Меньше надеемся и воображаем – любовный гороскоп на 23 октября

Наш гороскоп расскажет, как максимально реализовать потенциал в любви.
Овен
Сегодня Овнов ситуации этого дня подталкивают к несдержанности, раздражительности и резким всплескам эмоций – что особенно ярко будет проявляться в совместном быту или в тесном житейском взаимодействии с близким человеком. Важно помнить, что сегодня очень легко поссориться и трудно моментально помириться.
Телец
Сегодня у Тельцов причиной размолвок с их любимыми нередко будет нервирующая внешняя обстановка, но не стоит исключать и конфликт, вызванный настроением или самочувствием. События такого рода намекнут многим Тельцам, что психологическое влияние партнера на отношения не уменьшается и даже возрастает.
Близнецы
Сегодня Близнецам сложно вести себя в ситуациях романтического характера легко и непринужденно. Они рискуют совершить ошибку, недооценив особенности своего текущего графика или нюансы самочувствия. Им стоит помнить, что сегодня любая мелочь может спровоцировать их на всплеск негативных эмоций.
Рак
Сегодня Раки импульсивны, легко поддаются вызовам извне и сами способны вести себя вызывающе. Они не прочь вести в любви двойную игру, даже осознавая ее риски. Им стоит помнить, что сегодня их маневры могут обернуться против них и создать им в делах сердечных больше проблем, чем преимуществ.
Лев
Сегодня у Львов возрастает эмоциональность и сексуальность, но одновременно усиливается их скрытность или потребность в приватности. Напряженные ситуации этого дня способны подтолкнуть их к настоящей буре противоречивых внутренних переживаний, но они далеко не всегда будут готовы выразить их открыто.
Дева
Сегодня Девам обстоятельства могут казаться неприятными, но не всегда будут для них по-настоящему негативными. Отнимая у них много эмоциональной энергии, они помогут прояснить важный момент, связанный с любовным прошлым, например, через неожиданное повторение противоречивой ситуации.
Весы
Сегодня у Весов личные отношения в зоне риска. Часто искры летят по инициативе партнера, но и сами Весы, намеренно или нечаянно, подогревают напряженность. Возможно, будут неправильно пониматься шутки и агрессивно выражаться чувства. Не тот день, когда можно безнаказанно играть на взаимных обидах.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют смелее демонстрировать свои чувства поступками, не бояться быть настойчивыми и изобретательными. Все пути этого дня ведут к исполнению желаний, но, возможно, придется пройти через приключение, через смешную, противоречивую или нервирующую ситуацию.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды не рекомендуют устраивать свидание, знакомиться и стремиться к сближению. Не помешает вести себя аккуратнее, если в личной жизни не закрыта страница прошлого или сохраняется коварный «второй план»: двойные игры, хитроумные маневры и неискренность в этот день чем-то чреваты.
Козерог
Сегодня у Козерогов личные отношения эмоционально «взрывоопасны» – часто с подачи партнера, но иногда и по их вине (если они все еще живут прошлым и остро реагируют на его отзвуки). Им небезопасно втягиваться в навязанные другими провокационные игры, а также поддаваться порывам мести и ревности.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды не могут обещать благоприятных условий для романтического свидания или спокойной совместной жизни с любимым человеком в быту. В течение суток непременно случится что-то, мешающее гармонии, при этом поведение близкого человека может перемениться не в лучшую сторону.
Рыбы
Сегодня для Рыб любовные приключения и волнения заканчиваются благополучно и проходят без критичных последствий. Даже в неоднозначной и потенциально проблемной ситуации они не останутся без точки опоры. Определенные разочарования могут ждать Рыб, настроенных на воображаемые идеальные отношения.