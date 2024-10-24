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Показываем конкурентам кузькину мать – финансовый гороскоп на 25 октября

24 октября 2024ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нам стоит настраиваться воинственно.

Показываем конкурентам кузькину мать – финансовый гороскоп на 25 октября
Фото:  Image by master1305 on Freepik

Наш гороскоп расскажет, как лучше всего распорядиться своим временем и энергией.

Овен

Сегодня у Овнов может сложиться эмоционально нестабильная атмосфера в трудовом коллективе. Звезды советуют не нервничать при возникновении осложнений в повседневной работе. Также рекомендуется не отвлекаться на посторонние разговоры, не имеющие прямого отношения к работе - в противном случае Вы рискуете потратить много времени впустую и нарушить график работы.

Телец

Сегодня у Тельцов день может сложиться неблагоприятно для любых новшеств и усовершенствований. Старайтесь не трогать то, что и так неплохо работает. Может усилиться ваша склонность к финансовым авантюрам, характерно чувство несобранности, распыления сил и времени, что может создать условия для шумной суеты и имитации деятельности при нулевом результате.

Близнецы

Сегодня для Близнецов, у кого на повестке дня стоит вопрос о регистрации недвижимой собственности, оформления договора аренды или поиска жилья для работы в другом городе, неблагоприятно может сложиться этот день. Все эти темы могут не найти сегодня удовлетворительного решения. Ваше внимание может привлечь срочная работа по устранению неполадок в коммунальном хозяйстве и на стройке.

Рак

Сегодня Ракам, возможно, придется разбираться с большим количеством информации, что отделить достоверные сведения от ложных сведений. Основной задачей многих из вас на сегодня является сохранение тех деловых связей, которые у вас были наработаны за предыдущий период. Нежелательно искать новые знакомства, пытаться расширить свои деловые контакты. Не лучший день для поездок.

Лев

Сегодня Львы могут много усилий прилагать к повышению уровня доходов. Однако ваш труд может оцениваться ниже, чем Вы себе представляли. Бизнесменам может не хватить оборотных средств для поддержания на плаву своих проектов. Потребность в расходах может вырасти, а доходы если и поступают, то крайне нестабильно и с большими задержками. Не лучшее время для инвестиций.

Дева

Сегодня Девы могут почувствовать, что становится труднее сдержать в себе деструктивные эмоциональные реакции на внешние раздражители. Звезды советуют вам не принимать решения под действием эмоционального импульса. Рекомендуется ограничить свои инициативы в бизнесе и стараться не вносить существенных перемен в сложившийся темп и стиль работы.

Весы

Сегодня Весы могут оказаться в ситуации, когда внешние обстоятельства могут ограничить способность энергично проявлять себя. Берегите свою нервную систему от стрессов не отвлекайтесь на посторонние разговоры. Психологические трудности вместе с плохим самочувствием также могут неблагоприятно отразятся на положении дел. Старайтесь деликатнее общаться с коллегами.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут столкнуться с трудностями при работе в составе группы единомышленников. При работе в одной бригаде Вам может быть сложно добиться взаимопонимания и продвинуть вперед общее дело. Также этот день может быть связан с осложнениями в финансовых спекуляциях. Не рекомендуется заниматься вопросами акционирования, проектирования и планирования.

Стрелец

Сегодня Стрельцам, мечтающим продвинуться вверх по карьерной лестнице, звезды не обещают успеха. Что бы вы ни делали, но в течение дня можете ощущать некоторую нестабильность, которая может мешать вашему движению вперед и вверх. Не рекомендуется заниматься оформлением документов для регистрации фирмы, предприятия, недвижимой собственности или офиса.

Козерог

Сегодня у Козерогов, кто в своей деятельности имеют отношение к торговле, транспорту, экспортно-импортным операциям, консультациям и работе с информацией, день может быть связан с осложнениями. Вообще, работа с информацией и учеба сегодня крайне затруднена. В зону рискованного бизнеса могут попасть издательская деятельность, туризм, перевозки грузов и рынок услуг в рекламе.

Водолей

Сегодня Водолеи, имеющие свой бизнес, могут столкнуться с нехваткой оборотных средств. Это может быть связано с задержкой поступления финансовых средств на ваши банковские счета от деловых партнеров. Не рекомендуется в этот день делать инвестиции в рискованные проекты. В части доходов, ваш бизнес может показать спад из-за снижения спроса на ваши товары и услуги.

Рыбы

Сегодня у Рыб основной проблемой может стать усиление разногласий с деловым партнером. Причиной могут стать подозрения в нечестности или необязательности партнера. Могут быть нарушены ранее заключенные договоренности. Может обостриться конкурентная борьба, причем с использованием нечестных методов ведения бизнеса со стороны ваших конкурентов. Будьте осмотрительнее.
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