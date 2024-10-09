Поднимаем себе настроение — гороскоп на 10 октября 2024 года

Гороскоп на сегодня говорит, что также она намекает на хороший тайный рычаг управления событиями, позволяющий снизить риск споров и двойственных ситуаций. Но полностью уберечься от беспокойств будет трудно. Могут остаться сложными отношения партнеров, конкурентов, супругов, коллег, родственников. Возможно, придется выполнить хитрый маневр и пойти на обострение, чтобы доказать свое право на какие-то ценности, компенсацию или свободу от обязательств.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют сделать своим приоритетом соблюдение правил, исполнение своей части договоренностей, профессиональный или семейный долг. В этот день нелегко выбрать идеальную тактику, любой маневр может вызвать раздражение и нарекания. Чтобы снизить риск претений и выполнить намеченное, иногда придется идти на компромисс или прибегать к закулисным методам предупреждения осложнений.
Телец
Сегодня у Тельцов может исподволь копиться раздражение, но у них есть также точки опоры, которые звезды советуют им задействовать как можно чаще. Это может быть любовь, брак или старая дружба, обоюдная выгода, побуждающая держаться вместе, или партнерская поддержка, оказанная в рамках совместных долгосрочных планов. Возможно, помощь будет скрытой или придет издалека.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды подсказывают, что подходящий день для неприятных, но нужных работ, связанных с долей риска. Справиться с ними помогут мастерство, профессионализм, подстраховка и опыт. Близнецам-гуманитариям, далеким от технической и деловой сфер, стоит доверить выполнение таких задач специалистам. Стоит учесть, что сегодня есть предпосылки для спора, недоразумения, двойственной ситуации.
Рак
Сегодня у Раков возрастет зависимость от чужого поведения и обстановки, и именно на этот факт многие Раки будут склонны списать возникающие конфликты. Отчасти это действительно так, но не стоит сбрасывать со счетов и собственное поведение: вероятно, иногда оно будет невыдержанным и провоцирующим. Хорошая сторона дня — возможность уладить любой спор, вспомнив о взаимной любви или общей выгоде.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют заниматься служебными или хозяйственными рутинными делами, учитывая в них риск осложнений и не забывая о правилах осторожности. Ситуации этого дня могут оказаться проверкой на профессиональное мастерство, исполнительность или умение договариваться с помощниками. Не исключены напряженные моменты в процессе выполнения работ (особенно переделок) и при обращении в сервис.
Дева
Сегодня у Дев отлично работает интуиция в различных прикладных вопросах, включая финансовые, но их могут ждать сложности на уровне общения. Многим представителям знака будет трудно доказать свою правоту при выборе тактики или обосновать партнерам свои запросы, если речь идет о бюджете совместного проекта. Не стоит начинать в этот день деловые переговоры и без веской причины озвучивать свои мысли.
Весы
Сегодня Весам стоит помнить, что они легко оказываются в зоне риска, попадая в те или иные напряженные ситуации дома, на работе и в значимых отношениях. Обострить разногласия и спровоцировать нагнетание страстей может их манера речи. Не лучший день для выступления в суде, семейного совета, попытки договориться. Можно смягчить напряженность, используя скрытые рычаги (например, материальные).
Скорпион
Сегодня для Скорпионов в звездных сценариях предусмотрена возможность успеха. Они могут надеяться на прибыль (или компенсацию, сохранение достигнутого, отведение угрозы). Чтобы удача пришла быстрее, а проблем было меньше, звезды советуют быть осмотрительнее в части общения и информации. Не помешает подстраховаться от двойственных ситуаций и ловушек, заранее узнав и обговорив варианты и риски.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют мыслить и действовать практично. На первое место лучше поставить работу и заработок, управление имуществом и ресурсами. Особого внимания требуют долги и старые активы. Вероятны нервирующие новости. Быстрое решение задачи может быть сопряжено с опасными маневрами. Возможно, лучше не рисковать и сохранять стабильность за счет подпитки из старых скрытых резервов.
Козерог
Сегодня Козерогам стоит быть готовыми к нервирующему их моменту: спору, претензии, выговору, личному конфликту, конкуренции. Возрастает риск столкновения с двойственной ситуацией, провокацией, непорядочностью. Звезды советуют не забывать об имеющихся точках опоры. Это может быть финансовый резерв, чутье, самообладание, терпение, тайный рычаг влияния, опыт преодоления неприятностей в прошлом.
Водолей
Сегодня Водолеев может ждать неприятное известие или нелицеприятный частный разговор, но избегать новостей и контактов звезды не советуют: это важное подспорье в текущих делах. Возможно, будет получена ценная подсказка, появится мотивация что-то исправить или наконец закрыть вопрос. Ради этого стоит пожертвовать темпами прогресса, задержаться в прежнем статусе, в старом доме или на старой работе.
Рыбы
Сегодня Рыбы будут чувствовать себя спокойнее, действовать увереннее и получать лучшие результаты, если минимизируют общение — прежде всего, не станут тратить свое время на изучение явно пристрастных чужих мнений. Звезды советуют ограничиться лишь самыми необходимыми целевыми контактами с конкретными людьми, например, получением срочной консультации юриста или коллеги в критической обстановке.