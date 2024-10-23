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Осторожнее в разговорах с партнерами и коллегами – финансовый гороскоп на 24 октября

23 октября 2024ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам стоит быть аккуратнее в сложных разговорах на работе.

Осторожнее в разговорах с партнерами и коллегами – финансовый гороскоп на 24 октября
Фото: Image by freepik

Наш гороскоп даст советы о том, как лучше провести день в гармонии с окружающим бизнес-миром и работой.

Овен

Сегодня Овнов, которые работают в совместных предприятиях или за границей, может ожидать напряженный день. За опоздание к месту работы или за не выполненную в срок работу возможно наложение административных штрафных санкций. Неблагоприятно могут складываться отношения с коллегами. Не рекомендуется отправлять автомобили с грузами товара в другие города и страны.

Телец

Сегодня Тельцам звезды не советуют заниматься финансовыми спекуляциями с куплей-продажей валюты и оптовых партий товара. В карьере Ваши позиции могут ослабнуть. Старайтесь по мере возможности не попадать в поле зрения вышестоящего руководства. Рекомендуется сосредоточиться на текущих вопросах. Не пытайтесь усовершенствовать то, что пока и так неплохо работает.

Близнецы

Сегодня у Близнецов в деловом партнерстве и в вопросах, связанных с недвижимым имуществом, возможны осложнения. Если вы арендуете помещение, то вероятно повышение арендной платы и прочие материальные издержки по содержанию этого имущества. С основным деловым партнером вероятны осложнения. Этот тем более вероятно, если вы вместе пользуетесь одним помещением.

Рак

Сегодня Ракам, чья работа связана с частыми поездками и контактами, возможно, придется столкнуться с мелкими, но досадными осложнениями. Не исключено, что Вам придется делать много ненужной работы и терять время понапрасну. В бумажных делах вы можете столкнуться с бюрократическими проволочками. В целом день очень нервный и напряженный в информационном плане.

Лев

Сегодня для Львов основной проблемой может стать сохранение от растраты тех финансовых ресурсов, которыми вы располагаете. Не рекомендуется делать покупки товаров и оборудования, вкладывать инвестиции. Консервативный подход в бизнесе и осторожность в расходовании средств – вот что убережет вас сегодня от убытков. В целом звезды советуют воздержаться от шопинга.

Дева

Сегодня Девам звезды не советуют проявлять личную инициативу в работе без согласования с начальством и иными заинтересованными лицами. Старайтесь выполнять текущие дела и не меняйте ничего в сложившемся стиле работы. Любые ваши начинания могут столкнуться с множеством препятствий. Чтобы избежать неприятностей, выполняйте приказы и распоряжения начальства.

Весы

Сегодня для Весов основными проблемными темами может стать работа с информацией, деловые связи и поездки. Возможно, вам поступят сведения, которые не будут соответствовать действительности. Запланированные деловые встречи могут сорваться по странным и труднообъяснимым причинам. Торговцы могут снизить результативность труда. Не рекомендовано покупать транспортные средства.

Скорпион

Сегодня Скорпионам рекомендуется воздержаться от работы в составе коллектива, бригады. Также лучше не обращаться к друзьям за советом. В течение всего дня повышается вероятность технических поломов и материального ущерба. При выполнении работы будьте аккуратнее - есть риск сломать дорогостоящий инструмент или деталь. Особенно вероятны поломки на транспорте.

Стрелец

Сегодня Стрельцам звезды не советуют проявлять инициативу для продвижения в карьере. Общение с начальством не сулит Вам удачи, поскольку ваша инициатива может не найти понимания и поддержки. Более того, вас могут обвинить в самоуправстве и невыполнении запланированного объему работы. Кроме того, не рекомендуется подписывать новые партнерские соглашения о сотрудничестве.

Козерог

Сегодня для Козерогов день может сложиться неблагоприятно. Особенно это касается тех, кто имеет непогашенные долги по кредитам. Если накопилась большая просрочка, то кредиторы могут ужесточить подход и начать принудительно снимать деньги с Ваших счетов. При наличии свободных денег старайтесь в первую очередь направлять их на погашение долгов, в том числе и досрочное.

Водолей

Сегодня Водолеям, возможно, будет нелегко удержаться в рамках плановой деятельности. Дело в том, что внешние обстоятельства могут часто меняться, и Вы можете столкнуться с форс-мажором, когда придется в оперативном порядке вносить коррективы в свои планы. Звезды советуют вам тщательно соблюдать правила техники безопасности в связи возрастанием вероятности технических поломок.

Рыбы

Сегодня у Рыб, которые в своем бизнесе плотно завязаны на деловое партнерство, день может сложиться беспокойный. Прежде всего, звезды не советуют вести переговоры и подписывать договора о партнерском сотрудничестве. Публичные заявления там могут нанести ущерб вашей деловой репутации. Тем, кто работает в сфере услуг, возможно, придется столкнуться с претензиями клиентов.
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