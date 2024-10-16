Не говорим лишнего – гороскоп на 17 октября

16 октября 2024 Гороскопы Марианна Басс

15-16 лунные сутки. Сегодня Полнолуние усиливает противоречия в отношениях, особенно, семейных и деловых.

Фото: rambler

Гороскоп на сегодня говорит, что будет сложным партнерство, но часто будет затруднен и полный разрыв. Может обостриться конкуренция или появиться искушение применить нечестный прием. Есть надежда сгладить противоречия, используя общие интересы, чувство юмора или влиятельного посредника, но потребуется взаимный настрой на конструктив и желание разорвать порочный круг. В течение дня возможны любовные сомнения, задержки платежей или заминки в юридической части. Лучше повременить с покупками, знаками симпатии, романтическими мероприятиями. Овен Сегодня у Овнов Полнолуние подчеркивает уязвимые стороны и заставляет их эмоциональнее реагировать на любые шероховатости во взаимодействии с людьми, что нередко добавляет событиям остроты и провоцирует ссоры. Особенно высока их чувствительность к семейным скандалам и к ситуациям, затрагивающим жилье, личную территорию. Даже если все уладится, от приключений дня может остаться неприятный осадок. Телец Сегодня Тельцам звезды подсказывают, что им невыгодно делать шаги самим – в частности, спешить с переговорами и финансовыми действиями. Что бы ни происходило, лучше взять паузу и посмотреть, как будут развиваться события, например, как поступит партнер или служба поддержки, какое решение примет продавец или покупатель, что скажет любимый человек. Во многих делах возможны заминки и пробуксовки. Близнецы Сегодня Близнецам звезды советуют не упускать возможности для действий, но при этом не принимать окончательных решений, стараться в любом направлении оставлять себе выбор и поле для маневра. Стоит учитывать напряженность, которая присуща многим сюжетам этого дня, а также ту долю неопределенности, которую он вносит в текущие события (особенно в их романтической, юридической и финансовой части). Рак Сегодня Ракам звезды напоминают, что этот день может оказаться для них очень энергозатратным. Возможно, придется разрываться в двух направлениях. Есть риск оказаться в противоречивой ситуации, созданной прошлым и усугубленной своими же действиями, например, чрезмерной предприимчивостью, резкостью или конфликтностью. Стоит учесть, что подобные сюжеты способны отразиться на доме, карьере или репутации. Лев Сегодня Львам день помогает сохранять оптимизм на духовном уровне и поддерживать бодрость на уровне физическом. Там, где задача пока не решается однозначно, он позволяет держать в запасе несколько вариантов выбора на будущее. Импульсивную энергию этих суток лучше направить именно на поддержание баланса в деловых и личных ситуациях. Приветствуется активная разминка или общий подвижный образ жизни. Дева Сегодня Девам звезды советуют оставаться начеку: возможны роковые повороты событий «на ровном месте» или внезапные обострения уже знакомых противоречий. Может достичь своей кульминации вчерашнее приключение. Стоит учесть вероятность раздражающих и тупиковых моментов – особенно в любовных делах, в юридических и финансовых вопросах. В этот день не рекомендуются важные поездки, контакты и встречи. Весы Сегодня Весам желательно оставаться в хорошей форме, так как им придется участвовать в сложном совместном проекте или ловко отражать выпады в свой адрес – поддерживая или опровергая тем самым свою репутацию. День может стать проверкой на умение сотрудничать, сохранять динатический баланс интересов либо грамотно конкурировать. Любым решениям в эти сутки есть смысл придать статус предварительных. Скорпион Сегодня Скорпионам звезды не готовы обещать спокойный день, заботы с элементами суеты и нервозности могут сопровождать их вплоть до ночи. Действуя в двух или трех направлениях сразу, многие Скорпионы будут сталкиваться с короткими стрессами, мелкими травмами и недомоганиями. Возможны сложности с помощниками и сервисами. В этот день лучше повременить с платежами и покупками, особенно зарубежными. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды дают шанс на удачу, но напоминают, что в большой степени она сейчас зависит от других людей, и советуют всячески развивать сложившееся сотрудничество. Если есть несколько партнерских проектов, важно поддерживать между ними баланс. Не стоит торопиться в этот день с выражением своих чувств, а также с финансовыми операциями, выбором покупок и принятием юридических решений. Козерог Сегодня Козерогам звезды напоминают, что события этого дня способны навязать им неприятный выбор или поставить их в неловкое положение. Поиска выхода из ловушки отнимет немало физической или душевной энергии – при этом не исключено, что идеального решения не будет и придется пойти на компромисс. День может быть важным для делового партнерства, брака, жилищных дел, отношений с родителем или начальником. Водолей Сегодня Водолеям стоит учитывать риск побочных эффектов и досадных помех в любом деле, но также и тот факт, что вероятность успеха и получаемой от событий пользы достаточно велика. Тот момент, когда лучше рискнуть и попробовать, чем упустить возможность и потом о ней пожалеть. Вероятны забавные или досадные недоразумения в дороге, а также при попытке получить помощь из нескольких источников. Рыбы Сегодня Рыбам звезды советуют не пренебрегать подстраховкой на случай противоречивых и нестандартных двойственных моментов. Столкнувшись с одним из них, есть риск понести ущерб или пережить конфликт, поэтому не будет лишним опыт ловкого маневрирования в деловых и личных неоднозначных ситуациях. Не помешает альтернатива, запасной вариант, юридическая поддержка, право отказа, обмена или возврата.