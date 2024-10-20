Миллион крутых моментов — гороскоп на 21 октября 2024 года

Гороскоп на сегодня говорит, что нередко удача будет заключаться в снятии вчерашних препятствий или возможности их обойти. Может помочь симпатия или покровительство. Удастся поладить с иностранцами, с представителями сферы образования и права. Хороший поворот обстоятельств вернет надежду и поможет наверстать упущенное, но может дать побочный эффект в виде искажения истины. На фоне удачного стечения событий может возникнуть излишнее расслабление и обольщение результатом. Возможно завышение оценок, чрезмерное наращивание трат, появление ложных надежд или духовных иллюзий.
Овен
Сегодня у Овнов обстановка вокруг станет позитивнее. Больше других обрадуются перемене Овны, находящиеся в поездке, в также заинтересованные в широком круге общения или в получении информации издалека. Есть надежда на снятие барьеров или появление обходных путей. Но звезды не советуют медлить, перенося поездки и контакты на вечер: в конце дня возможно опоздание, рассеянность, иллюзия или тупик.
Телец
Сегодня у Тельцов появляется надежда исправить финансовую ситуацию или найти ключ к управлению ресурсами, включая зарубежные активы. Возможно, удастся пополнить бюджет, получить компенсацию или сберечь деньги, избежав ложного шага. Однако полной защиты от ошибок день не обещает: вечером бдительность легко может смениться рассеянностью, практичность идеализмом, трезвая экономия расточительностью.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут надеяться на момент удачи. Они выйдут за ограничившие их рамки либо преуспеют прямо в них. Их может ждать минута славы, моральная поддержка, выгода, льгота или награда. Звезды предупреждают, что эйфория от успеха может привести к завышению ожиданий и некоторым иллюзиям. Важно убедиться, что успех — не фикция. Не стоит строить на волне возникшего вдохновения новые планы.
Рак
Сегодня у Раков тайные мечты далеки от выполнения, но многие Раки получат в связи с ними надежду — особенно, если мечтают о далеких краях. Возможен добрый знак или счастливый случай. В текущих делах скрытое коварство этого дня заключается в искушении опередить события, не владея всей информацией. Под влиянием момента возможен преждевременный шаг, основанный на идеалистичных иллюзиях прошлого.
Лев
Сегодня Львам день поможет оптимистичнее смотреть вперед. Они станут меньше огорчаться из-за вынужденных задержек и даже могут найти в них хорошие стороны. Также события этих суток могут вернуть им веру в дружбу, в любовь или в осуществимость коллективного проекта. Одобряя прыжок от пессимизма к надежде, звезды советуют не впадать в крайность: слепую доверчивость, идеализм и завышенные ожидания.
Дева
Сегодня у Дев есть надежда добиться цели, например, удержаться в должности или остаться в интересном выгодном проекте. Однако звезды советуют им не брать на веру обнадеживающий фасад событий и убедиться, что они не заблуждаются: не исключено, что в ситуации есть какой-то подвох, выбраны не те авторитеты, идеалы и ценности. В эти сутки лучше не утверждать новые планы из-за риска обмана и иллюзий.
Весы
Сегодня Весам звезды обещают удачный поворот событий. Будет решена важная задача (возможно, в последний миг). Можно рассчитывать на положительные моменты в учебе, любви, юридической сфере, планах, связанных с получением образования и путешествиями. Там, где пока невозможно окончательное решение, найдется хороший временный вариант. Если нельзя получить всего, будет сохранено самое необходимое.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут надеяться на везение в сложной для себя ситуации. Угрозы будут отведены, материальные и моральные потери минимизированы. Мелкие промахи и неудачи не станут критичными. Поскольку многие фрагменты текущей цепочки событий являются полезными уроками (особенно в делах с иностранцами и в юридической сфере), звезды советуют вовремя анализировать все происходящее и делать выводы.
Стрелец
Сегодня Стрельцы могут надеяться на положительную обратную связь: встречный интерес, взаимную выгоду, признание своих прав, благосклонное принятие своих чувств, вкусов или взглядов. Однако звезды советуют оценить и «подводную часть айсберга»: не исключено, что поведение некоторых людей является благожелательным и компетентным только с виду, а некоторые совместные проекты имеют серьезный изъян.
Козерог
Сегодня Козерогов ждет удачный момент в текущих делах. Та или иная приятная мелочь может поднять им настроение и подарить надежду. Возможно, дело будет касаться работы, здоровья, учебы, общения с помощниками, обращения в сервисы, взаимодействия с людьми издалека. Стоит помнить, что не все детали этого дня заслуживают доверия, например, информация может быть получена из сомнительного источника.
Водолей
Сегодня Водолеям стоит пользоваться моментом удачи. Если намечено важное мероприятие (особенно романтическое или учебно-познавательное, требующее участия конкретных лиц), лучше с ним не затягивать. День позволяет обойти помехи и получить отличный эффект, выгоды которого заведомо перевесят недостатки. Не беда, если некоторые результаты будут чуть завышены или придется расширить изначальный бюджет.
Рыбы
Сегодня Рыб может вдохновить хорошее событие дома, на работе или в другой важной для них сфере. Не умаляя роли позитивных моментов дня, звезды советуют трезво оценивать ситуацию, избегая лишних надежд, романтических идеализаций и знакомого самообмана. Чтобы не ошибиться, важно чаще сверяться со своим личным компасом: проверенными принципами и убеждениями, базовыми вкусами, долгосрочными планами.