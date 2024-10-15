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Играем, не теряя головы – любовный гороскоп на 16 октября

15 октября 2024ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам стоит быть аккуратными в любви.

Играем, не теряя головы – любовный гороскоп на 16 октября
Фото: Image by prostooleh on Freepik

Наш гороскоп подскажет, где стоит проявить осторожность, а где можно ожидать позитивных изменений.

Овен

Сегодня Овны становятся более непосредственными и импульсивными, начинают выражать свои чувства открыто и резковато – что иногда ведет к обострению отношений вместо их улучшения. Чем теснее контакт, тем важнее им следить за своими эмоциональными реакциями и бессознательными бытовыми привычками.

Телец

Сегодня Тельцам важно удерживать душевное равновесие, не реагировать на отвлекающие и нервирующие мелочи обстановки. Стоит помнить, что сегодня возрастает вероятность «раздуть из мухи слона» с чужой подачи. Не стоит ставить сложившуюся гармонию отношений в зависимость от третьих лиц.

Близнецы

Сегодня Близнецы начинают смотреть на свой роман позитивнее. У них появляется больше свободы действий или вариантов выбора, увеличивается пространство для маневра. Если партнер ведет себя не слишком понятно и прозрачно, этот день дает надежду на скорое прояснение мотивов его поведения.

Рак

Сегодня Ракам стоит аккуратнее выбирать линию поведения в общении с представителями другого пола – в противном случае, для них возрастет риск усложнить отношения и поставить под угрозу сохранение с трудом достигнутой гармонии. Хрупкое равновесие, созданное за последние недели, может нарушиться.

Лев

Сегодня Львы начинают смотреть на ситуацию позитивнее и даже возникшие в своих романтических планах заминки стараются трактовать оптимистично. Вчерашние страхи и неприятные воспоминания рассеются или заметно ослабеют. Помехи, риски и побочные эффекты многими Львами будут игнорироваться.

Дева

Сегодня Девы могут не поспевать за противоречивыми виражами событий и не вписываться в предлагаемые ситуацией роли, включая романтические. У многих представителей знака будут возникать проблемы там, где нужны легкие, непринужденные и остроумные реакции, например, в моменты экспресс-знакомств.

Весы

Сегодня Весы не смогут остаться равнодушными к поведению партнера, и это будет взаимно. Трудно сказать, кому из двоих в эти сутки принадлежит настоящая инициатива. Скорее всего, обе стороны будут дразнить и провоцировать друг друга, рискуя сильно раскачать любовную лодку на волнах опасных игр.

Скорпион

Сегодня Скорпионов стечение событий способно лишить надежд на приятное и комфортное свидание. Драгоценные минуты любовной гармонии могут быть принесены в жертву обстоятельствам, порой противоречивым и нервирующим. Свидание, назначенное на сегодня, может стать быстрым и сумбурным.

Стрелец

Сегодня в Стрельцах день пробудит их активную натуру и может подтолкнуть к некоторым проявлениям любовного авантюризма. Многие из них не удержатся от розыгрыша, смелого хода или забавного креатива, надеясь с его помощью обратить на себя внимание. Но в глубине души они будут не очень уверены в себе.

Козерог

Сегодня Козерогам не стоит вести себя импульсивно и азартно включаться в навязанные игры. Рискован маневр по своей инициативе, но еще опаснее поддаваться на чужие провокации: ревнивый партнер или коварный соперник сделает все, чтобы выставить вас в дурном свете, в смешной или двойственной роли.

Водолей

Сегодня Водолеев обстоятельства подталкивают к остроумным и смелым маневрам в любви, которые принесут им определенную выгоду, сейчас или чуть позже. Хорошая сторона этих суток – защита от любовных манипуляций. Их можно искусно обернуть себе на пользу или просто отнестись к ним со здоровым юмором.

Рыбы

Сегодня Рыбам звезды подсказывают, что им не стоит строить долгие стратегии. На приглашение в игру лучше реагировать мгновенно, или пропустить ход. Если вам дорого спокойствие, второй вариант предпочтительнее. Первый вариант чреват авантюрой, стрессом или неприятной неловкой ситуацией.
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