Мыслим не чувствами, а разумом – гороскоп на 27 октября 2024 года

26 октября 2024 Гороскопы Марианна Басс

24-25 лунные сутки. Сегодня Луна в Деве заставит мыслить практичнее, напомнит о текущих обязанностях и незавершенных делах, о здоровье, работе или хозяйственных нуждах.

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Гороскоп на сегодня говорит, что даже при усердии и дотошности день чреват разочарованиями. Идеальному результату могут мешать те или иные застарелые проблемы: хронические недуги, устаревшие инструкции. В эти сутки нередко приходится жертвовать вкусом, комфортом и эстетикой. Возможны напрасные расходы или нехватка средств. Может не подойти лекарство или диета. Важно разобраться в деталях и минимизировать ошибки. Не помешает источник советов в лице опытного искушенного человека. Овен Сегодня Овнам не стоит планировать отдых: не исключено, что частично или полностью придется пожертвовать им ради каких-то насущных хлопот. Также это не лучший момент для романтической встречи. На первое место могут выйти домашние дела, служебные обязанности, заботы о здоровье или нужды питомцев. Звезды напоминают о необходимости быть аккуратнее и внимательнее даже в простых процедурах. Телец Сегодня Тельцов день настраивает на изначально верный лад, предлагая им задействовать свой природный прагматизм и врожденное здравомыслие. Но периодически их могут уводить в сторону авантюрные мысли, возвышенные поиски духовных истин или романтические мечты, из-за чего их результаты будут более скромными, чем могли бы. Многое зависит от круга общения и тех людей, с которыми поддерживается связь. Близнецы Сегодня Близнецам придется отдать дань рутинным делам, без которых встанет их бизнес, замрет карьера, пострадает быт или здоровье. Пора заняться хозяйством, нуждами близких и питомцев, жильем, лечением, мелким ремонтом или уборкой, оживить контакт с сервисами доставки, коммунальными и патронажными службами. На этом фоне могут стать прохладнее отношения с любимым человеком или партнером по браку. Рак Сегодня Раков обстановка настраивает на практичный лад и помогает тщательнее выполнять любые работы, но не может застраховать от всех промахов. Есть риск допустить ошибку в выборе ингредиентов, в детальных расчетах, навигации, дозировке или рецептуре, а также погнаться за комфортом или симпатией вместо пользы и качества. Не помешает иметь под рукой нужный источник информации, план или инструкцию. Лев Сегодня Львам звезды советуют проявить как можно больше внимания к деталям, так как именно они могут оказаться критичными. Прежде всего, день ставит акцент на практических подробностях. Желательна аккуратность в проводимых работах, внимательность в денежных и других расчетах. Особая дотошность нужна в налоговых вопросах, в делах, связанных со здоровьем, семейными делами, жильем и наследством. Дева Сегодня Девам день дает преимущество в одних вопросах и ставит границы в других. Сильной стороной многих Дев окажется проницательность, умение работать с нужной информацией и избирательная общительность. К числу слабостей может относиться эмоциональная сфера, эстетика, гармония и подстройка к чужим взглядам. Многим Девам будет сложно доверять полностью другим людям, особенно иностранцам и женщинам. Весы Сегодня Весам день может запомниться как скучный или неудачный. Многие Весы попадут в зависимость от обстоятельств или от собственных слабостей, окажутся в уединении или в тесных границах, будут вынуждены снизить запросы, выждать, отложить приятные планы или в чем-то разочароваться. Может подвести самочувствие, потребоваться диета или более строгий режим (особенно при наличии хронических недугов). Скорпион Сегодня Скорпионам звезды советуют не откладывать необходимые работы, если на пути к финалу остались лишь мелкие последние штрихи. Не стоит отказываться от контактов с друзьями и их помощи, если она предлагается. Ловушки этого дня нередко связаны с делами сердечными, а также с финансовой сферой. Нежелательно спешить с покупками на будущее, особенно, предназначенными для путешествий или переезда. Стрелец Сегодня Стрельцам звезды советуют быть сдержаннее и умереннее во всем: этого требуют поставленные цели, как текущие, так и долгосрочные. Не просто так стоит соблюдать в эти сутки правила и дистанцию (например, профессиональную субординацию), иметь терпение, контролировать проявления своих чувств и симпатий, выбирать слова в общении, быть чуть скромнее в своих расходах, аппетитах и запросах. Козерог Сегодня для Козерогов день будет удачнее, если они зададут себе рамки, например, заранее очертят область своих профессиональных компетенций. Не стоит касаться тем, которые в данный момент являются зоной слабости и уязвимости. Желательно следить за здоровьем и питанием, воздержаться от излишеств, отложить покупки, быть внимательнее в контактах с иностранцами, избегать открытого выражения симпатий. Водолей Сегодня Водолеям звезды советуют сосредоточиться на критичных мелочах завершаемых дел или на недочетах прошлого, требующих окончательного устранения. В фокусе внимания могут оказаться технические детали и черновые работы. Желательно избегать небрежности и спешки, не жалеть времени на проверки и уточнения. Особой дотошности требуют нюансы, связанные с финансами, налогами, кредитами и долгами. Рыбы Сегодня Рыбам звезды советуют отрешиться от эмоций и личных симпатий, поставить на первое место логику, здравый смысл и конструктивный диалог. Этот день подходит для согласования деталей в уже знакомых делах и консультаций со знакомыми людьми (желательно, проверенными профессионалами). Не стоит выбирать его для начала диалога с нуля, вступления в новые отношения и оформления важного контракта.