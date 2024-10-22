Держимся подальше от споров – финансовый гороскоп на 23 октября

Сегодня нам стоит не соперничать в словах с коллегами.

Наш гороскоп расскажет, какие энергии будут преобладать в этот день и как лучше всего использовать их в своей жизни.

Овен

Сегодня для Овнов день может начаться с неудач. Есть риск втянуться в авантюрные финансовые спекуляции с материальным ущербом. Однако звезды категорически не советуют вам заниматься этим. Не поддавайтесь на коллективные панические настроения при покупке или продаже акций, валюты. Советы друзей сегодня могут быть «мимо кассы». Не забывайте о своих стратегических целях.

Телец

Сегодня Тельцам звезды советуют воздержаться от принятия ответственных решений при сделках с недвижимостью: подписания договоров аренды, субаренды, купли и продажи. Также некоторое сопротивление и торможение будет исходить от представителей официальных властей, когда от них потребуется регистрация совершенных сделок. Вместе с тем это хороший день для командировок.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды не советуют совершать деловые поездки. С отправкой грузы товаров по импорту или экспорту лучше повременить. Запланированные встречи и торговые сделки могут срываться из-за несогласованности в планах, либо проходят не так, как бы вам хотелось. Также возможны разного рода поломки с транспортными средствами, находящимися в вашем распоряжении.

Рак

Сегодня Ракам , вероятно, будет сложнее зарабатывать деньги – для этого придется расходовать больше времени и усилий. Тем не менее, звезды рекомендуют интенсивно трудиться и при этом максимально урезать свои расходы. В этом случае Вы сумеете поддерживать баланс своего бюджета на приемлемом уровне. Вместе с тем вы можете рассчитывать на успешное сотрудничество с партнером.

Лев

Сегодня Львам звезды не советуют активно взаимодействовать с деловыми партнерами. Медлительность и неопределенность позиции партнера может выводить Вас из равновесия и приводить к спорам. Кроме того, у вас могут быть неприятности при контактах с заказчиками при работе в сфере услуг. Вас могут попытаться обмануть или вы будете введены в заблуждение.

Дева

Сегодня Девам звезды категорически не рекомендуют заниматься тайной деятельностью. Отношения с коллегами по трудовому коллективу существенно могут быть затруднены из-за интриг, недоразумений, неправильно понятых намерений и в целом из-за запутанной обстановки. В результате вы рискуете попасть в изоляцию либо сами пожелаете замкнуться и не общаться с коллегами.

Весы

Сегодня Весы могут почувствовать трудности при попытке наладить слаженную работу в группе единомышленников. Воздержитесь от обсуждения с друзьями планов на будущее в это время. Проектно-конструкторская и инженерно-техническая работа также может быть затруднена. Старайтесь воздерживаться от любых финансовых спекуляций, особенно если речь идет валютных операциях.

Скорпион

Сегодня Скорпионам звезды советуют по мере возможности воздерживаться от контактов с вышестоящим руководством. Чем тише и незаметнее вы будете себя вести в это время, тем меньше ущерба будет. Прежде всего, обращайте внимание на свою деловую репутацию, которую недоброжелатели могут попытаться опорочить. От заключения сомнительных сделок воздержитесь.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды не советуют отправляться в дальние командировки и договариваться о сотрудничестве с партнерами из других регионов и стран. Вокруг Вас может сложиться напряженный информационный фон. Возможно, вам будет сложно справиться с потоком информации и разобраться, где истина, а где ложь. Воздержитесь от новых деловых знакомств и никому не доверяйтесь.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды не советуют делать серьезные инвестиции в развитие бизнеса и оплачивать покупки в интернет-магазинах безналичными банковскими платежами. В это время возрастают риски ошибок, приводящих к финансовым потерям. И в целом финансовая деятельность сопряжена с опасностью обмана и ошибок. Вас могут ограбить или вы сами можете потерять кошелек.

Водолей

Сегодня у Водолеев могут усилиться противоречия по линии делового партнерства. Поведение партнера может казаться вам недостаточно серьезным и продуманным, и Вы можете пытаться притормозить его инициативы. Между вами усилится недоверие. Однако именно этот день может стать для Вас временем упущенных возможностей. Отдавайте предпочтение индивидуальному труду.

Рыбы