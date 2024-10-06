Смотрим на роман реально – любовный гороскоп на 7 октября

Наш гороскоп поможет лучше подготовиться к событиям дня, понять возможные тенденции и использовать их с максимальной пользой.
Овен
Сегодня Овнам звезды подсказывают, что одним из самых простых путей к сердцу любимого человека является живое и занимательное общение. Возрастают надежды на восстановление связи в разлуке, а также после недоразумения или ссоры (возможно, партнер первый проявит интерес к возобновлению диалога).
Телец
Сегодня Тельцов эмоциональный, информационный или событийный фон может отвлечь от тотальной концентрации на значимых для них отношениях, но вряд ли заставит их полностью о них забыть и, тем более, от них отказаться. Даже находясь вдали от любимого человека, мыслями и сердцем они будут с ним.
Близнецы
Сегодня Близнецы не останутся без обратной связи с любимым человеком. Не исключено, что он первым выйдет на контакт, или встречные шаги к диалогу произойдут синхронно. Но желание общаться – еще не все: придется считаться с системным препятствием, мешающим быстрой реализации совместных планов.
Рак
Сегодня Раков обстановка начнет отвлекать от личной жизни или мешать им действовать в ней согласно собственным идеалам. Многим Ракам придется подстраиваться к ситуации, жертвовать частью планов или откладывать их. Будет легко завязать контакт, но сложно полноценно выразить глубокие чувства.
Лев
Сегодня у Львов судьба готова исполнить желания, но только наполовину. Те или иные препятствия будут вызывать задержки при реализации их романтических планов, затруднять понимание скрытых смыслов ситуации и задачу прогнозирования будущего, подпитывать их сомнения и тайные опасения.
Дева
Сегодня Девы получат определенную информацию благодаря коммуникабельности и любопытству, но она вряд ли их устроит. Нередко они будут получать формальные нейтральные ответы или сталкиваться с уклончивостью. Это не тот день, когда стоит делать уверенные выводы и строить твердые планы.
Весы
Сегодня Весы получают больше возможностей для общения с любимым человеком, но им не стоит рассчитывать на многое: скорее всего, далеко не все каналы связи будут доступны и не все дороги открыты. Ничто не мешает обсуждать текущие новости, но не стоит надеяться на быструю реализацию больших планов.
Скорпион
Сегодня Скорпионам станет чуть сложнее жить своими естественными чувствами, следовать своим привычкам и велению своего сердца. Вместо по-настоящему близкого общения с любимым человеком их могут ждать нейтральные беседы, порой забавные и познавательные, но лишенные истинной искренности.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов работает правило, гласящее, что необходимо проговаривать в отношениях любые проблемы. Звезды советуют следовать ему, во избежание недоразумений. Не тот момент, когда стоит держать интригующую паузу и заставлять партнера догадываться о своих истинных чувствах.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют придерживаться в своих личных контактах нейтрального тона и избегать лишней откровенности. Если что-то смущает, лучше отказаться от общения (особенно, если предполагается вести его на чужом языке). Не самый удачный день для важного свидания или первого знакомства.
Водолей
Сегодня у Водолеев сильной стороной может стать общительность, знание языков, литературный талант или научная эрудиция. Чтобы оживить контакт с объектом симпатий, достаточно пустить в ход эти качества, и эффект не заставит себя ждать. Чем обширнее тема, тем дольше сохранится повод для ее обсуждения.
Рыбы
Сегодня у Рыб позиции в делах сердечных становятся уязвимее. Они рискуют утратить связь со своим внутренним голосом, говорящим им правду, оказаться под мороком внушения или своих старых иллюзий, стать жертвой своих комплексов и предубеждений, внять ложным советам. В свиданиях лучше взять перерыв.