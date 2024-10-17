Осознаем истинные цели и идем к ним – любовный гороскоп на 18 октября

Наш гороскоп подскажет, как использовать астрологические прогнозы для повышения уверенности в себе и принятия важных решений.
Овен
Сегодня Овны могут надеяться на хорошие перемены в настроении любимого человека. Овнам, переживающим период разлада и пребывающим в поиске «волшебной таблетки» для примирения, звезды советуют обратить свой взгляд на далекие края, где в романтической обстановке, далекой от быта, отношения наладятся.
Телец
Сегодня Тельцы могут почувствовать перемену в своем мироощущении или заметить новые оттенки в своих прежних чувствах. Очередной поворот событий может добавить сомнений, неопределенности, идеализма или легкомыслия. Некоторые Тельцы уловят изменения не только в себе, но и в эмоциях своего партнера.
Близнецы
Сегодня Близнецам не обязательно находиться рядом с любимым человеком, чтобы с новой силой почувствовать меру его очарования и свою потребность в нем. Многие Близнецы ощутят воздействие его обаяния даже на далекой дистанции, и, возможно, начнут обходными путями искать сведения о нем.
Рак
Сегодня Ракам ситуации намекнут, что в их личной жизни что-то поменялось. Многие Раки поймут это не столько благодаря внешнему ходу событий, сколько благодаря своим внутренним ощущениям. Многие Раки утратят возможность прямой инициативы, которой могли активно пользоваться в последние недели.
Лев
Сегодня у Львов в личной жизни происходят приятные перемены, но за насущными делами момента они могут этого не заметить. В их общении с любимым человеком могут занимать много места житейские темы, бытовые или деловые вопросы. Возможно, появятся новые мысли о подарке или материальной базе встреч.
Дева
Сегодня Девы начинают сильнее нуждаться в общении, а также испытывать иные, более романтичные эмоции. В их настроении станет меньше скепсиса и больше мечтательности. Многие Девы поддадутся желанию написать личное письмо, но решатся ли они отправить его адресату, сказать трудно.
Весы
Сегодня у Весов ситуация в личной жизни вряд ли изменится радикально. Если в отношениях имеются болезненные противоречия, они вряд ли исчезнут в одночасье. А вот настроение большинства Весов изменится в более благоприятную сторону, и эта перемена повлияет на их позиции в любовном союзе положительно.
Скорпион
Сегодня Скорпионам события намекнут, что им пора частично пересмотреть свою тактику в делах сердечных, подстроив ее под обстоятельства. Многие Скорпионы заметят новые оттенки в своих прежних чувствах. Возможно, под влиянием момента им захочется стать более щедрыми или чуть более легкомысленными.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов усиливается природное очарование и, одновременно, их потребность в любви и взаимности. Для важного свидания, определяющего ход отношений, эти сутки не слишком подходят, но они могут отлично мотивировать на подготовительные мероприятия, например, на продумывание образа и антуража.
Козерог
Сегодня у Козерогов день придаст любовным чувствам новый оттенок. Возможно, они уйдут в себя и станут более романтичными внутренне, не показывая этого явно. Также их могут одолеть тайные воспоминания или сомнения. Они могут получить известие или попросить личного совета у кого-то из старых друзей.
Водолей
Сегодня у Водолеев настроение может стать более романтичным, но в их жизни есть и другие обстоятельства, которые мешают им целиком окунуться в романтику. Любовные надежды имеют полное право на существование, но стоит помнить, что их воплощение в реальность пока может существенно задерживаться.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды советуют удвоить осмотрительность в личной жизни, так как именно на них будет лежать в ближайшее время ответственность за правильный или ложный выбор. Не помешает яснее осознать свои истинные цели и потребности в делах сердечных, чтобы исключить лишние сомнения и искушения.