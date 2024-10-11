Держимся подальше от работы – финансовый гороскоп на 12 октября

Сегодня нам стоит отдыхать.

Наш гороскоп может стать полезным ориентиром в принятии решений и улучшении настроения, в зависимости от того, как складываются обстоятельства вокруг вас.

Овен

Сегодня для Овнов внешние обстоятельства могут складываться неблагоприятно. Могут усилиться противоречия с коллегами по трудовому коллективу вплоть до открытых конфликтов. Возможно, это будет связано с необходимостью выдерживать сроки выполнения тех или иных работ – и это может оказаться достаточно проблематичной задачей. Бизнесмены могут почувствовать торможение в делах.

Телец

Сегодня Тельцов может потянуть на финансовые авантюры. Возможно, Вам поступит предложение вложить деньги в рискованный проект. Однако звезды не советуют вам заниматься разного рода финансовыми спекуляциями, поскольку велика вероятность ущерба. Также может быть затруднена работа в составе творческого коллектива. Форс-мажорные обстоятельства могут скорректировать ваши планы.

Близнецы

Сегодня для Близнецов , которые занимают руководящие должности, день может сложиться неудачно. Ваше положение на занимаемом посту может стать неустойчивым. Особенно это может быть связано с нарушением сроков выполнения работ перед заказчиками. Также важно своевременно оплачивать счета по кредитам и иным финансовым обязательствам. Поведение подчиненных нуждается в контроле.

Рак

Сегодня Раки могут столкнуться с препятствиями в деловых поездках. Автомобиль может сломаться или попасть в пробку. Не исключено нарушение правил дорожного движения с получением штрафных санкций. Если вы ждете известие издалека, то оно может задержаться, либо придет слишком поздно. Деловые встречи и знакомства сегодня лучше отложить – они могут пройти совсем не так, как бы вам хотелось.

Лев

Сегодня Львам день может принести финансовые убытки. Возможно, вы будете склонны экономить в мелочах, однако неумеренно тратить деньги по-крупному. Звезды предупреждают, что рискованные финансовые сделки, связанные с использованием заемных финансовых ресурсов, сейчас могут привести к ущербу. Если ваш бизнес плотно завязан на деловое партнерство, то вероятность убытков возрастает.

Дева

Сегодня у Дев наиболее острой темой дня может стать деловое партнерское сотрудничество. Разногласия могут усилиться из-за разных подходов к делу. Вы можете быть склонны проявлять излишнюю осторожность. А ваш основной партнер может призывать Вас действовать активнее. В результате этот день может стать днем упущенных возможностей. Также может быть затруднена работа с клиентами.

Весы

Сегодня Весы могут почувствовать энергетический спад. Это может отразиться на снижении уровня работоспособности и что повседневная работа может затормозить темп. Психологическая атмосфера в трудовом коллективе сегодня крайне нервная. Вы можете внезапно поссориться с кем-то из коллег, причем поводом ля ссоры будет какая-то незначительная мелочь, которая выведет вас из себя.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов может пробудиться азарт игроков и желание заработать большие деньги, не прикладывая к этому больших усилий. Звезды предостерегают вас от пагубной страсти играть в рулетку или игровые автоматы в интернете. Также могут ухудшиться дела у представителей творческих профессий и тех, кто причастен к индустрии отдыха, моды и развлечений.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов неприятности могут приключиться с недвижимой собственностью. Прежде всего, может произойти техническая поломка в системе жилищно-коммунального хозяйства, и нанесен ущерб вашим помещениям, которые вы используете для жилья и ведения бизнеса (офису, складу, магазину). Также могут осложниться дела у строителей. В семейном бизнесе усилятся разногласия и раздоры.

Козерог

Сегодня у Козерогов информационный фон может сложиться настолько насыщенно и сумбурно, что может быть сложно не утонуть в этом море информации. Внезапно в поле вашего зрения могут появляться разные люди, которые могут делать вам предложения о сотрудничестве и обмене. Звезды советуют не быть излишне доверчивыми. При оформлении документов можете столкнуться с бюрократическими проволочками.

Водолей

Сегодня у Водолеев день может сложиться весьма сумбурно и хаотично. Особенно это почувствуют те, кто не имеют стабильного источника доходов и пробавляется временными частными заказами. Возможны два варианта: либо заказов будет слишком много, так, что вы не сможете с ними справиться, либо заказов не будет вообще. Также этот день крайне неблагоприятен для покупок и капиталовложений.

Рыбы