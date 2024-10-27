Фантазии могут взять в плен – любовный гороскоп на 28 октября

Наш гороскоп помогает заглянуть в возможные события и состояния, которые могут повлиять на личную жизнь.
Овен
Сегодня Овнам, питающим надежды на новые знакомства личного характера, не стоит рассчитывать на активную помощь судьбы. Скорее всего, обстановка будет далека от идеальной. Если сложатся удачно внешние обстоятельства, может не быть нужной для общения энергии или настроения.
Телец
Сегодня Тельцам не стоит отказываться от общения с партнером и отмалчиваться в ответ на его вопросы. Искушение исчезнуть из эфира возможно у Тельцов, увлеченных чем-то (кем-то) помимо своего романа. Им стоит помнить, что они пропускают хороший период, когда близкий человек настроен на диалог.
Близнецы
Сегодня Близнецам день не сулит подъема энергии, а также идеального взаимопонимания с любимым человеком. Разлука в такой ситуации может оказаться не наказанием, а спасением. Звезды советуют смириться с текущим положением дел и обещают, что завтра ситуация обязательно в чем-то изменится к лучшему.
Рак
Сегодня Ракам важен контакт с любимым человеком, однако это относится больше к стабильным гармоничным отношениям. Если куда-то пропал объект случайного интереса, не стоит ломать голову над загадкой его таинственного исчезновения: скорее всего, это ненужная информация и погоня за иллюзией любви.
Лев
Сегодня Львы могут оказаться неоправданно придирчивыми и обнаружить в своем партнере массу мелких пороков, которые омрачат его романтический образ и затруднят гармоничное общение с ним. Звезды рекомендуют выждать до завтра: на следующий день этот критичный настрой ослабеет или благополучно пройдет.
Дева
Сегодня у Дев сильной стороной в личных отношениях станет дистанционное общение без видео-элемента. Звезды советуют ограничиться именно им, задействуя в переписке весь арсенал своего интеллекта и проницательности. Заинтриговать партнера будет более удачным ходом, чем лично встретиться с ним.
Весы
Сегодня Весов день приглашает к закрытости и скромности. Многие Весы сами почувствуют, что свидание сегодня нежелательно. Весы, не доверяющие своему партнеру либо лишенные связи с ним, будут вынуждены собирать информацию о нем из самых разных источников, включая тайные, отдаленные и сомнительные.
Скорпион
Сегодня Скорпионы невероятно проницательны во многих вопросах, но в любви чутье может им изменить (особенно, если речь идет о будущем отношений или недавно возникшей романтической симпатии). Звезды советуют воздержаться от скорых категоричных выводов и не спешить предавать свои прежние идеалы.
Стрелец
Сегодня Стрельцы не имеют достаточной свободы для выражения своих чувств и могут попытаться компенсировать это досадное обстоятельство чрезмерной разговорчивостью на другие темы. Звезды намекают, что это не лучшее решение: есть риск проговориться о чем-то или выставить себя в ложном свете.
Козерог
Сегодня для Козерогов вопросы о любви и чувствах получают не столько практический прикладной, сколько академический философский интерес. Многие Козероги уже открыли для себя истину или все для себя решили, а уточняющие детали и сентиментальные нюансы прошлого не играют для них особой роли.
Водолей
Сегодня для Водолеев велика вероятность запутаться в деталях и зайти в тупик, а также стать жертвой собственной подозрительности, недоверчивости, скепсиса и негативизма. С такими вводными им вряд ли стоит отправляться на романтическое свидание или пытаться налаживать с пассией близкий контакт.
Рыбы
Сегодня у Рыб слова партнера могут оставить ощущение неуверенности. Не исключено, что они попадутся на удочку манипулятора, сумевшего их заинтриговать, но так же вероятно, что они окажутся в плену своих собственных иллюзий и фантазий, начав придавать значение именно им, а не действиям и фактам.