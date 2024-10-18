Принимаем твердые решения – любовный гороскоп на 19 октября

Наш гороскоп даст рекомендации, основанные на позициях планет, чтобы помочь читателям максимально эффективно использовать энергетику дня.
Овен
Сегодня Овнам обстановка не слишком способствует. Помехой может стать обычная занятость дома или на работе. Звезды советуют сконцентрироваться на нужных делах и постараться завершить их в течение дня, чтобы завтра (или уже сегодня, но ближе к ночи) посвятить себя любви.
Телец
Сегодня Тельцов события удерживают в рамках реальности и вынуждают их действовать в личных отношениях по устоявшимся сценариям. Но к ночи их все же коснется дыхание романтики: им вдруг захочется подальше уйти от обыденности, возможны мечты о новой любви в будущем или в далеких краях.
Близнецы
Сегодня для Близнецов день может быть отмечен любовными ожиданиями и предчувствиями, которые обязательно сбудутся, но не сразу. Некоторые Близнецы будут близки к тому, чтобы потерять надежду. Звезды советуют им не отчаиваться и намекают, что новый приятный эпизод в личной жизни вероятнее к ночи.
Рак
Сегодня Раки могут действовать в своей личной жизни по инерции последних недель, но помня, что к полуночи «карета может превратиться в тыкву» (другими словами, привычная тактика вдруг перестанет работать так, как хочется). Причиной могут стать изменившиеся обстоятельства или новые оттенки чувств.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют верить в любовь, в подарки судьбы и в счастливое стечение обстоятельств. Скорее всего, благоприятные события начнут складываться ближе к ночи, но тем ценнее они покажутся после дневного ожидания. Не исключено, что поздний вечер и ночь пройдут очень романтично.
Дева
Сегодня Девы не склонны витать в облаках. Даже экспериментируя и фантазируя, они будут действовать предсказуемо, не теряя контакта с действительностью. А вот вечером их начнут чаще посещать заманчивые романтические мыслеобразы, способные унести в мир приятных, но безнадежных мечтаний.
Весы
Сегодня Весы могут тосковать по утраченной гармонии или по хорошим переменам в личной жизни, которые почему-то задерживаются. Звезды обещают, что желания и надежды исполнятся, но не сразу: не исключено, что приятные подвижки в делах сердечных начнутся лишь поздно вечером.
Скорпион
Сегодня Скорпионы ладят с партнером, вплоть до вечера могут доверять и его, и своим чувствам. Ближе к ночи обстановка станет романтичнее, но коварнее. В это время приветствуются новые ноты в настроении дружных пар, но свободным Скорпионам стоит осторожнее отнестись к вдруг возникшей симпатии.
Стрелец
Сегодня Стрельцам непредвиденные обстоятельства могут упорно мешать встретиться с любимым человеком или с потенциальным партнером, проявить естественным образом свои нежные чувства или продемонстрировать свою привлекательность. Но в самом конце дня такая возможность у них все же появится.
Козерог
Сегодня Козероги являются одновременно реалистами и идеалистами. Они понимают необходимость перемен, на которые им все прозрачнее намекают обстоятельства, но им остаются милее прежние идеалы в любви. Соглашаясь на перемены в деталях, в целом они надеются сохранить прошлые предпочтения.
Водолей
Сегодня Водолеям обстоятельства мешают погрузиться в романтические эмоции, но звезды советуют им не унывать и не терять надежду: после утренних и дневных рутинных забот поздний вечер может порадовать приятной переменой обстановки и новым обнадеживающим поворотом любовной истории.
Рыбы
Сегодня Рыбы будут согласовывать свои чувства с реальностью, а вот в конце дня для них возрастет риск поддаться напрасным или чрезмерным желаниям. Вечернее романтическое свидание – прекрасная идея для сложившихся пар, но к новым симпатиям и надеждам стоит отнестись с долей скепсиса.