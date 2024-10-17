Примешиваем творчество в работу – финансовый гороскоп на 18 октября

Наш гороскоп вдохновляет и направляет, помогая настроиться на позитивный лад.
Овен
Сегодня для Овнов день может сложиться весьма насыщенным в информационном смысле. Наиболее преуспеют в делах те из вас, кто имеет много дружеских связей и пользуется Интернетом. Вы сможете успешно решать оперативные вопросы благодаря подключению своих деловых связей. Торговые работники, коммерсанты, посредники могут ускорить товарно-денежный оборот и повысить доходы.
Телец
Сегодня Тельцы весь день могут быть сосредоточены на одном вопросе: "Как увеличить уровень доходов?" Для этого звезды не советуют вам пускаться в финансовые спекуляции, полагая, что без особых усилий сможете заработать неплохие деньги. Также следует вести строгий учет расходным статьям своего бюджета. Любителям шопинга лучше сегодня вообще не заходить в магазины.
Близнецы
Сегодня у Близнецов день может усилиться склонность к поступкам под влиянием эмоциональных импульсов, поэтому крайне важно не торопиться и контролировать свое поведение. Это хорошее время для усилий по раскрутке своего бизнеса, расширения сферы влияния, установления новых деловых связей. В конце рабочего дня будьте осторожны при проведении строительных работ.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют не заводить новых деловых знакомств и осмотрительно отнестись к поступающей информации. Особенно это относится к сведениям, полученным из конфиденциальных источников. Если вам поступит приглашение приехать на встречу, то прислушайтесь к своей интуиции – деловые контакты сейчас нежелательно активизировать. Старайтесь действовать незаметно и тихо.
Лев
Сегодня для Львов успех дня во многом может зависеть от того, насколько хорошо вы сумеете работать в трудовом коллективе. Необходимо сосредоточиться на общей задаче и найти компромиссное решение, которое будет выгодно для всех членов коллектива. Это хорошее время для обсуждения с партнерами по бизнесу планов на будущее. Вместе с тем в конце дня воздержитесь от покупок технических новинок.
Дева
Сегодня Девам звезды не советуют проявлять инициативу в карьере. Необходимо четко соблюдать все распоряжения начальства. Старайтесь сдерживать свое недовольство условиями труда, уровнем зарплаты и отношением руководства, поскольку сегодня это может привести к конфликту с плачевными результатами для вашей карьеры. А вот с коллегами могут сложиться хорошие отношения.
Весы
Сегодня Весам звезды настоятельно рекомендуют избегать любой противозаконной деятельности в своем бизнесе. Любая теневая и тайная деятельность может привести к неприятностям. Необходимо иметь в виду, что ваша деятельность может находиться под пристальным контролем со стороны представителей фискальных властей. Могут быть контрольные закупки, ревизии и внезапные проверки.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов наибольшие трудности могут возникнуть при работе в составе небольшой группы единомышленников, бригады, работающей над неким единым проектом. Вам может быть сложно добиться взаимопонимания, и это может негативно отразиться на рабочем ритме. Не рекомендовано заниматься долгосрочным планированием и проектно-конструкторскими разработками.
Стрелец
Сегодня Стрельцам, возможно, предстоит особое внимание уделить развитию деловых партнерских отношений. Успешно проходят совместные дела по улучшению взаимодействия в транспорте, торговле и предоставлении бытовых услуг. Короткие поездки и телефонные разговоры проходят результативно. Старайтесь расширить свои деловые связи, привлекая новых людей в сферу своих интересов.
Козерог
Сегодня у Козерогов может сложиться прекрасное время для получения дохода от выполнения выгодных заказов. Ваша возросшая работоспособность и хорошие отношения с коллегами по трудовому коллективу могут позволить справиться с большим объемом работы. Можно делать инвестиции в закупку офисной техники, мебели и оборудования. Хорошо пойдет работа над отчетами.
Водолей
Сегодня у Водолеев может сложиться хороший день для инициативного поведения с целью раскрытия творческого потенциала. Благодаря возросшей энергии и личному обаянию вы сумеете найти решение многим вопросам. Успешно проходят консультации у сетевого маркетинга. Можно тестировать новые методы работы и пытаться усовершенствовать то, что устарело и утратило эффективность.
Рыбы
Сегодня у Рыбы в центре внимания могут оказаться вопросы, связанные с недвижимостью. Вы можете столкнуться с бюрократическими проволочками по оформлению недвижимой собственности. Иногородние работники могут столкнуться с проблемами при регистрации по месту работы и проверками. Вместе с тем это хороший день для работников гостиничного, ресторанного бизнеса.