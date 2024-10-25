Почта
ГороскопыЗнаки зодиакаТароСовместимостьСонникГаданияКалендариДизайн человекаБиоритмыСтатьиИмена
ПриметыКитайский гороскопРетроградный МеркурийПочтовые рассылки
Мобильная версияРекламаРедакционная политикаО проектеПомощь18+
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
Все статьиЗодиакНародные приметыСонникПредсказанияИменаГаданияЧесалка
ГороскопыНумерологияЧихалкаТароПсихологияВангаХиромантияЗагробная жизньЗаговоры и обрядыВосточный гороскопЛунный календарьРетроградный меркурийПриметы на новый годТестыЗаговоры на новый годДизайн человекаКалендарь майаАстрошколаЙога2023 год2022 год2021 год2020 годНовости проекта
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы
Все
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Открываемся всему новому – финансовый гороскоп на 26 октября

25 октября 2024ГороскопыМарианна Басс

Сегодня не стоит строить планы, лучше открываясь новому.

Открываемся всему новому – финансовый гороскоп на 26 октября
Фото:  Image by wayhomestudio on Freepik

Наш гороскоп расскажет, как подготовиться к возможным трудностям и получить рекомендации по тому, как извлечь максимум пользы из этого дня.

Овен

Сегодня у Овнов в целом может сложиться неоднозначный день. Могут активизироваться партнерские контакты и работа с клиентами. Хорошо пойдет работа в группе, успешно проходят обсуждения планов. У бизнесменов в отношениях со своими основными партнерами могут возникнуть разногласия. Вы можете столкнуться с претензиями со стороны клиентов на качество выполненных вами услуг.

Телец

Сегодня Тельцов, которые работают в совместных предприятиях или за границей, ожидает достаточно напряженный день. Следите за тем, чтобы не опаздывать и в срок выполнять порученную вам работу. В ходе деловой встречи возможен неожиданный поворот. С кем-то из коллег может состояться нелицеприятный разговор. Ищите понимания у начальства – оно вам сегодня может благоволить.

Близнецы

Сегодня Близнецам, имеющим свой бизнес, звезды советуют совершать дальние поездки и наводить связи с иностранцами и партнерами из других регионов. Также в течение дня Вам могут предложить инвестировать деньги в якобы выгодные проекты. Однако рекомендуется воздержаться от участия в финансовых авантюрах. Не рекомендуется совершать финансовые спекуляции с оптом.

Рак

Сегодня для Раков источником неприятностей может стать публичная деятельность или переговоры с деловыми партнерами. В зоне риска – любые сделки с недвижимостью. Воздержитесь от подписания договоров аренды. Возможно, вам придется побеспокоиться насчет сохранности недвижимого имущества. А вот от инвентаризации движимого и недвижимого имущества пока лучше воздержаться.

Лев

Сегодня Львам, чья работа связана с частыми поездками и оформлениями документов, возможно, предстоит столкнуться с множеством мелких осложнений. Возможно, придется делать много ненужной работы и терять время понапрасну. Из-за бюрократических препон нежелательно сдавать финансовые отчеты, оформлять и визировать деловые бумаги в инстанциях. Воздержитесь от деловых поездок.

Дева

Сегодня Девам, возможно, предстоит неоднозначный день. Ищите поддержки у коллег по трудовому коллективу – с ними у вас могут складываться конструктивные отношения. В текущих делах Вам могут помочь словом и делом. Однако звезды не советуют сейчас увлекаться покупками и любыми иными тратами денег. Не рекомендуется участвовать в инвестиционных коллективных проектах.

Весы

Сегодня Весы могут почувствовать в себе возрастание духа предприимчивости и инициативности. Ваша основная задача – найти верное направление своей инициативе. Ищите себя в творческой работе, той, которая требует новых идей и выдумки. Достаточно напряженной темой дня является вопрос о недвижимости и наследстве. Здесь вы можете столкнуться с серьезными препятствиями.

Скорпион

Сегодня Скорпионам не рекомендуется совершать кроткие деловые поездки, проводить встречи, обмениваться информацией. В этих делах у Вас могут быть частыми ошибки и неудачи. Возможно, вам поступят сведения, которые окажут негативное влияние на ваши дела. Достоверность поступающей информации требует подтверждения. И чтобы с этим разобраться, требуется много времени.

Стрелец

Сегодня Стрельцам может быть нелегко вести диалог с коллегами при коллективной работе, когда требуется взаимопонимание в общем деле. Звезды не советуют вам вкладывать деньги в инвестиционные фонды и покупать долю акций в акционерных обществах. В течение всего дня вы можете столкнуться с техническими сбоями, поломками и понести из-за этого материальный ущерб.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды советуют по мере возможности воздерживаться от контактов с вышестоящим руководством. Дело в том, что вы можете оказаться не склонны подчиняться никакому авторитету и предпочтете действовать самостоятельно. Однако ваша активность может носить деструктивный характер. Старайтесь воспитывать в себе исполнительскую дисциплину и придерживать свои амбиции.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды советуют обратить особое внимание на собственную деловую репутацию. Либо из-за собственных ошибок, либо из-за происков тайных недоброжелателей, но ваш авторитет может быть поставлен под сомнение. Не следует сдавать экзамены по переаттестации и браться за излишне сложную работу – вашей квалификации может оказаться недостаточно.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут почувствовать, что им стало труднее обеспечить себе стабильный ритм работы. Возможны напряжения по линии партнерства из-за несоблюдения договорных обязательств. Чаще чем обычно ваши планы будут нарушаться по независящим от вас причинам. Возрастает вероятность технических поломок в электросетях, а также поломок дорогостоящих инструментов и техники.
Рамблер: последние новостиУжасные черты каждого знака зодиака (их лучше скрывать)Финансовый гороскоп на 26 октября 2024 годаГороскоп на 26 октября 2024 года
Гороскопы
Гороскоп на 26 октября: посмотрите на конфликты под другим углом
Гороскоп на 26 октября: посмотрите на конфликты под другим углом
Гороскопы
Проводим время так, как давно хотелось – гороскоп на 26 октября 2024 года
Проводим время так, как давно хотелось – гороскоп на 26 октября 2024 года
Политика конфиденциальностиУсловия использования
[object Object][object Object]