гостиничным и ресторанным бизнесом, а также при удаленной работе на фрилансе.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут почувствовать в себе проявления дара предвидения. Вы сможете заранее предугадывать ход событий, что позволит уклоняться от проблемных ситуаций. Перед вами могут открываться новые перспективы. Вы будете свободны и удачливы в своих решениях. Прислушивайтесь к советам друзей — вы можете рассчитывать на их помощь и поддержку.
Козерог
Сегодня у Козерогов на первый план могут выйти вопросы карьеры и взаимоотношений с начальством. Вы имеете неплохие шансы заручиться негласной поддержкой со стороны вышестоящего руководства. Это хороший день для заключения тайных договоров и выполнения деликатных поручений начальства. Если вы сами являетесь руководителем, то можете рассчитывать на поступление ценной информации.
Водолей
Сегодня у Водолеев может сложиться удачное время для проектно-конструкторской и научной деятельности, посещения международных выставок-продаж и контактов с иностранцами. Хорошо пойдут дела у тех, кто причастен к высшему образованию или много времени уделяет повышению квалификации. То же самое относится к тем, основной сферой деятельности которых является работа в Интернете (создание и модерация сайтов).
Рыбы
Сегодня у Рыб занимающих руководящие должности или имеющих свой бизнес, может сложиться хороший день для реформирования структуры управления и изменений в кадровом составе. Также хорошо заниматься организационными и финансовыми вопросами, открывать кредитную линию в банке. Тем, кто намерен сменить работу, хорошо знакомиться с новым коллективом, правилами поведения и этикой отношений в нем.