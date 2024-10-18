Поддерживаем трудоголизм – финансовый гороскоп на 19 октября

Сегодня нам придется поработать вновь.

Наш гороскоп содержит советы и рекомендации, которые помогут адаптироваться к изменениям и использовать позитивные энергии дня.

Овен

Сегодня для Овнов день складывается неоднозначно для деловой активности. Наиболее продуктивное время почувствуют те, кто работает в сфере торговли – ваш товарно-денежный оборот может значительно ускориться, что приведет к росту доходов. Успешно проходят поездки, встречи и оформления документов. В конце дня обстоятельства могут поменяться, и ваши планы могут нарушиться.

Телец

Сегодня у Тельцов внешние обстоятельства могут способствовать деловой активности. Отношения с коллегами могут сложиться конструктивно, благодаря чему вы будете выполнять выгодную работу гораздо быстрее. В конце дня звезды не советуют совершать финансовые операции и делать капиталовложения в бизнес. Воздержитесь от деловых поездок и знакомств.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды советуют в первой половине дня проявить максимум активности. Ваши начинания в бизнесе могут быть успешны и получат достаточную поддержку и развитие от окружающих. Постарайтесь так рассчитать рабочее время, чтобы до полудня успеть завершить наиболее важные дела. Дело в том, что вторая половина дня сложится неблагоприятно для деловой жизни.

Рак

Сегодня Ракам звезды советуют в первой половине дня не афишировать свои намерения и не делать публичных заявлений. Держитесь в тени и действуйте методами тайной дипломатии – так вы можете добиться больших результатов. Особенно успешно это время для работников гостиничного и ресторанного бизнеса. После полудня наступает неблагоприятное время для бизнеса. Воздержитесь от стрессов.

Лев

Сегодня для Львов день может сложиться успешно. Рекомендуется устанавливать новые деловые знакомства, совершать поездки, участвовать в собраниях. Ваши интеллектуальные способности могут находиться на высоком уровне, и вы сможете легко и быстро овладеть теми знаниями, которые прежде казались вам недоступными. После полудня могут осложниться отношения с коллегами.

Дева

Сегодня Девы , заинтересованные в карьерном продвижении, могут рассчитывать на определенные успехи в первой половине дня. Отношения с начальством могут складываться конструктивно и доброжелательно. Вы можете получить выгодные заказы и повысить свой профессиональный статус. Не исключено получение денежной премии. После полудня положение в делах может поменяться к худшему.

Весы

Сегодня Весам звезды советуют проявить максимум активности в первой половине дня. Чем раньше вы начнете действовать, тем больших результатов сумеете добиться. Наиболее перспективное направление: расширение и раскрутка бизнеса. Можно искать новых поставщиков продукции из других регионов, расширять линейку услуг. Вторая половина дня складывается неблагоприятно для руководителей.

Скорпион

Сегодня для Скорпионов день может сложиться весьма удачно. Особенно это почувствуют те, кто занимается финансовой деятельностью. Бизнесмены могут провести удачные сделки, которые принесут хороший доход. Однако постарайтесь успеть наиболее важные дела завершить до полудня. Вторая половина дня будет сопряжена с множеством трудностей юридического характера.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды советуют в первой половине дня активнее укреплять деловое партнерство. Можно проводить встречи и совместно с единомышленниками обсуждать планы на будущее. Общение в неформальной обстановке более предпочтительно для взаимопонимания. После полудня ситуация может поменяться к худшему. Особенно это почувствуют те, кто связан с финансовыми инвестициями.

Козерог

Сегодня Козерогам в первой половине дня звезды советуют браться за наиболее сложные и трудоемкие вопросы. Чем раньше вы приступите к работе, тем успешнее пойдут дела. Рекомендуется работать по заранее составленному плану и не отклоняться от намеченной цели. Можете рассчитывать на поддержку коллег и начальства. Однако после полудня желательно свернуть деловую активность, поскольку ситуация может ухудшиться.

Водолей

Сегодня Водолеям в первой половине дня звезды сулят удачу в делах. Особенно это почувствуют творческие работники и те, кто имеет свободный график работы. Это хорошее время для проведения рекламных компаний, выставок, презентаций. Можно тестировать новые методы работы. Постарайтесь до полудня успеть завершить важные дела, поскольку обстоятельства могут ухудшиться.

Рыбы