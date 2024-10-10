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Не отвечаем на сложные вопросы — любовный гороскоп на 11 октября

10 октября 2024ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам стоит меньше говорить и больше любить.

Не отвечаем на сложные вопросы — любовный гороскоп на 11 октября
Фото: Image by prostooleh on Freepik

Наш гороскоп даст рекомендации и советы, которые помогут лучше понять, какие энергии будут влиять на вас в этот день.

Овен

Сегодня Овнам звезды подсказывают, что сегодня им лучше не настаивать на разговоре с любимым человеком, если он не в духе, а также принуждать к встрече себя самих, если нет настроения. Велика вероятность неконструктивного диалога и усугубления размолвки. Возможно, что-то начнет меняться ближе к ночи.

Телец

Сегодня Тельцам звезды советуют не обращать внимания на внешние помехи, создаваемые обстановкой. Важнее разобраться в истинной природе влечения, соединяющего с любимым человеком. Если переживает второй расцвет прежняя любовь, стоит убедиться, что это искренний шаг, а не дань моменту.

Близнецы

Сегодня у Близнецов настроение может быть чем-то подпорчено. Возможно, их огорчит разговор с любимым человеком или грустный итог собственных размышлений. Не исключено, что в таком расположении духа они будут пребывать до вечера, и лишь ближе к ночи направление их мыслей начнет меняться.

Рак

Сегодня Раки рискуют так и не договориться с близким человеком. Стоит одному или обоим дать волю негативному импульсу, и сила взаимного отторжения победит силу притяжения. Вдвойне коварными будут встречи давних партнеров, способных искусно и как бы ненароком задевать болевые точки друг друга.

Лев

Сегодня Львам звезды советуют не торопиться, если им хочется встретиться с любимым человеком: разговор окажется бесполезным или будет не из приятных. Не исключено, что подходящие условия для общения сложатся лишь к ночи и самым мудрым решением будет вспомнить о поговорке «утро вечера мудренее».

Дева

Сегодня для Дев продолжается полоса рокового невезения, если они надеются связаться с любимым человеком или хотят поговорить с ним на какую-то сложную тему. Звезды считают, что в этот день было бы ошибкой отправлять важное сообщение, решаться на предложение или пытаться восстановить отношения.

Весы

Сегодня Весам придется вплоть до вечера сталкиваться с трудностями общения. Вместо взаимопонимания и гармонии их может ждать язвительная критика, словесная конфронтация или психологическая атака. Конструктивный диалог маловероятен. Некоторые Весы будут изводить себя мнительностью и самоедством.

Скорпион

Сегодня Скорпионам лучше отложить активное общение с любимым человеком. Не стоит планировать на сегодня поездку, доверительный разговор, вручение подарка. Нежелательно спешить с ответом на «письмо из прошлого». Свободным Скорпионам звезды рекомендуют воздержаться от поиска приятных знакомств.

Стрелец

Сегодня Стрельцам не стоит рассчитывать на безмятежные и легкие беседы с любимым человеком. Высока вероятность того, что разговор не состоится в силу роковых причин или в нем будут подняты неприятные темы. Звезды советуют отложить не только общение, но и все решения, связанные с личной жизнью.

Козерог

Сегодня у Козерогов обстоятельства обернутся против, если они поддадутся соблазну общения и диалога (неважно, начнут ли они его сами или не найдут в себе сил молчать в ответ на чужие слова). Вдвойне сложен контакт с бывшей пассией и с партнером, который одновременно является начальником или коллегой.

Водолей

Сегодня Водолеям лучше не включаться в новую любовную переписку и не стремиться любой ценой оживить старую. В лучшем случае, теплой беседе помешает плохая связь или неважное настроение. В худшем, есть риск услышать нечто неприятное, столкнуться с ложью, скрытой манипуляцией или критикой.

Рыбы

Сегодня Рыбам лучше не доверять всецело словам партнера и слухам о нем, но принять информацию во внимание все же стоит. В ситуациях этих суток легко проговориться о тайнах прошлого, скрытых пороках и неблаговидных поступках. Нежелательно отвечать сегодня на сложные вопросы и на новые сообщения.
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