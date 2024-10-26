Отказываемся от больших надежд – любовный гороскоп на 27 октября

Наш гороскоп расскажет, как использовать благоприятные возможности и справиться с потенциальными трудностями.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют взять в романтических свиданиях перерыв, или заранее иметь в виду вероятность помех и недоразумений. Не стоит выбирать этот день для первой знаменательной встречи (особенно, если предполагается знакомство с представителем другой страны или иной культурной традиции).
Телец
Сегодня у Тельцов настроение может оказаться переменчивым. Многие Тельцы будут сомневаться в себе или разрываться между противоположными направлениями, например, устоявшимися отношениями, которые их во многом устраивают, и мечтами об идеальной любви, ожидающей их где-то за горизонтом.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды подсказывают, что их ритм жизни мало совместим с приятными личными встречами. Житейская рутина и волнующая романтика могут оказаться на разных полюсах. Важное свидание лучше перенести. Партнерам, создающим общий быт, предстоит учиться согласовывать свои привычки и планы.
Рак
Сегодня Раки выбирают верную линию поведения, но порой с ними играют шутку детали: мелкие соблазны, сомнения, мимолетные колебания эмоций. Звезды советуют им вычитывать тексты своих романтических посланий и скрупулезнее выверять все эстетические мелочи, имеющие отношение к свиданию.
Лев
Сегодня Львам день может принести любовные разочарования, охлаждение чувств, отдаление от партнера. Им стоит помнить, что сегодня недовольство может быть навеяно не только реальными причинами, но и чрезмерной придирчивостью. Бороться с этим трудно, поэтому есть смысл отложить романтическую встречу.
Дева
Сегодня Девам звезды рекомендуют отложить романтическое свидание. Это неподходящий момент для знакомства или сближения, в отношениях он провоцирует настороженность или прохладу. Многим Девам придется держать дистанцию с любимым человеком по его воле, по своей инициативе или под влиянием обстановки.
Весы
Сегодня Весам день может готовить отмены и помехи в романтических планах. Звезды советуют не поддаваться негативным эмоциям: на фоне сегодняшних событий они вполне вероятны, но далеко не всегда оправданы. Не стоит сетовать на судьбу, так как отсрочки и помехи в данный момент могут быть даже выгодны.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды подсказывают, что они могут стать в делах сердечных жертвой случайных эмоций или преждевременных намерений. Могут оказаться неверными и оценки текущих событий, и планы на будущее. В ситуации сомнений сейчас лучше прислушиваться к своему критическому чутью, а не к чувствам.
Стрелец
Сегодня Стрельцам в обстоятельствах не обойтись без контроля за своими чувствами, манерой поведения и (часто) имиджем. Возможно, придется держать дистанцию, проявлять терпение или скрытность, считаться с системой запретов или профессиональным этикетом. Не лучший день для свидания.
Козерог
Сегодня Козероги могут столкнуться с любовным разочарованием, которое не всегда будет для них источником негатива. Многие Козероги получат лишнее подтверждение своим неприятным предчувствиям или еще раз убедятся в разумности своего поведения в прошлом (например, в правильности выхода из отношений).
Водолей
Сегодня Водолеям в ситуациях этого дня трудно оставаться романтиками и оптимистами. Сложные стороны отношений, тени прошлого, недостатки партнера или собственные психологические комплексы могут затмить светлую грань любви. Чем теснее сегодня контакт, тем выше риск лишней придирчивости и негативных мыслей.
Рыбы
Сегодня Рыбам лучше отказаться от свидания, если с объектом симпатий их пока связывают лишь большие надежды. Обстановка этих суток может спровоцировать скепсис, охлаждение и разочарование. Но есть смысл выслушать партнера и присмотреться к его поведению, его слова и эмоции скажут о многом.