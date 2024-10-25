Момент ненадежности – любовный гороскоп на 26 октября

Наш гороскоп расскажет, какие энергии и события подготовили звезды для каждого знака зодиака.
Овен
Сегодня Овнам не стоит заранее планировать детали любовного свидания. Звезды советуют довериться ходу событий и приготовиться в них к доле непредсказуемости. Единственный ориентир, которого стоит строго придерживаться - вечер, к этому времени романтическое общение в любой его форме лучше свернуть.
Телец
Сегодня Тельцам не стоит форсировать события в личной жизни, например, настаивать на продолжении разговора, если он принял неожиданный и нервирующий оборот, а настроение партнера настораживает. Пока не настал вечер, результат любой попытки непредсказуем. В конце дня обстановка начнет меняться.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют активнее использовать утреннее и дневное время. Несмотря на непредсказуемость обстановки и неидеальность общения, вплоть до вечера будет сохраняться нужный для любви настрой, романтичный или игривый. Вечером думать о романтике станет намного сложнее.
Рак
Сегодня Ракам звезды намекают, что любовная игра – вид развлечения и ведется не столько ради победы, сколько ради самой игры. Не обойтись без импровизации, умения отказаться от шаблона. Не стоит смотреть на события слишком серьезно. Вечером ситуация изменится, но подстроиться к ней будет уже проще.
Лев
Сегодня Львам трудно быть последовательными, управлять своими эмоциями и подбирать слова для выражения своих чувств. У них возможны капризы и сумасбродные желания. Утром они будут склонны радикально и оригинально менять свои планы, а вечером их внимание больше привлекут отдельные мелочи.
Дева
Сегодня Девы могут играть в делах сердечных в любые игры, но им лучше воздерживаться от выводов и важных шагов. В конце дня все повернется с точностью до наоборот: потребность в игре и эксперименте ослабеет, зато интуиция начнет подсказывать мудрые решения, порой вопреки чувствам.
Весы
Сегодня Весам романтическое настроение будет чаще сопутствовать утром и днем, и в это же время им будет проще оказаться в подходящей для развития романа обстановке. Звезды советуют пользоваться моментом, пусть даже неожиданным. Не стоит откладывать свидание или важный разговор на поздний вечер.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют поддерживать игривый легкий стиль взаимодействия с объектом симпатий, не бояться сюрпризов, капризов и отклонений от плана. Не стоит удивляться, если закончится неожиданно вчерашний разговор. Главное сейчас, избегать важных необратимых решений в личной жизни.
Стрелец
Сегодня Стрельцы не готовы терять веру, любовь и надежду. Все неожиданные повороты событий они предпочтут толковать лишь с положительной для себя стороны. С наступлением вечера им станет труднее оставаться романтиками-идеалистами, придется считаться с фактами и житейскими реалиями.
Козерог
Сегодня для Козерогов основная часть этого дня окажется благоприятной, если они жаждут любовных экспериментов или надеются испытать необычные эмоции, добрав их сейчас в качестве оригинального реванша за прошлое. Утром они способны быть в любви игроками и романтиками, но вечером станут скорее скептиками.
Водолей
Сегодня Водолеям придется учитывать непредсказуемый характер обстановки и вероятные капризы партнера, а также особенности своего собственного характера и мышления, порой побуждающие реагировать нестандартно. Утром будут чаще волновать отношения в целом, а к ночи станут важнее отдельные мелочи.
Рыбы
Сегодня Рыбам не стоит ждать от любимого человека серьезности, а от обстановки надежности. В любой момент что-то может пойти не по шаблону, зато будет весело. Вечер изменит тон общения и позволит вернуться к важному разговору. Если партнер лишь играл роль, то начнет выдавать себя в мелочах.