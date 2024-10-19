Держим разумную дистанцию – любовный гороскоп на 20 октября

Наш гороскоп поможет читателям лучше понять, как использовать энергии дня для достижения своих целей и гармонии в жизни.
Овен
Сегодня для Овнов день может начаться с приятных надежд, которым суждено сбыться лишь отчасти. Может закончиться неудачей попытка встретиться точно в назначенный час в оговоренном месте. Не исключены помехи и в ходе переписки. Но унывать не стоит, случай реализовать задуманное еще представится.
Телец
Сегодня Тельцов звезды предостерегают от слепого доверия случаю и напоминают старую истину: чтобы не разочаровываться, лучше не очаровываться. Совет адресован преимущественно Тельцам, ищущим любви в чужих далеких краях, а также Тельцам, питающим надежды на новый роман.
Близнецы
Сегодня Близнецам судьба способна создать немало помех на пути к романтической встрече и повергнуть их этим в уныние. Гармонии может мешать бюрократическое, психологическое или иное препятствие. Звезды советуют не терять надежду, но не рекомендуют планировать важное свидание именно на этот день.
Рак
Сегодня Ракам придется учесть особенности обстановки и создаваемых ею препятствий. В этот день судьбе мало дела до их романтических планов и связанных с ними надежд. Легко попасть в зависимость от погоды, случайного окружения, культурных нюансов, запретов или других внешних условий.
Лев
Сегодня у Львов романтические надежды могут подвергнуться неприятному испытанию, но это не повод огорчаться, разочаровываться и ставить на планах жирный крест. Скорее всего, препятствия временны или носят характер случайных недоразумений, а значит, уже завтра благополучно останутся позади.
Дева
Сегодня Девам события укажут на точки несоответствия их любовных мечтаний и планов реалиям текущей суровой действительности. Чаще других с ними будут сталкиваться Девы-идеалисты, оторванные от жизни, а также Девы, нашедшие (ищущие) свое личное счастье в далеких краях с экзотической культурой.
Весы
Сегодня Весы рискуют снова столкнуться с помехой, которая однажды уже преграждала им путь к личному счастью. Им важно не унывать и не терять оптимизма, так как непреодолимых препятствий нет. Возможно, будет достаточно проявить немного терпения. Важное свидание лучше перенести на завтра.
Скорпион
Сегодня Скорпионам не стоит трактовать помехи в своей личной жизни негативно. Такие моменты будут полезным своевременным предостережением или напоминанием о роковых ошибках легкомысленного любовного прошлого. Если что-то мешает свободно броситься в омут новых чувств, стоит сказать судьбе спасибо.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов сковывающие или разочаровывающие обстоятельства могут оказаться сильнее, охладить чувства и подорвать веру в себя. Многие Стрельцы будут слишком зависеть от чужих мнений или одобрения партнера. Если это не официальное мероприятие, лучше перенести встречу.
Козерог
Сегодня для Козерогов романтическое свидание может быть связано с необходимостью учитывать множество деталей, включая запреты и ограничения. Если такое положение дел вам не по душе, звезды подсказывают выход: контакт на расстоянии, избавляющий от необходимости погружаться во многие нюансы.
Водолей
Сегодня Водолеям не стоит унывать, если обстоятельства зададут им тесные рамки и не позволят реализовать свой романтический замысел целиком: если что-то не удалось, есть шанс наверстать упущенное на следующий день. Если позволяет ситуация, наилучшим решением окажется перенос свидания на завтра.
Рыбы
Сегодня Рыбы выиграют, если не станут давать слишком много воли чувствам и сумеют удержать с объектом симпатий разумную дистанцию. Холодностью бравировать не стоит, чтобы не оттолкнуть, но и но попытка сближения вопреки разнице взглядов способна повлиять на судьбу отношений не лучшим образом.