Поднимаем себе настроение — гороскоп на 10 октября 2024 года

9 октября 2024 Гороскопы Марианна Басс

8-9 лунные сутки. Сегодня Луна в Козероге призывает к контролю над эмоциями и ресурсами, к практичному конструктивному общению, напоминает о важности подстраховки и своевременного закрытия долгов.

Фото: rambler