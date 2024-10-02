Кольцеобразное солнечное затмение 2 октября. Что запрещено в этот день

2 октября жители Земли смогут увидеть кольцеобразное солнечное затмение.

Согласно мнению астрологов, затмение 2 октября открывает новый астрологический период, который продлится до марта 2025 года. Рассказываем, чем опасен этот день и новый астрологический период.

Затмения всегда повышают риск конфликтов даже в самых благополучных парах и семьях. Дело в том, что во время этого астрономического явления люди становятся более раздражительны, появляется недосказанность и недопонимание. Поэтому старайтесь в этот день избегать людей, которые вам неприятны – есть высокий риск свести общение на «нет».

Если вам предложили встретиться шумной компанией, лучше деликатно отказаться. День затмения забирает много ресурсов, поэтому астрологи рекомендуют вечером восстановить свои силы – займитесь дыхательными практиками, медитацией или сходите на расслабляющие процедуры.

Астрологи также не рекомендуют тратить много денег в этот день, так как существует вероятность того, что траты не окупятся и разочаруют человека. Вместо материальных благ стоит зафиксироваться на духовных и посвятить день заботе о себе и своем здоровье.

Стоит отметить, что опасный период продлится до конца зимы, поэтому эти рекомендации стоит соблюдать вплоть до начала марта. Старайтесь за зиму вырасти духовно вместо расширения круга общения.

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