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Время действовать – любовный гороскоп на 5 октября

4 октября 2024ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам стоит брать все в свои руки.

Время действовать – любовный гороскоп на 5 октября
Фото: Image by prostooleh on Freepik

Наш гороскоп подскажет, где искать возможности.

Овен

Сегодня Овны могут спокойно следовать своим чувствам, выбрав подходящее место и время. В этот день важны приватность и доверие. Идеально сочетание страсти и привычки, телесного влечения и духовного родства. Качественная интимная жизнь способна примирить с многими несовершенствами любовного союза.

Телец

Сегодня Тельцы полностью поглощены объектом своих симпатий и могут рассчитывать на ответ. Их потребность в обмене энергиями любви и страсти возрастает. Если они свободны, то могут влюбиться, а если в отношениях, еще сильнее привяжутся к своему партнеру. Неплохой день для начала долгого романа.

Близнецы

Сегодня Близнецы, вовлеченные в романтические отношения, не всегда смогут беспечно наслаждаться ситуацией. Многие Близнецы почувствуют себя в капкане каких-то переживаний или навязанных правил, будут лишены возможности общаться в нужном им стиле. Одной из таких ловушек может стать служебный роман.

Рак

Сегодня у Раков личная жизнь вполне стабильна. Есть надежда на взаимопонимание без лишних слов, гармонию душ, совпадение вкусов и согласие темпераментов. Можно смело проявлять в любви свою инициативу и без опаски отвечать на чужую. Это удобный момент для попытки отката к прежнему балансу отношений.

Лев

Сегодня Львам стоит учитывать, что гармония любви строится на понимании без лишних слов. Основой согласия может стать общий дом, совпадение темпераментов или ценностей, а также совместное прошлое, даже если оно не всегда было приятным. Притяжение способны усилить общие привычки, страхи и комплексы.

Дева

Сегодня Девы имеют шанс в любовных отношениях стать теснее и стабильнее, но не столько благодаря их словам и делам, сколько благодаря обстановке. Велика вероятность столкнуться с объектом чувств или с бывшей пассией в процессе работы, в дорожной пробке или в других вынужденных обстоятельствах.

Весы

Сегодня Весам звезды не советуют делать ставку на свое красноречие и пытаться донести до партнера свою мысль. Неподходящий момент для продолжения важного разговора. Ключи к любовной гармонии лучше искать в чувственной сфере. Также сегодня может сближать общее дело, совместный быт или бюджет.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов день подчеркивает природное обаяние и сексапильность, делая их в глазах представителей противоположного пола невероятно привлекательными. Многие Скорпионы предпочтут использовать свои чары для возвращения прежней любви или восстановления своих былых позиций в личных отношениях.

Стрелец

Сегодня для Стрельцов, которых волнует любовное прошлое, а также тех представителей знака, которые по какой-то причине вынуждены скрывать или подавлять свои чувства, день может оказаться важным. Стоит помнить, что встречи этих суток вполне способны вновь увлечь в ловушку или в замкнутый порочный круг.

Козерог

Сегодня у Козерогов личная жизнь наладится, а эмоциональный фон стабилизируется. В дружных парах споры будут временно забыты благодаря гармонии чувств, общности планов или сходству привычек. В неприятной ситуации личного характера многие Козероги усмотрят для себя отдельные положительные моменты.

Водолей

Сегодня Водолеям нужна осмотрительность, если они не хотят возвращаться к прежним сценариям своей личной жизни: ситуации и чувства момента очень к этому располагают и могут расставить настоящую ловушку. Но если есть потребность вернуться назад, чтобы подвести черту и закрыть гештальт, время действовать.

Рыбы

Сегодня у Рыб «все под контролем», либо они к этому стремятся. Обстоятельства на их стороне, так как помогают им контролировать их любовные фантазии и вспышки страстей. День больше подходит для выравнивания уже завязанных отношений. Проявления новых чувств могут быть в чем-то затруднены.
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