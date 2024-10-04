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Ждем ответственных поручений – финансовый гороскоп на 5 октября

4 октября 2024ГороскопыМарианна Басс

Сегодня босс может нам доверить что-то важное. Не отказываемся.

Ждем ответственных поручений – финансовый гороскоп на 5 октября
Фото:  Image by freepik

Наш гороскоп расскажет, как продвинуться по карьерной лестнице.

Овен

Сегодня Овнам звезды советуют обратить внимание на укрепление личной репутации и имиджа фирмы. Не скупитесь на вложении средств в рекламные акции, разработку логотипа фирмы, устроение презентаций. Можно заниматься групповой деятельностью и планированием на долгосрочную перспективу. Вместе с тем, Ваши доходы могут вырасти за счет появления дополнительного источника финансовых поступлений.

Телец

Сегодня Тельцы, заинтересованные в карьерном росте, могут ставить себе самые смелые задачи и быть уверенными в их реализации. Ваша сила сейчас в способности правильно организовать структуру бизнеса и сконцентрировать усилия на главных направлениях. При этом немаловажно поддерживать в себе высокий уровень самооценки. Бизнесмены могут обновлять производственные мощности и делать кадровые перестановки.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут иметь неплохие шансы кардинально продвинуться вперед в сфере установления и упрочения равноправных отношений с деловыми партнерами за границей. Тем не менее, постарайтесь ограничиться устными договоренностями и не подписывайте пока договора о сотрудничестве. Наиболее преуспеют те из вас, чья деятельность связана со сферой услуг и контактами с клиентами.

Рак

Сегодня Раки, занятые в реальном секторе экономики, могут повысить свои доходы. Звезды советуют бизнесменам сосредоточиться на вопросах модернизации и технического перевооружения. Можно организовать работу ремонтных мастерских. Уделяйте внимание деталям, и у вас все получится. Это хорошее время для труда технически одаренных Раков - изобретателей, инженеров, мастеров сервисных центров.

Лев

Сегодня Львы могут в полной мере проявить свои таланты в деловой активности. Это прекрасный день для творческой реализации личности и публичной деятельности. Наибольший успех ожидает деятелей шоу-бизнеса, консультантов, театральных и цирковых актеров и ювелиров. Другое позитивное направление деятельности – укрепление и развитие партнерского сотрудничества в бизнесе.

Дева

Сегодня Девам, имеющим свой бизнес, звезды советуют заниматься укреплением своей недвижимой собственности. Хорошо проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества. Займитесь ремонтом помещений, улучшением условий труда для своих работников в магазине или офисе. Любые капиталовложения в недвижимость дадут положительные результаты в дальнейшем. Основательность в труде – вот залог успеха.

Весы

Сегодня у Весов день может быть связан с необходимостью поиска полезной информации. Успешно могут проходить деловые встречи, поездки и обмен мнениями. Растут объемы перевозок грузов, выручка от услуг связи. У вас сейчас есть немалые шансы для проведения выгодных сделок с оптовыми партиями товара, предназначенного для перепродажи. Консультанты сетевого маркетинга могут увеличить количество подписчиков.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов может сложиться благоприятное время для получения дохода от сделок с недвижимостью. Если вы являетесь собственником земли или помещений, то можно оформлять договора на их сдачу в аренду на выгодных для вас условиях. С другой стороны, если вы давно собираетесь приобрести недвижимость в собственность, то для такой покупки наступил хороший момент.

Стрелец

Сегодня для Стрельцов успех во многом может зависеть от личной инициативы. Наиболее удачное направление деятельности сейчас связано с информационным обменом. Может сложиться хорошее время для деловых встреч, расширения связей, появления новых деловых контактов, поездок. Не ждите, когда к вам придут и предложат выгодную сделку. Действуйте сами, ищите варианты. Удача сопутствует вам в этом.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды советуют находиться в тени и воздерживаться от публичных заявлений. При необходимости Вам может оказать поддержку влиятельный покровитель. Можно обращаться к работодателю с просьбами о финансовой поддержке в накладных расходах. Например, вам могут согласиться оплачивать питание в рабочее время или стоимость проезда до места работы.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды советуют проявлять инициативу и строить планы на будущее. Полезным будет обсуждение с друзьями и единомышленниками сложившейся ситуации в бизнесе. Новые знакомства имеют все шансы перейти в дружеское сотрудничество. Это хороший день для инженерно-технических работников, программистов, ученых-исследователей, конструкторов и учредителей акционерных обществ.

Рыбы

Сегодня у Рыб могут складываться особые доверительные отношения с вышестоящим руководством. Вам могут сделать ответственное поручение, о деталях которого никто другой кроме вас знать не должен. Однако следует иметь в виду, что для успеха в делах звезды советуют вам оставаться в тени. Если вы работаете в санатории, гостинице, доме отдыха, то ваши дела могут сложиться успешно.
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