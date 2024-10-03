Забываем о неприятном опыте – любовный гороскоп на 4 октября

Сегодня нам не стоит опираться на былое.

Наш гороскоп расскажет, как день может повлиять на решения и эмоциональное состояние, а также какие возможности или трудности могут возникнуть у представителей разных знаков.

Овен

Сегодня Овнам лучше не рисковать и ничего не менять в своих личных отношениях до вечера: опасно лишний раз раскачивать лодку, особенно, если сохраняется неприятное эмоциональное послевкусие ссоры. В конце дня волшебным примиряющим средством может оказаться привычный обоим быт или интимный контакт.

Телец

Сегодня Тельцам звезды советуют отложить все романтические планы на вечер, или хотя бы на вторую половину суток. Именно в это время нормализуется обстановка и окажутся стабильнее отношения с партнером. Досадные недоразумения, которые вчера казались катастрофой, будут наконец забыты, как дурной сон.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут поймать себя на недовольстве собой, своим романом или своим партнером. Под влиянием обстановки или причуд собственного настроения может возрасти придирчивость, есть риск обесценить хорошие грани ситуации и зациклиться на негативных (в том числе, на ассоциациях с прошлым).

Рак

Сегодня Ракам важно не форсировать события. Не стоит раздражаться, если день стартовал неудачно: эмоциональный фон романа вечером изменится. Инициатива, проявленная в конце дня, даст положительный результат. Если партнер в это время сделает шаг навстречу после ссоры, стоит откликнуться.

Лев

Сегодня Львы могут столкнуться с угасанием своей и чужой общительности. Зажигательный разговор, пусть и сопровождаемый колкими выпадами, к вечеру может сойти на нет, оставив чувство пустоты и разочарования. Но оно не грозит дружным парам, которых уже связывает нечто большее, чем словесный флирт.

Дева

Сегодня Девам звезды советуют не торопить события и дать им развиваться в естественном ритме. В частности, не стоит ждать мгновенной отдачи от диалога. Не исключено, что интерес к некоторым темам вечером снизится, а недавний разговор предсказуемо окажется пустой тратой времени.

Весы

Сегодня Весы могут пребывать в неважном расположении духа, быть чем-то огорчены, раздражены или разочарованы. Многих Весов не устроит манера поведения близкого человека (и не без оснований), но звезды советуют им контролировать и свое поведение: вероятно, в нем тоже имеются изъяны.

Скорпион

Сегодня для Скорпионов начало этого дня будет не слишком удачным. Они будут огорчены невозможностью проявить инициативу, реализовать свои планы и дать волю своим чувствам. На фоне возникшей паузы многие Скорпионы станут излишне придирчивыми и мнительными. К счастью, вечером у них все наладится.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды советуют избегать романтической активности утром и днем, но отнестись к своей личной жизни внимательнее вечером. В конце дня могут напомнить о себе любовные тайны, а также романы прошлого, связанные с ними психологические зависимости и незавершенные гештальты в отношениях.

Козерог

Сегодня для Козерогов день может начаться с неприятных моментов. Многие Козероги будут склонны тайно, но остро реагировать на происходящее, а в некоторых болезненных для себя вопросах продемонстрируют излишнюю мнительность. Звезды рекомендуют дождаться вечера, именно он расставит все по местам.

Водолей

Сегодня Водолеи могут возлагать немало надежд, но чем выше их оптимизм, тем досаднее разочарование. Возможно, начнет отыгрываться какой-то сценарий прошлого. Вечером выиграют Водолеи, вооруженные прежним любовным опытом и внутренне готовые принять навязанные ситуацией правила игры.

Рыбы