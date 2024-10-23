Обходим сложные темы – любовный гороскоп на 24 октября

Наш гороскоп даст рекомендации по улучшению настроения, преодолению трудностей и использованию удачных возможностей.
Овен
Сегодня Овнам день обещает что-то приятное в личной жизни. Особенно охотно судьба сделает подарок Овнам, влюбленным в представителя другой страны. Не стоит терять время Овнам, которые накануне повздорили с близким человеком: есть шанс уладить ссору по горячим следам, особенно, если она была случайной.
Телец
Сегодня Тельцам звезды рекомендуют сделать ставку на романтичное свидание-праздник и выбрать для него соответствующую локацию (или создать нужную атмосферу у себя дома). Чем дальше окажется антураж и настроение встречи от скучной обыденности, тем меньше риск подчеркнуть почву для разногласий.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды подсказывают, что складываются хорошие условия для приятного свидания. Если выпала такая возможность, упускать ее ни в коем случае не стоит. Даже если не удастся сделать общение идеальным, оно подарит много положительных впечатлений и поспособствует гармонизации отношений.
Рак
Сегодня Ракам звезды подсказывают, что им лучше не тратить силы на свои собственные энергозатратные стратегии, а подстроиться к ситуации и пользоваться ее приятными возможностями. День подходит для небольших подарков и услуг, игры и флирта (особенно, если роман развивается на работе).
Лев
Сегодня Львам многие недочеты ситуации, как и многие недостатки природного характера, возмещаются за счет внешности, вкуса и обаяния. Многие Львы получат подарок или знак внимания. Чтобы свидание оказалось максимально приятным, лучше не увлекаться беседами на сложные для себя темы.
Дева
Сегодня Девам звезды намекают, что им не стоит проявлять в общении с объектом своих симпатий излишнюю серьезность, загадочность и скрытность. Этот день приглашает к веселью и позитиву. Вместо разговоров на серьезные деликатные темы хорошо обмениваться музыкой, экзотическими фото и видеороликами.
Весы
Сегодня Весам не стоит терять время, если они хотят кому-то понравиться, вернуть в отношения атмосферу игры и романтики, восстановить утерянную гармонию после болезненной ссоры или досадного недоразумения. Шаги такого рода сегодня могут показаться скромными и малоэффективными, но позже будут вознаграждены.
Скорпион
Сегодня для Скорпионов внешние атрибуты любви могут оказаться важнее реальных чувств, которые они таят в глубине души. Этот день может побудить их к эффектным красивым жестам и ярким подаркам вопреки их собственным вкусам. У свободных Скорпионов может возрасти интерес к поискам счастья за рубежом.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов личная жизнь развивается по приятному сценарию, не в последнюю очередь, благодаря их привлекательности. Чтобы не портить производимое впечатление, звезды рекомендуют воздержаться от интенсивной переписки, важных разговоров, опасных вопросов и признаний в собственных тайнах.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды подсказывают, что любовь должна быть источником позитива. Ситуации этих суток могут стать спасением для Козерогов, которым срочно нужно выйти из порочного круга мучительных отношений и вернуть себе вкус к жизни. Но увлекаться сверх меры яркими эмоциями этого дня не стоит.
Водолей
Сегодня Водолеям стоит ценить гармоничную обстановку и помнить, что некие силы могут тайно ей противодействовать. Желательно оградить свой любовный союз от сплетен, но еще важнее тонко вести диалог, обходя сложные темы. Вопросы, задаваемые партнером, сегодня могут быть ловушкой с двойным дном.
Рыбы
Сегодня Рыбам стоит помнить, что случайное романтическое чувство может возникнуть на работе. Возможна симпатия к начальнику или коллеге-иностранцу. Достаточно легкого намека на заветный идеал, чтобы вспыхнула искра интереса. Не стоит придавать ей значения, пока события не подтвердили ее более явно.