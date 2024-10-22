Все вокруг проверяет наши нервы на прочность – гороскоп на 23 октября

22 октября 2024 Гороскопы Марианна Басс

21-22 лунные сутки. Сегодня соединение Луны и Марса обострит реакцию на любые раздражители, а без них, скорее всего, не обойдется.

Фото: rambler