Идем туда, где много шума – гороскоп на 12 октября 2024 года

Гороскоп на сегодня говорит, что могут оживиться неформальные группы по интересам и корпоративные чаты. День подходит для широкого обсуждения новостей, проведения собраний и конференций, привлечения представителей общественности к разрешению конфликтных частных ситуаций. Возрастет популярность комментаторов, освещающих актуальные темы. Усилится идейная солидарность, возможна моральная поддержка от сообщества или неожиданная подсказка от друга.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют выбирать свободный образ жизни. Это подходящий момент для того, чтобы сменить обстановку, отвлечься от домашних забот или профессиональных трудностей. Если держится напряженность в отношениях, есть надежда разрядить атмосферу за счет общего оригинального хобби (лучше интеллектуального), обсуждения совместных перспектив на будущее или пребывания в компании друзей.
Телец
Сегодня у Тельцов обстоятельства могут сделать менее формальными отношения с коллегами и руководством, а также заставить их активнее интересоваться мнением социума и коллектива – что может давать побочный эффект, внося смуту в их роман или заставляя их изменить своим привычкам. Если на выходные стоит выбор между социальной (карьера, дружба) и личной жизнью, звезды советуют сделать его заранее.
Близнецы
Сегодня у Близнецов появляются хорошие возможности для контакта с отдельными друзьями или с широким кругом людей. Этот день дает надежду что-то прояснить, получить моральную поддержку, узнать новости, дружески пообщаться со своими поклонниками, учениками или зарубежными знакомыми. Звезды советуют не затягивать встречи, поскольку завтра условия общения могут начать меняться не в лучшую сторону.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют следить за новостями в социуме и своей группе по интересам. Для индивидуальных инициатив это не лучший момент, поэтому можно смело отложить свои дела ради пребывания в компании или в гуще внешних событий. Знания, полученные в этот день, помогут прояснить будущее и вовремя скорректировать свою тактику. Можно узнать много полезного от попутчиков или от гостей в доме.
Лев
Сегодня у Львов есть шанс встретиться с нужными людьми, высказаться, поддержать связи с друзьями и внешним миром. Звезды советуют его не упускать, поскольку в ближайшее время режим общения может измениться, и не в самую комфортную сторону. Не стоит отклонять приглашение побыть в компании друзей или в интересующей социальной среде, посетить конференцию, концерт или другое многолюдное мероприятие.
Дева
Сегодня Девам день помогает обсуждать злободневные детали работы, быта, лечения, общения и ухода за питомцами. Могут быть затронуты темы образования и карьеры. Особый интерес вызовут обновления, нюансы компьютерного обеспечения, темы коллективизма и прогресса. Многие Девы окажутся втянуты в расширенные неформальные собрания, в дискуссии своих друзей, соседей, коллег, попутчиков или родственников.
Весы
Сегодня Весам день поможет взглянуть на себя и на сложившуюся ситуацию оптимистичнее. Он вернет им самоуважение и веру в удачу, в последний момент подскажет оригинальную мысль или спасительный аргумент в сложном споре. Возможна помощь из-за рубежа, моральная или информационная поддержка от друга, учителя, покровителя. Звезды советуют не терять время и использовать эти дары фортуны прямо сегодня.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют быть коммуникабельнее и дружелюбнее, поддерживать разговоры на интересные всем темы и стараться не перегружать окружающих разговорами о своих собственных вкусах. Это прекрасный день для общения, обсуждения новостей, приема гостей. В процессе разговора можно узнать новости или необычные подробности, получить полезные эксклюзивные советы и неофициальные подсказки.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов это информативный день, позволяющий им оставаться в курсе всех событий. Благодаря обстановке и собственной коммуникабельности они смогут убедиться в своей популярности. Им ничего не стоит собрать вокруг себя большую неформальную аудиторию или оказаться в интересной компании благодаря приятельству и дружбе. Отличный момент для того, чтобы оживить и поддержать нужные социальные связи.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют следить за новостями и собирать сведения, которые могут пригодиться в будущем – в том числе, отзывы о возможных покупках или источниках дохода, новых способах финансирования и партнерских взаиморасчетов. Небольшой откат в прошлое вскоре закончится и лучше смотреть вперед. Прогрессивный и нестандартный взгляд на вещи может стать условием решения спорного вопроса.
Водолей
Сегодня Водолеи могут рассчитывать на удачу, но не в материальном выражении. Возрастает вероятность добрых вестей, моральной поддержки, восстановления контактов с влиятельными людьми и зарубежными знакомыми. Подходящий момент для участия в научной конференции, широкой дискуссии, неформальном совещании, для демонстрации своих знаний и потенциала, для заявок на свой успех и популярность в будущем.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют сместить фокус внимания со своих персональных планов на коллективные. Это день, когда желательно быть в курсе социальных событий и поддерживать неофициальные дружеские контакты, а также не уклоняться от обсуждения актуальных тем у себя дома. Общительным Рыбам этот день может подарить возможность посетить интересное мероприятие или поучаствовать в свободной дискуссии.