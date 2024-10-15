Возмущаемся, но аккуратно – гороскоп на 16 октября

15 октября 2024 Гороскопы Марианна Басс

14-15 лунные сутки. Сегодня вступление Луны в знак Овна и в область грядущего Полнолуния высвечивает актуальные темы момента, прежде всего – взаимоотношения.

Фото: rambler