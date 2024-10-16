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Ищем выходы и компромиссы – любовный гороскоп на 17 октября

16 октября 2024ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам стоит быть терпимее и сговорчивее со второй половинкой.

Ищем выходы и компромиссы – любовный гороскоп на 17 октября
Фото: Image by prostooleh on Freepik

Читайте наш гороскоп, чтобы подготовиться к этому дню и использовать его энергетику на максимум!

Овен

Сегодня Овнам звезды советуют не форсировать развитие любовных отношений, если они раздражены или видят недовольство партнера: под давлением сегодняшних бурных эмоций легко обострить противоречия и раздуть даже пустяковый конфликт (особенно, если общение протекает на совместной территории).

Телец

Сегодня Тельцы, вовлеченные в романтические отношения, могут оказаться в эмоциональной зависимости от партнера. Им придется наблюдать за его настроением и гадать, в какую сторону оно изменится. Попытки ускорить события путем хитрого маневра – не лучшее решение, так как могут добавить напряженности.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды намекают, что им лучше не форсировать события в своих личных отношениях и стараться балансировать в них на подсказанной ситуацией грани, пусть даже двойственной. Если чувства или намерения партнера вызывают вопросы, вам тоже не стоит спешить с обозначением своей позиции.

Рак

Сегодня Ракам сложно управлять своими темпераментными порывами. Многие Раки, поняв, что погорячились, попытаются стать уравновешеннее и дипломатичнее, но с переменным успехом. В забавную или неприятную ситуацию могут попасть Раки, склонные в личных отношениях к двойным играм и хитроумным маневрам.

Лев

Сегодня Львам звезды намекают, что им лучше не торопить события в своей личной жизни, а также не терять оптимизма и чувства юмора. Хорошие перемены уже близко, но нужно еще немного времени для того, чтобы сложились подходящие условия для нового поворота в романе и желания совпали с возможностями.

Дева

Сегодня Девам не стоит рассчитывать в своих отношениях с представителями другого пола на полное спокойствие, обстоятельность и предсказуемость. Велик риск нестандартной ситуации, смешного приключения, досадного недоразумения, метаний, расхождения между желаемым и реальным развитием событий.

Весы

Сегодня у Весов взаимодействие с партнером идет динамично, наполнено парадоксальными, забавными или раздражающими моментами. Возможна серия взаимных провокаций или игра в соперничество. Не исключено и серьезное столкновение двух самолюбий. Важно вовремя включить великодушие или чувство юмора.

Скорпион

Сегодня Скорпионам обстоятельства продолжают создавать помехи, а те могут нервничать, сталкиваясь с возникающими на их пути препятствиями или с упущенными возможностями. Многих Скорпионов события этих суток подведут к смене акцентов в их любовных симпатиях или романтических планах.

Стрелец

Сегодня Стрельцам обстоятельства помогут вести в любви двойные игры, но им стоит помнить, что иногда это может оборачиваться для них забавными или досадными побочными эффектами. Независимо от деталей ситуации, есть смысл подождать сегодня с открытой демонстрацией своих чувств и важным свиданием.

Козерог

Сегодня для Козерогов продолжается фаза испытаний в личных отношениях. Они рискуют поддаться негативным эмоциям, принять навязанные правила и сделать роковую ошибку. Не тот день, когда легко найти баланс интересов в игре или выйти из нее без душевных потерь, так что лучше в нее просто не вступать.

Водолей

Сегодня у Водолеев романтические отношения пребывают в обнадеживающей фазе, которую принято описывать словами «ночь темнее всего перед рассветом». Звезды советуют не форсировать события в своей личной жизни и верить, что завтра будет лучше, чем сегодня, даже если не будет полной определенности.

Рыбы

Сегодня Рыбам стоит помнить, что есть риск коварных двойственных ситуаций в общении с представителями другого пола. Небезопасны компромиссы: сделав неверный выбор, легко оказаться в невыгодном положении и направить свой роман в неподходящее русло. В случае сомнений предпочтительнее ответ «нет».
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