Просим совета у опытных – финансовый гороскоп на 8 октября

В нашем гороскопе представлены рекомендации и прогнозы, которые помогут лучше понять события и энергии дня, а также возможные направления для самореализации и принятия решений.
Овен
Сегодня Овнам рекомендуется повышенное внимание уделить соблюдению техники безопасности при работе с техникой и механизмами. Те, кто работает со сложными машинами и электроникой, могут столкнуться с частыми поломками. В деловых партнерских отношениях вероятны сложности и разногласия. Вряд ли проведение переговоров способно продвинуть вас в сторону большего взаимопонимания.
Телец
Сегодня Тельцы могут столкнуться с трудностями в деловом партнерстве. Бизнесмены могут почувствовать усиление конкурентной борьбы. Ваши связи с представителями официальной власти могут не оправдать ожиданий, и влиятельный покровитель может оказаться не способен оказать Вам поддержку. Если вы работаете с клиентами, то кто-то из них может подать на вас жалобу начальству.
Близнецы
Сегодня Близнецам, имеющим собственный бизнес, звезды советуют присмотреться к тому, как подчиненные выполняют ваши распоряжения и приказы. Вы можете вскрыть ряд нарушений, которые вредят репутации вашей фирмы. Не исключено, что служебное разбирательство приведет увольнению сотрудников. Это также неблагоприятный день для дальних поездок и публикации объявлений рекламного характера.
Рак
Сегодня Раков звезды предостерегают от участия в рискованных финансовых операциях. Старайтесь ограничить проведение платежей по безналичному расчету и не пользоваться интернет магазинами с оплатой покупок онлайн. Уделите повышенное внимание проверке исправности охранной сигнализации. В сфере семейного бизнеса могут усилиться разногласия. Строители могут столкнуться с препятствиями в работе.
Лев
Сегодня для Львов, которые работают в сфере недвижимости, строительства и сельского хозяйства, достаточно непростой день может сложиться. Воздержитесь в первой половине дня от проведения ремонтных работ в помещениях. Особенно это касается сварочных работ. Может случиться конфликт с арендодателем. Проверьте, все ли платежи у вас выполнены, а также насколько вы соблюдаете условия пользования помещениями.
Дева
Сегодня Девам, вероятно, предстоит столкнуться с рядом осложнений в делах, и только благодаря вашей сдержанности и готовности брать на себя ответственность вы сможете избежать ущерба. Прежде всего, трудности затронут тех, чей бизнес связан с торговлей, транспортом, обменом и услугами. Чтобы получить доход, который бы покрывал ваши расходы, требуется приложить гораздо больше усилий, чем обычно.
Весы
Сегодня Весам звезды советуют воздерживаться от крупных покупок и капиталовложений в бизнес. Особенно это справедливо при финансовых расчетах за наличные деньги. Во-первых, вы можете, при этом, столкнутся с мошенничеством. Во-вторых, купленные товары могут оказаться плохого качества, или не потребуются вам в дальнейшем. Не поддавайтесь на авантюрные предложения, касающиеся инвестиций.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют воздерживаться от проявления инициативы в делах. Все вопросы, связанные с недвижимостью рекомендуется отложить до лучших времен. Ремонтные и строительные работы могут быть сопряжены с множеством трудностей и сбоев из-за несогласованности в действиях. При серьезных трудностях обратитесь за помощью и советом к старым проверенным друзьям.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов, которые привыкли самостоятельно решать свои вопросы, день может сложиться неблагоприятно. Однако, если Вы работаете под руководством начальства, то от Вас будут ждать выполнения воли начальства. Проявлять инициативу в этих условиях означает риск выхода за рамки своей компетенции. К вашим личным инициативам могут не прислушаться и отказать в поддержке.
Козерог
Сегодня Козероги рискуют понести финансовый ущерб, если прислушаются к советам друзей или поддадутся на коллективные настроения. Вам сложно будет противостоять вызовам дня, поскольку единомышленники могут отказать вам в поддержке. Ритм работы над проектами и при планировании бизнеса может нарушаться. Вместе с тем дальняя поездка и работа на вахте может стать результативной.
Водолей
Сегодня Водолеев может ждать обострение отношений с начальством. Старайтесь воздерживаться от личных инициатив без согласования важных вопросов с начальством. По мере возможности старайтесь не пересекаться с вышестоящим руководством, иначе это может повредить вашей деловой репутации и карьере. Бизнесмены могут столкнуться с сопротивлением и противодействием их начинаниям со стороны внешних обстоятельств.
Рыбы
Сегодня Рыбам, у которых остаются неурегулированными вопросы с погашением долгов, может поступить неприятная информация. Кредиторы могут настойчиво напомнить о себе. Старайтесь изыскивать возможность для своевременной оплаты счетов, не доводите ситуацию до более строгих ограничительных мер воздействия. Обратитесь за советом к одному из своих старых партнеров по бизнесу.