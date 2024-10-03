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Пробиваем карьерный потолок – финансовый гороскоп на 4 октября

3 октября 2024ГороскопыМарианна Басс

Сегодня может преуспеть на работе.

Пробиваем карьерный потолок – финансовый гороскоп на 4 октября
Фото: Image by prostooleh on Freepik

Наш гороскоп даст рекомендации по тому, как лучше справляться с текущими обстоятельствами и использовать возможности, которые могут предоставить планетарные влияния.

Овен

Сегодня Овнам звезды не советуют вести переговоры и заключать соглашения о партнерском сотрудничестве. Успех всего этого дня целиком зависит от вашего умения находить взаимопонимание с деловыми партнерами и друзьями. Это благоприятный день для коллективной работы и перспективного планирования. Успешно идет сотрудничество с заграницей. Можно публиковать рекламные объявления в СМИ.

Телец

Сегодня у Тельцов может сложиться замечательный день для наведения порядка в повседневных делах на работе. В эпицентре внимания – отношения с коллегами по трудовому коллективу. Наиболее успешная тактика дня – сосредоточение на деталях в работе и согласование своих действий с мнением начальства. Благодаря добросовестному отношению к работе и трудолюбию, ваш авторитет заметно вырастет.

Близнецы

Сегодня для Близнецов, имеющих отношение к творческим и публичным профессиям, хорошо может сложиться этот день. Звезды советуют заняться укреплением своей деловой репутации и имиджа фирмы. Для этого вам следует воспользоваться методами раскрутки бизнеса: публиковать объявления в средствах массовой информации, участвовать в выставках-продажах, проводить PR-кампании. Также важно повышать квалификацию.

Рак

Сегодня Ракам, вероятно, удастся успешно заниматься благоустройством своего рабочего места. Процветают магазинная и рыночная торговля, ремонтные мастерские, сфера коммунального и бытового обслуживания. Успешно могут пойти дела у тех, кто выполняет ремонтные и строительные работы. Можно готовить документы для ипотечного кредита или оформления наследства.

Лев

Сегодня для Львов, занятых торгово-закупочной деятельностью, день может сложиться благоприятно. То же относится к делопроизводству, информационному обмену, деловой переписке. Консультанты сетевого маркетинга сумеют привлечь новых подписчиков и увеличить объем заказов. Ваша сила сейчас - в умении находить взаимопонимание с окружающими людьми. Успешно проходят деловые знакомства.

Дева

Сегодня у Дев может сложиться благоприятный день для плодотворной работы. Деньги сами идут вам в руки – главное, не лениться и оперативно реагировать на благоприятные обстоятельства. Вы можете получить выгодную работу и повысить уровень своих доходов. Особенно это относится к тем, чья работа связана с информационными технологиями. Работники коммунального хозяйства и ремонтных мастерских могут добиться хороших результатов.

Весы

Сегодня Весы могут почувствовать в себе стремление активно действовать. Звезды советуют вам направить свою инициативу в те направления, которые дадут положительный эффект. Речь идет, прежде всего, о коротких поездках, знакомствах, встречах, контактах. Очень хорошо идет информационный обмен и обучение, приобретение новых профессиональных навыков. Бизнесменам сопутствует удача в их смелых начинаниях.

Скорпион

Сегодня Скорпионам, вероятно, удастся добиться поставленных целей, если они будут держаться в тени и воздержатся от публичных заявлений. Работающие в сфере медицины, санаторно-курортного, гостиничного и ресторанного бизнеса прекрасно справятся со своими делами и сумеют получить дополнительные доходы. Это прекрасное время для надомного труда на фрилансе в удаленном режиме,

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут быть сосредоточены на коллективной и общественной деятельности. Ваши начинания по учреждению акционерного общества и поиски формул, способных объединить интересы разных людей, могут увенчаться успехом. Весьма полезным будет обсуждение с единомышленниками дальнейших планов. Возросшая коммуникабельность может способствовать расширению и укреплению деловых связей.

Козерог

Сегодня для Козерогов, которые занимают руководящие должности или имеют хорошие отношения с начальством и властями, удачно может сложиться этот день. Причем, звезды советуют вам сосредоточиться на чисто материальных вопросах и не пренебрегать методами тайной дипломатии. Могут открыться перспективы для карьерного роста. Ваши таланты и мастерство могут быть оценены по достоинству.

Водолей

Сегодня Водолеям, имеющим свой бизнес, звезды советуют сосредоточить внимание на расширении сферы деятельности. Это касается как поиска новых поставщиков продукции, так и ассортимента товаров и услуг. Создаются благоприятные условия для экономической экспансии, выхода на новые рынки, в том числе заграничные. Вы можете открыть новые, более выгодные, логистические маршруты.

Рыбы

Сегодня для Рыб, которые не боятся рисковать в бизнесе, успешно может сложиться этот день. Это то самое время, когда риск может быть оправдан и принесет вам доходы при условии, если вы будете сохранять в тайне свои намерения. Также у вас может появиться прекрасный шанс заработать неплохие деньги, особенно благодаря хорошим отношениям с начальством и властями. Можно открывать кредитную линию.
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