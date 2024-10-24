Разговоры заденут болевые точки – любовный гороскоп на 25 октября

Наш гороскоп расскажет, какие события и возможности ждут читателе в этот день.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют быть открытыми для общения с теми, кто им симпатичен, но готовиться к вопросам с коварными намеками и подтекстами. Не исключено, что в ходе флирта будут затронуты слишком сложные или интимные темы. Не стоит откровенничать на первом свидании, даже если партнер нравится.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют прислушаться к словам партнера, но не спешить принимать все, что сказано им, на свой счет. Не исключено, что «половинка» решит дать волю своему плохому настроению или специфичному остроумию. Не стоит сегодня слишком тесно общаться, если стаж романа пока невелик.
Близнецы
Сегодня Близнецы получат от общения с любимым человеком массу удовольствия, если не станут вдаваться в детали и затрагивать болезненные для себя темы. Не на все каверзные вопросы сегодня стоит отвечать – в ответ на некоторые из них будет разумнее промолчать, отшутиться или ответить уклончиво.
Рак
Сегодня Раки могут оказаться психологически уязвимы в ситуациях флирта – особенно, если в разговоре с объектом симпатий затрагиваются интимные для них темы, поднимаются вопросы секса, ревности или свободы. Могут быть не слишком удачными шутки. Не стоит вступать сегодня в личную переписку.
Лев
Сегодня Львам звезды советуют найти невербальный способ выражения личной симпатии. Все, что связано с речью, общением и обменом информацией, может стать для них в любовных отношениях ловушкой: легко сказать что-то лишнее, услышать что-то неприятное, задать неуместный вопрос или неудачно пошутить.
Дева
Сегодня Девам звезды советуют не усложнять любовную переписку и остроумный флирт дополнительными подтекстами, например, тяжелым сарказмом или пугающими намеками на свой трудный характер. Сегодня нежелательно знакомиться, а также писать личные письма (и отвечать на них) без особых причин.
Весы
Сегодня для Весов положительные стороны ситуации перевесят ее отдельные отрицательные моменты. Неприятная информация, обидное замечание или нежелательный разговор могут немного подпортить им настроение, но не изменят их планы, не отнимут у них надежду и не отменят хороших перспектив.
Скорпион
Сегодня Скорпионам стоит помнить, что это не лучший день для общения. По крайней мере, не стоит выбирать его для первой встречи или важного личного признания. Если вы не можете молчать, старайтесь вести разговоры на свободные общие темы, демонстрируйте любимому человеку свой интеллект и эрудицию.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов гармоничный фасад личной жизни может скрывать некоторые темные или неприятные подробности – которыми они не всегда сочтут нужным делиться с любимым человеком, чтобы не портить настроение ему и себе. Они могут получить известие из своего прошлого или узнать что-то о своем партнере.
Козерог
Сегодня Козерогам звезды советуют не драматизировать события своей личной жизни (в том числе не зацикливаться на негативных кризисных моментах любовного прошлого). Хорошая проверка баланса – личные беседы: сегодня они ведутся на грани интимности и фривольности, могут задевать болевые точки.
Водолей
Сегодня Водолеям стоит быть осмотрительнее, вступая в предложенный партнером диалог: и его тема, и тон могут оказаться несколько провокационными. Попытка перехватить психологическую инициативу не сулит большого успеха. Важно не говорить ничего, что может быть использовано против вас в будущем.
Рыбы
Сегодня Рыб, если их целью изначально был легкий флирт, известия и контакты могут от души повеселить, но способны вызвать у них неприятие и разочарование, если они были настроены на более серьезный формат личных отношений и на глубокие чувства. Важное свидание на эти сутки лучше не планировать.