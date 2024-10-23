Осторожнее в разговорах с партнерами и коллегами – финансовый гороскоп на 24 октября

23 октября 2024 Гороскопы Марианна Басс

Сегодня нам стоит быть аккуратнее в сложных разговорах на работе.

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