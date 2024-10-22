Все вокруг проверяет наши нервы на прочность – гороскоп на 23 октября

Гороскоп на сегодня говорит, что возможны явные или мнимые провокации, ссоры с близкими, авралы, правдивые или ложные сигналы тревоги, срочные хлопоты, риски и нестандартные повороты в делах. Что-то заденет эмоционально и усилит ощущение уязвимости (особенно, если речь идет о доме или семье). Возможны колебания, вспышки нервозности. На резкий опасный шаг может толкнуть обида, отзвук прошлого, инстинкт самосохранения. Враги успеха, импульсивность и неуравновешенность, любую задачу лучше решать с холодной головой.
Овен
Сегодня Овнам придется проявить сообразительность и ловкость. Возможен нестандартный момент при выполнении домашних, производственных или иных работ, провоцирующий на техническом уровне травматичные нештатные ситуации, а на психологическом колебания и раздражительность. Желательно свести к минимуму импульсивность и неуравновешенность, эти качества усилят риск деловых конфликтов и семейных ссор.
Телец
Сегодня Тельцам стоит учитывать неровный событийный и эмоциональный фон этих суток, он не раз даст знать о себе в деловых и бытовых ситуациях. Возрастает вероятность приключений и недоразумений в дороге, противоречий и размолвок при взаимодействии с попутчиками, помощниками, клиентами, деловыми партнерами, соседями и родней. Снизить (но не убрать совсем) подобные риски поможет собственное дружелюбие.
Близнецы
Сегодня Близнецам стоит помнить, что этот день увеличивает риск недоразумений и нестандартных моментов, которые могут не только забавлять, но и нервировать. Легко оказаться на грани материального ущерба или делового риска, столкнуться с проблемой в решении той или иной бытовой задачи. Суета и нервозность способны отразиться на текущем самочувствии. В этот день не слишком удачны покупки, продажи и сделки.
Рак
Сегодня Ракам ситуации дня дарят много эмоциональной энергии, которой им важно умело управлять, иначе они сами усложнят себе задачу, начав притягивать неприятности к себе или став источником раздражения для окружающих. Сегодня велика вероятность стрессов, срочных хлопот, попадания в противоречивые нервирующие ситуации, маневров на грани игры и риска. Звезды советуют знать меру в импульсивности.
Лев
Сегодня Львам события дня намекают, что им пора обратить больше внимания на свой дом или иные владения, либо на свои семейные дела. Возможны срочные деловые хлопоты или бытовые хозяйственные заботы, не исключены вспышки тайной тревоги. Успех и душевное спокойствие сегодня во многом зависят от подстраховки, скрытой поддержки, защиты или контроля, но не стоит сбрасывать со счетов и собственное чутье.
Дева
Сегодня у Дев день может усилить потребность в приватном общении или доступе к закрытому источнику данных, а также их интерес к надежным хранилищам важной информации. В случае неожиданных нервирующих приключений многим Девам пригодится подсказка от знающего человека. Может возрасти интерес к конкретному лицу, которое рассматривается в качестве советчика, понимающего собеседника или хранителя секретов.
Весы
Сегодня для Весов день обещает стать хлопотным и напряженным. Может в авральном режиме решаться критичный вопрос, в спешке и суете завершаться сложное дело. Темой дня могут стать жилищные или семейные хлопоты. Новые акценты могут появиться в финансовой части дел. Возможна суета, ссора, кульминация вчерашних или более ранних противоречий. Рискованно начинать в такой момент новое сотрудничество.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов день усиливает самосознание и помогает им более открыто преследовать свои персональные интересы. Напряженные моменты этих суток могут оказаться им на руку, так как дадут возможность ускорить решение нужного вопроса и заодно выплеснуть лишние эмоции. Не стоит бояться нестандартных задач: удачное решение непременно найдется, при поддержке друзей или при помощи собственной интуиции.
Стрелец
Сегодня Стрельцам стоит помнить, что ситуации этого дня связаны с колебаниями, рисками и (или) стрессами. В любом деле возможны критичные моменты и нестандартные задачи, решение которых требует изобретательности. На психологическом уровне, эти сутки могут включить инстинкт выживания и обострить тревожность. Не исключено беспокойство за дом, бизнес, имущество или близких, за сохранность секретов прошлого.
Козерог
Сегодня Козероги могут рассчитывать на появление дополнительного ресурса, опоры или поддержки, но звезды все же советуют им не терять осторожность. Этот день сложен для взаимодействия с людьми (особенно родственниками и участниками прошлых событий). Рискованны любые импульсивные порывы. Вдвойне чреваты негативные эмоциональные реакции по инерции, мотивы злопамятности, страха, ревности и мести.
Водолей
Сегодня Водолеям не стоит забывать о риске осложнений и противоречивых нервирующих моментах, вероятных в любом деле. Заранее имея их в виду, есть шанс подстраховаться, но если они застанут врасплох, то даже мелкая неприятность окажется критичной. Может иметь место техническая проблема, обострение болезни, эмоциональный срыв, нервозность помощника или подопечного, агрессивное поведение питомца.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут доверять своей интуиции и опыту. Несмотря на противоречивые нервирующие моменты, которые им может принести этот день, у большинства Рыб будет возможность справиться с нужными работами, уложившись при этом и в график, и в стандарты качества. Не стоит терять надежду и опускать руки, если что-то не ладится: любая задача решаема, если успокоиться и дать себе время немного подумать.