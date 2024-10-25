Проводим время так, как давно хотелось – гороскоп на 26 октября 2024 года

25 октября 2024 Гороскопы Марианна Басс

24 лунные сутки. Утром и днем Луна в знаке Льва советует отдыхать или вести свободный образ жизни.

Фото: rambler

Гороскоп на сегодня говорит, что пока не настал вечер, не стоит строить детальных планов и стремиться к выполнению правил. Приветствуется готовность к неожиданностям, импровизации и эксперименту. Если зашло в нежелательное русло общение или в тупике творческая мысль, стоит пока переключиться на что-то другое. Вечером вступление Луны в знак Девы заставит сменить стиль жизни, или сместит акценты, направив внимание на детали и начав подсказывать практичные решения. В конце дня начнут играть более важную роль нюансы здоровья, диеты или гигиены. Овен Сегодня Овнов звезды приглашают к свободному времяпрепровождению. Не стоит выстраивать на основную часть этого дня подробные планы, поскольку неожиданный вираж настроения или непредвиденный поворот обстоятельств может внести в программу отдыха и развлечений некоторые поправки (например, изменятся расходы). Вечер заставит стать практичнее и продумать предстоящие действия на завтра. Телец Сегодня Тельцам звезды советуют отложить важные действия на вечер. Оценивать ситуацию с практических позиций, уточнять планы и подтверждать договоренности желательно уже перед сном: это значительно снизит риск разочарований и сюрпризов. Основную часть дня лучше прожить в свободном формате – при этом ничего не загадывая заранее, учитывая вероятность неожиданностей в доме и перепадов настроения. Близнецы Сегодня Близнецам звезды советуют наслаждаться полной или относительной свободой, которую им дарят обстоятельства. Не стоит планировать на утренние и дневные часы целевые командировки и серьезные переговоры. Самое время немного отдохнуть от скучной служебной и бытовой рутины, поскольку в конце дня она снова напомнит о себе, придется вспомнить о своем доме, о работе или о здоровье. Рак Сегодня Ракам звезды советуют воздержаться от планового шопинга, от поездок и встреч с конкретной практической целью, а также от игр, в которых хочется иметь гарантированный выигрыш. Обстановка вплоть до вечера непредсказуема. Особенно вероятны сюрпризы со стороны друзей, сообществ и финансовых учреждений. Возвращаться к целевому общению и к своим насущным практическим делам лучше в конце дня. Лев Сегодня Львы больше обычного зависят от своего текущего настроения, самочувствия и направления своих мыслей, а также от бытовой обстановки, психологической тональности общения с близкими людьми и особенностей обсуждаемых с ними тем. Вплоть до вечера возможны капризы, перепады эмоций, поправки в планах. В конце дня, чтобы обрести точку опоры, полезно сосредоточиться на практических деталях. Дева Сегодня Девам звезды советуют отложить важные решения на вечер: именно в это время лучше возвращаться к своим насущным делам, контактам и нуждам. Основная часть дня мешает рациональности и здравомыслию, вместо проверенных путей может увести в мир экзотических экспериментов. Хорошо использовать ее для перезагрузки при помощи игр, свободного творчества, любовной романтики или общения с детьми. Весы Сегодня Весы могут смело выбирать для себя свободный образ жизни. Это время, когда можно позволить себе эксперимент, игру, вольность, разрыв шаблона, оригинальную комбинацию, «интерактивный» подход к будущему. Хорошо общаться с детьми, друзьями, объектом симпатий. Вечером неформальный стиль придется оставить: в свои права вступят нюансы здоровья, быта, работы или иные практические детали. Скорпион Сегодня Скорпионам звезды напоминают, что сложившаяся ситуация не отличается стабильностью. Вплоть до вечера могут иметь место перемены в текущих планах, колебания настроений, непредвиденные желания и капризы. Возможно, закончится на неожиданной ноте вчерашний разговор. Все значимые договоренности (особенно, требующие согласования практических деталей) лучше перенести на вечер или отложить до завтра. Стрелец Сегодня Стрельцам отдельные неприятные мысли не смогут испортить настроение. Вплоть до вечера им будет напоминать о себе источник позитива (любви, творческого вдохновения, надежды на признание). Неожиданный поворот событий лишь откроет им их идеал с новой стороны. Вечер сделает их прагматичнее, заставит вспомнить о критичных деталях, о своих обязанностях или уязвимостях, о работе или здоровье. Козерог Сегодня Козерогам звезды подсказывают, что природный практицизм, трезвость мышления и дотошность вернутся к ним только вечером. В утренние и дневные часы им лучше не браться за важные дела, детальные расчеты и глубокие системные исследования. Желательно избегать начинаний, лишних волнений и рисков. Если позволяют ресурсы, можно разрешить себе минуту романтики, каприз или небольшой эксперимент. Водолей Сегодня Водолеям стоит помнить о нестабильности обстановки, которая может продолжаться весь день и ослабеть только вечером. Капризы и элементы непоследовательности вероятны не только с чужой стороны, собственные реакции тоже могут не всегда быть предсказуемыми и стандартными. Не стоит заключать сегодня договоренности. С наступлением вечера особого внимания потребуют критичные детали дел или отношений. Рыбы Сегодня Рыбам звезды советуют выбирать несложные занятия с позитивным романтичным или творческим уклоном, воздерживаться от значимых решений, серьезных совещаний и скрупулезной работы с документами. В конце дня романтика, творчество и дух праздника уступят место целевым диалогам с практическими деталями. Возможно, нужный человек сам изъявит желание вернуться к важному разговору.