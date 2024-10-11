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Ждем с выводами пару дней – любовный гороскоп на 12 октября

11 октября 2024ГороскопыМарианна Басс

Наш гороскоп даст рекомендации на день, которые помогут лучше понимать события и ситуации, с которыми вы можете столкнуться.

Ждем с выводами пару дней – любовный гороскоп на 12 октября
Фото: Image by prostooleh on Freepik

Наш гороскоп даст рекомендации на день, которые помогут лучше понимать события и ситуации, с которыми вы можете столкнуться.

Овен

Сегодня у Овнов появляется возможность найти общий язык с любимым человеком и восстановить доверие, если оно было утрачено. Первое, что для этого советуют сделать звезды – сменить обстановку на менее формальную. Если любовь пока невозможно оживить, можно сберечь хотя бы дружбу.

Телец

Сегодня Тельцам звезды советуют временно разделить для себя личную жизнь и социальные контакты, либо выбрать что-то одно, иначе гармоничные романтические отношения могут вступить в противоречие с карьерой или дружбой, а любимый человек может приняться ревновать к единомышленникам или коллегам.

Близнецы

Сегодня Близнецы начинают мыслить оптимистичнее, так как судьба вновь дарит им возможность свободного общения с любимым человеком или присылает им новости о нем. Звезды рекомендуют не откладывать начало долгожданного разговора и постараться уже сегодня обсудить в нем самое важное.

Рак

Сегодня Ракам звезды намекают, что стандартные изъявления нежных чувств и шаблонные приемы привлечения внимания дают слабый результат. Самое время попробовать что-то новое, например, попытаться покорить чужое сердце не страстью, а эрудицией, оригинальными взглядами или знанием модных трендов.

Лев

Сегодня Львам станет проще поддерживать общение с любимым человеком. Не исключено, что он сам вдруг выйдет на связь с оригинальным предложением или удастся встретить его в компании общих друзей. Стоит помнить, что, обеспечивая желание общаться, этот день не сулит полной эмоциональной гармонии.

Дева

Сегодня Девы общительны, но их общительность проявляется естественнее на людях, например, в компании друзей или коллег. Оставшись с объектом своих романтических симпатий наедине, они могут внезапно начать испытывать трудности с плавным переходом от нейтральных тем к более интимным.

Весы

Сегодня Весам станет проще поддерживать диалог с любимым человеком, общение станет более великодушным и дружелюбным. Эмоциональный фон ситуации останется непростым, но появится возможность улучшить взаимопонимание. Звезды советуют сразу пользоваться моментом и не откладывать контакт на завтра.

Скорпион

Сегодня Скорпионам придется испытывать необычные эмоции или выражать свои чувства нестандартно. Заведомо выигрывают в эти сутки общительные и дружелюбные Скорпионы, которые могут похвастаться неформальными интересами и широкими связями. Замкнутым и чувствительным Скорпионам придется сложнее.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов обстановка вокруг зовет к общению и пропускать возможность встречи с любимым человеком, если она вдруг появилась, не стоит. Звезды советуют не откладывать свидание на завтра, но напоминают, что некоторые эмоционально окрашенные темы сейчас являются в разговоре нежелательными.

Козерог

Сегодня Козерогам не стоит концентрироваться на своих любовных переживаниях, лучше от них отвлечься. Если это невозможно, звезды советуют не бояться изменить привычную точку зрения, сломать инерцию и взглянуть на дело с неожиданной стороны: после этого вся личная история предстанет в ином свете.

Водолей

Сегодня для Водолеев обстоятельства складываются удачно. Эмоциональный фон романтических отношений может оставаться не слишком гармоничным, но события этих суток значительно его выровняют, а главное их достоинство в том, что они создадут почву для улучшений в личной жизни на будущее.

Рыбы

Сегодня Рыбам звезды подсказывают, что ключом к взаимопониманию является сходство интересов и увлечений. Однако при первом знакомстве, особенно виртуальном, вряд ли стоит считать его поводом для романтического волнения и знаком роковой судьбоносной встречи, есть смысл подождать с выводом пару дней.
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