Открываемся всему новому – финансовый гороскоп на 26 октября

Сегодня не стоит строить планы, лучше открываясь новому.

Наш гороскоп расскажет, как подготовиться к возможным трудностям и получить рекомендации по тому, как извлечь максимум пользы из этого дня.

Овен

Сегодня у Овнов в целом может сложиться неоднозначный день. Могут активизироваться партнерские контакты и работа с клиентами. Хорошо пойдет работа в группе, успешно проходят обсуждения планов. У бизнесменов в отношениях со своими основными партнерами могут возникнуть разногласия. Вы можете столкнуться с претензиями со стороны клиентов на качество выполненных вами услуг.

Телец

Сегодня Тельцов , которые работают в совместных предприятиях или за границей, ожидает достаточно напряженный день. Следите за тем, чтобы не опаздывать и в срок выполнять порученную вам работу. В ходе деловой встречи возможен неожиданный поворот. С кем-то из коллег может состояться нелицеприятный разговор. Ищите понимания у начальства – оно вам сегодня может благоволить.

Близнецы

Сегодня Близнецам , имеющим свой бизнес, звезды советуют совершать дальние поездки и наводить связи с иностранцами и партнерами из других регионов. Также в течение дня Вам могут предложить инвестировать деньги в якобы выгодные проекты. Однако рекомендуется воздержаться от участия в финансовых авантюрах. Не рекомендуется совершать финансовые спекуляции с оптом.

Рак

Сегодня для Раков источником неприятностей может стать публичная деятельность или переговоры с деловыми партнерами. В зоне риска – любые сделки с недвижимостью. Воздержитесь от подписания договоров аренды. Возможно, вам придется побеспокоиться насчет сохранности недвижимого имущества. А вот от инвентаризации движимого и недвижимого имущества пока лучше воздержаться.

Лев

Сегодня Львам , чья работа связана с частыми поездками и оформлениями документов, возможно, предстоит столкнуться с множеством мелких осложнений. Возможно, придется делать много ненужной работы и терять время понапрасну. Из-за бюрократических препон нежелательно сдавать финансовые отчеты, оформлять и визировать деловые бумаги в инстанциях. Воздержитесь от деловых поездок.

Дева

Сегодня Девам , возможно, предстоит неоднозначный день. Ищите поддержки у коллег по трудовому коллективу – с ними у вас могут складываться конструктивные отношения. В текущих делах Вам могут помочь словом и делом. Однако звезды не советуют сейчас увлекаться покупками и любыми иными тратами денег. Не рекомендуется участвовать в инвестиционных коллективных проектах.

Весы

Сегодня Весы могут почувствовать в себе возрастание духа предприимчивости и инициативности. Ваша основная задача – найти верное направление своей инициативе. Ищите себя в творческой работе, той, которая требует новых идей и выдумки. Достаточно напряженной темой дня является вопрос о недвижимости и наследстве. Здесь вы можете столкнуться с серьезными препятствиями.

Скорпион

Сегодня Скорпионам не рекомендуется совершать кроткие деловые поездки, проводить встречи, обмениваться информацией. В этих делах у Вас могут быть частыми ошибки и неудачи. Возможно, вам поступят сведения, которые окажут негативное влияние на ваши дела. Достоверность поступающей информации требует подтверждения. И чтобы с этим разобраться, требуется много времени.

Стрелец

Сегодня Стрельцам может быть нелегко вести диалог с коллегами при коллективной работе, когда требуется взаимопонимание в общем деле. Звезды не советуют вам вкладывать деньги в инвестиционные фонды и покупать долю акций в акционерных обществах. В течение всего дня вы можете столкнуться с техническими сбоями, поломками и понести из-за этого материальный ущерб.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды советуют по мере возможности воздерживаться от контактов с вышестоящим руководством. Дело в том, что вы можете оказаться не склонны подчиняться никакому авторитету и предпочтете действовать самостоятельно. Однако ваша активность может носить деструктивный характер. Старайтесь воспитывать в себе исполнительскую дисциплину и придерживать свои амбиции.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды советуют обратить особое внимание на собственную деловую репутацию. Либо из-за собственных ошибок, либо из-за происков тайных недоброжелателей, но ваш авторитет может быть поставлен под сомнение. Не следует сдавать экзамены по переаттестации и браться за излишне сложную работу – вашей квалификации может оказаться недостаточно.

Рыбы