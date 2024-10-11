Идем туда, где много шума – гороскоп на 12 октября 2024 года

11 октября 2024 Гороскопы Марианна Басс

10-11 лунные сутки. Сегодня пребывание Луны в знаке Водолея сместит фокус внимания на социальные события и коллективные потребности, а стиль общения изменит на более прогрессивный или менее официальный.

Фото: rambler