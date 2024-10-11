Держимся подальше от работы – финансовый гороскоп на 12 октября

Наш гороскоп может стать полезным ориентиром в принятии решений и улучшении настроения, в зависимости от того, как складываются обстоятельства вокруг вас.
Овен
Сегодня для Овнов внешние обстоятельства могут складываться неблагоприятно. Могут усилиться противоречия с коллегами по трудовому коллективу вплоть до открытых конфликтов. Возможно, это будет связано с необходимостью выдерживать сроки выполнения тех или иных работ – и это может оказаться достаточно проблематичной задачей. Бизнесмены могут почувствовать торможение в делах.
Телец
Сегодня Тельцов может потянуть на финансовые авантюры. Возможно, Вам поступит предложение вложить деньги в рискованный проект. Однако звезды не советуют вам заниматься разного рода финансовыми спекуляциями, поскольку велика вероятность ущерба. Также может быть затруднена работа в составе творческого коллектива. Форс-мажорные обстоятельства могут скорректировать ваши планы.
Близнецы
Сегодня для Близнецов, которые занимают руководящие должности, день может сложиться неудачно. Ваше положение на занимаемом посту может стать неустойчивым. Особенно это может быть связано с нарушением сроков выполнения работ перед заказчиками. Также важно своевременно оплачивать счета по кредитам и иным финансовым обязательствам. Поведение подчиненных нуждается в контроле.
Рак
Сегодня Раки могут столкнуться с препятствиями в деловых поездках. Автомобиль может сломаться или попасть в пробку. Не исключено нарушение правил дорожного движения с получением штрафных санкций. Если вы ждете известие издалека, то оно может задержаться, либо придет слишком поздно. Деловые встречи и знакомства сегодня лучше отложить – они могут пройти совсем не так, как бы вам хотелось.
Лев
Сегодня Львам день может принести финансовые убытки. Возможно, вы будете склонны экономить в мелочах, однако неумеренно тратить деньги по-крупному. Звезды предупреждают, что рискованные финансовые сделки, связанные с использованием заемных финансовых ресурсов, сейчас могут привести к ущербу. Если ваш бизнес плотно завязан на деловое партнерство, то вероятность убытков возрастает.
Дева
Сегодня у Дев наиболее острой темой дня может стать деловое партнерское сотрудничество. Разногласия могут усилиться из-за разных подходов к делу. Вы можете быть склонны проявлять излишнюю осторожность. А ваш основной партнер может призывать Вас действовать активнее. В результате этот день может стать днем упущенных возможностей. Также может быть затруднена работа с клиентами.
Весы
Сегодня Весы могут почувствовать энергетический спад. Это может отразиться на снижении уровня работоспособности и что повседневная работа может затормозить темп. Психологическая атмосфера в трудовом коллективе сегодня крайне нервная. Вы можете внезапно поссориться с кем-то из коллег, причем поводом ля ссоры будет какая-то незначительная мелочь, которая выведет вас из себя.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов может пробудиться азарт игроков и желание заработать большие деньги, не прикладывая к этому больших усилий. Звезды предостерегают вас от пагубной страсти играть в рулетку или игровые автоматы в интернете. Также могут ухудшиться дела у представителей творческих профессий и тех, кто причастен к индустрии отдыха, моды и развлечений.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов неприятности могут приключиться с недвижимой собственностью. Прежде всего, может произойти техническая поломка в системе жилищно-коммунального хозяйства, и нанесен ущерб вашим помещениям, которые вы используете для жилья и ведения бизнеса (офису, складу, магазину). Также могут осложниться дела у строителей. В семейном бизнесе усилятся разногласия и раздоры.
Козерог
Сегодня у Козерогов информационный фон может сложиться настолько насыщенно и сумбурно, что может быть сложно не утонуть в этом море информации. Внезапно в поле вашего зрения могут появляться разные люди, которые могут делать вам предложения о сотрудничестве и обмене. Звезды советуют не быть излишне доверчивыми. При оформлении документов можете столкнуться с бюрократическими проволочками.
Водолей
Сегодня у Водолеев день может сложиться весьма сумбурно и хаотично. Особенно это почувствуют те, кто не имеют стабильного источника доходов и пробавляется временными частными заказами. Возможны два варианта: либо заказов будет слишком много, так, что вы не сможете с ними справиться, либо заказов не будет вообще. Также этот день крайне неблагоприятен для покупок и капиталовложений.
Рыбы
Сегодня Рыбам необходимо держаться подальше от стрессовых ситуацией. Неблагоприятные контакты с агрессивными людьми могут вывести Вас из равновесия, что может затруднить профессиональную деятельность. Рыбы почувствуют себя крайне нервозно. Возможно, вы будете склонны к принятию поспешных решений под действием эмоционального импульса и этим самым можете допускать ошибки.