Крутые настроение и эмоции – гороскоп на 5 октября 2024 года

4 октября 2024 Гороскопы Марианна Басс

3-4 лунные сутки. Сегодня Луна в Скорпионе добавит эмоциональности и сексуальности, усилит привязанности и зависимости, но позволит контролировать любые страсти.

Фото: rambler