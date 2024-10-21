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Возвращаемся в реальность из мира грез – любовный гороскоп на 22 октября

21 октября 2024ГороскопыРамблер

Сегодня нам стоит подумать о реальной жизни.

Возвращаемся в реальность из мира грез – любовный гороскоп на 22 октября
Фото: Image by freepik

Наш гороскоп расскажет, как расположение планет может повлиять на настроение и действия, а также читатели получат советы по использованию астрологических влияний для достижения гармонии и благополучия.

Овен

Сегодня для Овнов сюжеты дня будут плохо совместимы с приятным беззаботным общением личного плана и любовной романтикой. Попытка соединить несоединимое грозит обернуться раздражительностью и демонстрацией недостатков собственного характера, что особенно критично при новом многообещающем знакомстве.

Телец

Сегодня Тельцам сложно остаться на романтичной волне. Обстоятельства этого дня втянут их в круговорот рутинных дел, куда любовные эмоции и приключения могут не вписаться. В постоянной паре это подходящий момент для обсуждения бытовых нужд или серьезных тем (например, уточнения планов на будущее).

Близнецы

Сегодня у Близнецов эмоциональность соседствует с долей скрытности, сдержанности и пристрастным вниманием к мелочам. Не исключено, что сама атмосфера и обстановка общения не позволит им быть откровенными, свободно выразить свои личные симпатии или открыто ответить на чужой флирт.

Рак

Сегодня Раки искренне стремятся к ясности и определенному плану действий, но развитие событий может вывести их из равновесия, сделать менее уверенными и последовательными. Не исключено, что в конце дня они начнут сомневаться и нервничать, а их поступки начнут противоречить словам.

Лев

Сегодня Львов многое настораживает, и часть своей подозрительности они могут поневоле перенести на дела сердечные. Звезды намекают, что с этой стороны им в данный момент не о чем тревожиться, но планировать свидание на этот день не советуют: есть вероятность событийных или психологических помех.

Дева

Сегодня Девы способны на сильные глубокие эмоции, но не слишком откровенны. Чтобы разговориться, им может потребоваться целый комплекс условий, например, приватность и достаточное время для общения. Осторожность и скепсис помешают им быть доверчивыми, легкомысленными и увлекающимися романтиками.

Весы

Сегодня Весы снова рискуют вспомнить про напряженные стороны личных отношений, если начнут общаться с партнером слишком активно и эмоционально. Чем теснее контакт, тем легче будет задеть свои и его «болевые точки». Рецепт гармонии – ненавязчивое легкое общение между делом или на расстоянии.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов сдержанная манера общения отлично маскирует их подлинные чувства, иногда настолько хорошо, что дезориентирует объект их симпатий. Многие представители знака рискуют произвести впечатление холодных и равнодушных (но лишь пока не перейдут от разговоров к конкретным действиям).

Стрелец

Сегодня Стрельцов день способен разочаровать. Он может не дать им ни нужной обстановки для романтического свидания, ни комфортной психологической атмосферы. Многим Стрельцам придется иметь дело с лишними, по их мнению, предосторожностями, с неприятной для себя информацией или эмоциями.

Козерог

Сегодня Козерогам день помогает вернуться к сложному личному диалогу – особенно, если они намерены закрыть старую страницу, которая мешает им «расправить крылья» и жить дальше. Звезды рекомендуют не забывать о знакомых ловушках, которые могут подстерегать в таком разговоре вплоть до последней минуты.

Водолей

Сегодня у Водолеев обстоятельства могут пойти вразрез с любовными планами и их романтическими чувствами. Попытка устроить полноценное свидание вопреки обстановке не сулит хорошего результата: задуманное приятное мероприятие сорвется или приложенные ради него усилия не дадут ожидаемого эффекта.

Рыбы

Сегодня Рыбы вернутся в реальность, если накануне без оснований поддались романтическим мечтам или сомнительному увлечению. Многие Рыбы сделают это легко и почти безболезненно. Рыбы, не желающие видеть истину, получат полезную информацию, которая поможет им расставить все по местам.
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